Олена Зеленська: як змінилася перша леді України за час війни (фото, відео)

Війна змінила кожного з нас. Але наш матеріал присвячений тій, яка все життя перебувала в тіні чоловіка, а сьогодні є голосом українців на міжнародній арені.

Якою була і якою стала перша леді України Олена Зеленська після початку повномасштабної війни, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Олена Зеленська до та після повномасштабної війни

Непублічна сценаристка “95-го кварталу” в минулому тепер може впливати на рішення світових лідерів. Так можна описати першу леді Олену Зеленську, яка за версією журналу Time входить до переліку 100 найвпливовіших людей 2023 року.

Росіянам це не дає спокою, тож шансу дискредитувати першу леді вони не втрачають. Так, рашисти розганяли фейк про купівлю прикрас Оленою Зеленською на мільйон доларів і навіть оприлюднили “чек”, на якому була вказана дата 22 вересня 2023 року. У дописах, які ширили росіяни зазначалося, що Олена “витратила понад 1 мільйон доларів на прикраси Cartier”.

Скриншот / The Nation

Опісля ще й було звільнено одну зі співробітниць, яка “злила” той славнозвісний мільйонний “чек”. Проте саме в цей день Олена і Володимир Зеленські перебували з офіційним візитом у Канаді. А перед тим подружжя Зеленських побувало у Вашингтоні, де відвідало меморіал Пентагона та провело кілька зустрічей, зокрема з Джилл Байден.

Тож дружина президента України фізично не могла у цей час відвідати ювелірні магазини Нью-Йорка, зазначають фактчекери Центру протидії дезінформації.

Окупанти не скупилися й на свій час, аби зняти черговий пропагандистський ролик, що під час обшуків у квартирі Володимира Зеленського у Ялті вони нібито знайшли російський паспорт його дружини.

Життя до президентства чоловіка

Та колись все було зовсім інакше й про Олену з дівочим прізвищем Кияшко ніхто і нічого не знав.

Юна Олена Зеленська (Кияшко) / Фото з відкритих джерел

Вона народилася у 1978 році в звичайній родині: батько — Кияшко Володимир Тимофійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри “Будівельні конструкції та споруди” Київського інституту залізничного транспорту, він викладає дисципліну “Будівельні конструкції та будівлі на транспорті”. Власне тому після закінчення школи батьки вмовили Олену вступити на архітекторку. А от під час студентських років усе й закрутилося з Володимиром Зеленським, хоча вони навчалися в паралельних класах однієї школи, але тоді знайомі не були.

Володимир та Олена Зеленські / Фото з відкритих джерел

Чим займалась Олена Кияшко і коли стала Зеленською?

До слова, старт кар’єри чинного президента Володимира Зеленського розпочався зі студентських років, й відтоді поруч із ним завжди була Олена, яка хоч і має освіту архітекторки, але жодного дня не працювала за фахом, який зазначено у дипломі, а стала допомагати Зеленському і придумувати мініатюри для студентських виступів у КВК.

А згодом стала авторкою студії “Квартал-95”. Побралася пара у 2003 році, до речі, на пропозицію, подейкують, Олена чекала 8 років, хоча Зеленському доводилося її відбивати у іншого хлопця.

Володимир та Олена Зеленські / Фото з відкритих джерел

У 2008 році Олена й Володимир стали батьками — у них народилася дочка Олександра, а 21 січня 2013 року Олена подарувала чоловікові сина, якого назвали Кирилом.

Паралельно вона писала для “Вечірнього кварталу” та проєкту “Жіночий Квартал”, але ніколи не була під прицілом камер, зрідка з’являлася на вечірках, не давала інтерв’ю і не знімалася для глянцевих журналів.

Та усе змінилося під час президентських виборів у 2019 році. Хотіла чи ні, на публіку довелося вийти.

Перше публічне інтерв’ю

Хоча до цього Олена навіть особливо не цікавилася соцмережами, а Інстаграм створила вже після інавгурації Володимира й першим стало фото-згадка про той день.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Та це і все, після перемоги чоловіка Олена дала лише одне розлоге інтерв’ю BBC, під час якого розповіла, що стиль і поведінку змінювати не збирається, наслідувати нікого не буде та й взагалі хоче надалі залишатися осторонь, у тому числі й від політики. Свій погляд, коли соромилась, Зеленська завжди спускала донизу, це помічали й експерти, але радили залишатися собою.

Перший вихід на публіку після 24 лютого 2022 року

Тепер вона дивиться просто в очі завжди. А залишитися поза камерами не судилося, бо повномасштабна війна змінила всіх. У перші дні Олена Зеленська разом із дітьми зникли з публіки, їм довелося переховуватися від полювання на них росіян. Але вже за кілька місяців з тіні чоловіка довелося вийти.

Відтоді вона стала обличчям українського народу та потужною фігурою на міжнародній арені. Перша гучна поява Олени Зеленської на публіці від початку повномасштабної війни відбулася наприкінці травня 2022 року. Тоді перша леді України звернулася до Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, аби запустити Національну програму психічного здоров'я і психосоціальної підтримки спільно з ВООЗ.

Що змінилося в Олені Зеленській?

Вже тут можна помітити перші зміни в Олені Зеленській. Раніше життєрадісна перша леді трохи схудла за час війни й в рази стала менше посміхатися. Ба більше, змінився і стиль одягу: раніше Олена полюбляла яскраві образи у своєму гардеробі.

Як змінився стиль?

Але на заміну їм разом із війною прийшли стримані костюми, переважно темних кольорів. Відмовилася перша леді і від цього самого яскравого макіяжу, зараз вона обмежується доглядовою косметикою і легким тоном. Цікаво й те, що пані Зеленська від початку війни часто відмовляється від туфель на шпильках на користь зручних кросівок, лоферів і кедів. Змінилася й усмішка першої леді. До повномасштабної війни вона була по-дитячому наївною й максимально експресивною, а у перші місяці 2022-го стала легкою, ледь помітною. Про свій стан пані Зеленська писала й у дописі Instagram:

“Мені здається, весь цивілізований світ розуміє, через що ми зараз проходимо. На запитання “як ви там тримаєтеся?” сказала, що як та шафка в Бородянці. Ми зараз усі так”.

Як Зеленська змінилась на обличчі?

До слова, зараз перша леді на публічних подіях і під час офіційних звернень частіше за все з'являється в костюмах асиметричного крою, а образ доповнює брошками й вишивками. Наприклад, брошка “Полин, Євшан-Зілля”, чи сорочка з вишитими колосками, а ще брошка у вигляді мапи України чи у вигляді легендарного півника з Бородянки.

Олена Зеленська / X (Twitter)

Єдине залишається незмінним — спокійна колірна палітра вбрання, ними вона підкреслює і свою інтелігентність. А от якщо порівняти фотографії, де Олена Зеленська сама відвідує офіційні зустрічі й спілкується із лідерами інших країн, і ті, де разом зі своїм чоловіком, то можна помітити, як змінюється її вираз обличчя й поведінка. Поруч із президентом вона широко й щиро усміхається, більш спокійна й впевнена. Тож можна впевнено сказати — його присутність неабияк підтримує й допомагає емоційно триматися, за ним вона почувається захищеною.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона інша

“Це вже зовсім інша людина”, — так про Олену Зеленську відгукується її подруга, хрещена і зірка “Кварталу 95” Олена Кравець, й зовсім не через стиль одягу.

Тепер життя за кадром перетворилося на голос, крик, усіх українців на міжнародній арені. Її зустрічають з оваціями.

Вона перша, хто це зробила!

Оваціями і проводжають. Так, найбільший резонанс викликала промова першої леді у Конгресі США у липні 2022 року. Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила перед конгресменами.

Що сталося під час виступу Зеленської?

І вона стала першою, яка розповідала не про свої проєкти, а просила у світових лідерів зброю для захисту українців. А говорить Олена Зеленська не мовою офіційних заяв, а простою, людською. Після промови політики стоячи довго аплодували, а демократ Біл Паскрелл навіть накинув на плечі український прапор.

Згодом Олена Зеленська зізналася — підготуватися до цього виступу допомагав чоловік.

Виступи Зеленської

Тепер Олена Зеленська регулярно й впевнено звертається до світу то на міжнародних конференціях, то на зустрічах, то на безпекових форумах, то на самітах. Своє бажання бути за кадром довелося забути — час інший.

Які соціальні проєкти впровадила перша леді?

Окрім виступів, Олена Зеленська впроваджує в життя й соціальні проєкти. До початку повномасштабного вторгнення було три основних напрямки роботи: покращення шкільного харчування, культурна дипломатія та створення рівних можливостей для українців. Тепер же це опіка постраждалими від війни дітьми та програма “Ти як” про ментальне здоров’я українців. На цю тему цьогоріч зібрався й третій саміт перших леді та джентльменів.

“Ми збираємо цьогоріч рекордну кількість перших леді та джентельменів в різних форматах: онлайн та фізично, а також рекордну кількість експертів. Кожен 5-й українець буде відчувати на своєму психологічному здоров’ї наслідки війни, а за підрахунками міністерства охорони здоров’я України ми усі будемо відчувати наслідки, навіть після закінчення гарячої фази війни 5-7-10 років і більш ніж 15 мільйонів українців будуть потребувати особливих послуг в сфері ментального здоров'я”.

Скандали навколо Зеленської

Та не оминають першу леді й скандальні обговорення. Після 24 лютого Зеленська привернула увагу світової преси. Перша леді України була обличчям легендарних журналів Saturday, Time, Corriere della Sera й багато інших.

Обкладинка Time

Та найбільше обговорень викликало її фото для американського Vogue, яке зробила культова фотографиня Енні Лейбовіц.

Обкладинка Vogue

Критики накинулися на Зеленську через нібито “не жіночну” позу на світлині. Але найцікавіше почалося далі: українці і не тільки запустили у мережі масштабний флешмоб sit like a girl на підтримку першої леді. Це був крик як простих українців, так і знаменитостей.

Флешмоб Sit like a girl / X (Twitter)

Флешмоб Sit like a girl / X (Twitter)

Чим довелося пожертвувати?

Таке активне життя не могло не накласти відбиток на родині президента. Перші два місяці війни родина не бачилася й зовсім, була заборона на користування гаджетами, а спілкування з чоловіком-президентом відбувалося за спецлініями.

Перша зустріч після 24 лютого 2022 року Олени та Володимира Зеленських

Через понад два місяці родина воз’єдналася, втім це все одно не так, як було до війни чи до президентства. Але тепер вони разом відвідують офіційні зустрічі за кордоном та приймають гостей в Україні, разом дають інтерв’ю. Під час одного з них Олена Зеленська запевнила, попри те, що в минулому була сценаристкою проєктів чоловіка, тепер до його текстів не торкається.

Й навіть нічого не радить у політичних питаннях.

“Я вважаю, що це зовсім не етично, давати поради президентові. Я його дружина, а не його політичний радник, тощо. Ми такі речі, чесно кажучи, в родині намагаємося не обговорювати. Ми можемо поговорити на будь-які теми, але порад він мене не питає, а навіть якщо я її дам, не певна, що він її використає. В нас величезна прірва між експертністю моєю і його, я навіть не думаю, що можу дати йому пораду. Суто людські, авжеж, як дружина чоловікові, якщо він питається, то я йому залюбки надаю, але я думаю, що він їх не дуже потребує, чесно кадучи, зараз, він живе війною, боротьбою. Я не можу йому нічого поради щодо постачання військової техніки, це зрозуміло”.

Курйози під час інтерв’ю

За родиною президента завжди пильно стежать, гумор, Зеленський точно не втратив, попри війну. Так, хітом стало інтерв’ю подружжя, коли Володимир заявив, що дружина не готує йому сніданків.

Але з гумором і українці, так, люди відразу переробили відео на свій лад.

Та курйози стаються і під час офіційних зустрічей, українці підозрюють, пані Олена, напевне й дещо ревнива.

Про що мріє перша леді?

В одному з інтерв’ю Олена Зеленська зізналась, нині чекає, коли зможе без охорони та підвищеної безпеки просто побути на самоті, а щоб це стало можливим - разом із українцями чекає на такі заповітні слова від чоловіка та президента України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленська вже не та! Як змінилася перша леді України за час війни

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