Олімпіада-2024: як змагатимуться російські та білоруські спортсмени і яку альтернативу вигадали у РФ

Міжнародний олімпійський комітет не допустив спортсменів із Росії та Білорусі на відкриття Олімпіади-2024 у Парижі, але дозволив їм брати участь під нейтральним прапором. Водночас допускатимуть до змагань лише тих, які не підтримували публічно розв'язану війну в Україні. Тим часом у Кремлі на знак протесту вже планують організувати так звані "Ігри дружби", усупереч олімпійській хартії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Яким чином виступатимуть спортсмени РФ та Білорусі

Без національного прапору, гімну та участі в урочистостях. Міжнародний олімпійський комітет вирішив максимально обмежити участь спорстменам з країн-агресорок в цьогорічній Олімпіаді-2024. Росіянам та білорусам, зокрема заборонили брати участь у церемонії відкриття. Журналісти подейкують - французька влада надумала пустити усіх атлетів по річці Сені замість звичайного параду. Вони помпезно пливтимуть аж до Ейфелевої вежі. Але росіяни та білоруси - у цей момент сидітимуть у глядацькій залі. Так вже було під час війни в Югославії - кажуть в олімпійському комітеті.

"Ці спортсмени не братимуть участь у параді команд делегацій під час церемонії відкриття, оскільки вони є індивідуальними нейтральними спортсменами. Але можливість пережити цю подію їм буде надана. Це буде, це той самий сценарій, який був використаний для незалежних учасників Олімпіади на Олімпійських іграх у Барселоні в 1992 році для спортсменів з колишньої Югославії", - каже директор Олімпійської солідарності та зв'язків з НОК Джеймс Маклеод.

Росіяни та білоруси виступатимуть із прапором лазурового кольору з надписом нейтральний індивідуальний спортсмен. Виходитимуть під музику без слів. А медалі, які виграють "нейтральні" атлети, не відображатимуться в медальному заліку.

Олімпіада в Парижі

Скільки спортсменів з РФ та Білорусі братимуть участь в Олімпіаді

Пустити ж на Олімпіаду росіян та білорусів у міжнародному олімпійському комітеті зважилися, навіть попри протести України та багатьох країн заходу. Те, що не хотіла б бачити їх у французькій столиці, раніше зізнавалася і пані мер Парижа - Анн Ідальго. В комітеті наполягли - дозволять брати участь лише тим, хто публічно не підтримував війну в Україні. Таких виявилося не багато.

"Наші експерти зараз прогнозують, що за найімовірнішим сценарієм на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року пройдуть 36 нейтральних атлетів з російським паспортом і 22 з білоруським. Якщо порівняти ці цифри з літніми Іграми у Токіо - то з Росії приїздили 330 спортсменів, а з Білорусі - 104", - каже директор Олімпійської солідарності та зв'язків з НОК Джеймс Маклеод.

Олімпіада-2024

У Кремлі хочуть воскресити "Ігри дружби"

Французький президент Еммануель Макрон, який раніше теж висловлювався проти участі спортсменів з країн-агресорок, - в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу 1+1 заявив, що використає Олімпійські ігри як нагоду, щоб закликати до перемир'я.

Таку пропозицію у Кремлі сприйняли прохолодно, а тим часом вочевидь, на знак протесту вирішили воскресити так звані "Ігри дружби" - на кшталт тих, що проводили за часів Радянського союзу. Для цього навіть далb завдання дипломатам, аби ті активно залучали до цього дружні до Росії країни.

У Міжнародному олімпійському комітеті вже звинуватили Кремль у політизації спорту та пропаганді та закликали не брати в них участі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіян і білорусів НЕ ПУСТИЛИ на відкриття Олімпіади-2024!

Читайте також: