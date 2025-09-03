Олена Зеленська відверто розповіла про важливу реформу в школах

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На Черкащині впроваджують реформу шкільного харчування. Модернізовані харчоблоки, нові меню з корисними гарячими стравами та щодня десятки тисяч обідів для дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Їдальня гімназії №9 у Черкасах. Ремонт у харчоблоці тут зробили понад рік тому і досі не можуть натішитися новим обладнанням. Завдяки цьому кухарі оновили меню і вже знають що найбільше подобається дітям.

«Саме головне — це оладки. Це запіканки. Ще полюбили вони курку на вибір.Вони вже пізнали, що таке булгур. Кус кус. Що таке навіть сочевиця», — каже шеф-кухарка Юлія Петриченко.

Щодня на Черкащині готують понад 76 тисяч обідів, але сучасне обладнання є не у кожній школі області. Десь оновити харчоблоки вдалося за рахунок міського бюджету, а десь — державної субвенції.

Наприклад, у 26 школі кухарі працюють на нових плитах і пароконвектоматах, які дозволяють готувати швидше та здоровіше.

Цю реформу ініціювала Перша леді України ще 5 років тому. Напередодні 1 вересня Олена Зеленська приїхала особисто переконатися, як вона втілюється. Оглядає нове обладнання та спілкується з кухарями.

Схему нових харчоблоків, які створюють під час реформи, перша леді знає ледь не напам’ять, бо всі вони типові. Після перевірки розповідає про подальші цілі реформи.

«В Україні відкрито вже більше 20 кулінарних хабів, де можуть підготуватися і нові кухарі для шкіл. І ті, хто вже працюють в школах — оновити свої знання для того, щоб працювати по-новому. І наша ціль — підвищувати нашу обізнаність. Про здорове харчування в цілому. І для родини, і для дітей. Велика робота попереду», — розповіла Олена Зеленська.

Адже таких модернізованих шкільних їдалень загалом по Україні поки що — лише одна з 10. Та й серед кухарів — майже третина пенсійного віку.

Звідки виникла ідея реформувати систему шкільного харчування. Перша леді зізнається, зокрема, її дитячі спогади про шкільні обіди — несмачні та неякісні.

«У мене були яскраві спогади, мабуть вони мене і спонукали почати реформу шкільного харчування в Україні. Мені було складно знайти щось з’їсти. Я мабуть майже від всього відмовлялася в школі. Це був час складний. 90-ті шкільні роки, останні роки за шкільною партою і в державі було важко, і авжеж дуже складно було в школі. Але це було дуже часто дуже несмачно. І дуже неприємно виглядало. Тому змінити для наших дітей це було поштовхом для мене», — каже вона.

Як далі реалізовуватимуть «Стратегію реформування системи шкільного харчування» — про це після оглядин їдалень говорять на нараді.

«Є передбачене фінансування з держбюджету на 25 рік близько 1 млрд гривень щодо розбудови харчоблоків. І сьогодні ця робота триває. Очікуємо фінансування в 26 році близько 4 млрд грн. І тут також важливо долучити і обласні військові адміністрації, громади для того, щоб вони були в цьому процесі, бо це такий великий об’єм робіт щодо закупівлі обладнання і також проведення відповідних ремонтів у школах. Не всі школи готові для розбудови саме цієї інфраструктури, тому що це старі проекти шкіл, які цього не передбачали і тут можуть бути додаткові витрати, ми цю роботу сьогодні проводимо», — каже заступник керівника ОП Віктор Микита.

Тепер ці зміни треба запровадити для кожного учня в Україні, зазначає Орест Степаняк.

Від цього навчального року учні від 5 до 11 класів у школах у прифронтових громадах харчуватимуться безкоштовно. До цього — безоплатні обіди були лише у початковій школі. А наступного року урядовці обіцяють забезпечити безоплатним харчуванням усіх школярів.

