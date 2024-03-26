"Ольшанський", твоя черга: ЗСУ уразили корабель ЧФ РФ, який колись належав Україні (відео)

Детальніше про чергову успішну операцію ЗСУ та що в окупантів ще залишилось у Чорному морі – в ексклюзиві TSN.UA.

Український "Нептун" знову завітав у гості до Чорноморського флоту РФ! Як вже офіційно повідомили у Військово-морських силах України, уражено ще один великий десантний корабель ЧФ РФ "Костянтин Ольшанський"! Колись цей ВДК належав Україні! Детальніше про чергову успішну операцію ЗСУ та що в окупантів ще залишилось у Чорному морі – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.

Потоплено черговий ВДК російських окупантів

Такими темпами окупанти точно залишаться без Чорноморського флоту! 26 березня речник Військо-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив про успішне ураження ще однієї "жирної" російської посудини – великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Але цей корабель не простий, бо має насичену та символічну історію! Колись ВДК гордо ходив морем під українським стягом, аж доки його підло не вкрали окупанти.



Але є одне "але". За словами Плетенчука, росіяни збирались не просто відремонтувати і спустити на воду "Ольшанський", але видати його за зовсім інший корабель.

ЗСУ зірвали план ворога!

Захоплений у 2014-му український ВДК мав "видати" себе за схожі, але уже знищені до того Силами оборони "Олєнєгорський горняк" або "Мінськ". ЗСУ не дали окупантам видати бажане за дійсне.

ЧФ РФ йде на дно!

Такими темпами Україна залишить РФ взагалі без десантних кораблів у Чорному морі! 24 березня Генштаб звітував про ураження ще двох подібних до "Ольшанського" посудин. За даними військових, вони уразили два російські великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов" в окупованому Криму – в Севастополі. Від початку повномасштабного вторгнення кораблі активно перевозили військові вантажі для окупантів. Останній також брав участь в окупації українського Криму і став такою собі "скрєпою" для Кремля, хизуючись в агітаційних роликах для пропаганди і на російських парадах у Севастополі.

На жаль, підводний музей слави ЧФ РФ "Азов" і "Ямал" не поповнили – так стверджують спеціалісти з Osint Flow, які напередодні отримали знімки бухти в Севастополі, де були запарковані бляшанки. Як би рашисти не вдавали, що у них "все идет по плану", навіть з космосу видно, що їхні кораблі ледь не втопилися.



"Діставши знімки Кілен-Бухти і прочитавши пост ГУР, ми, поворухнувши мізками, збагнули, в чому суть з ураженим "Ямалом". Виявляється, на вчорашньому знімку ми бачили ВДК "Ямал" зліва, і "Костянтина Ольшанського" праворуч, якраз таки "Ольшанський" уразити не вдалося, ракета влучила в пірс. А ось ВДК "Ямал" уразити вдалося, він на момент ракетного удару стояв на території 13 судноремонтного заводу ЧФ РФ. Після влучання його відвели на найближчий сухий док, щоб уникнути затоплення. Тобто знову таки, ніхто нікого не обманював. ВДК "Азов" і "Ямал" були уражені, просто з супутника це погано видно, подібна ситуація була з МРК "Аскольд", – зазначають спеціалісти з Osint Flow.

Що залишилось "на плаву" у РФ?

За словами експертів, після знищення цих бортів флот великих десантних кораблів Росії у Чорному морі став ще біднішим. Там лишилося лише сім суден, з яких частина точно перебуває у несправному стані, наприклад пошкоджений морськими дронами "Оленегорский горняк", який і так на початку повномасштабки окупанти перегнали до Чорного моря з Північного флоту.



Зазначається, що за підсумками ракетного удару 24 березня у Чорному морі залишилось лише 7 десантних кораблів противника, зокрема ВДК, які були пригнані з Балтійського та Північного флотів напередодні так званої "СВО" у лютому 2022 року:

один корабель проєкту 11711: "Петр Моргунов" (Північний флот РФ);

два кораблі проєкту 1171 "Тапир": "Николай Фильченков" та "Орск" (обидва ЧФ РФ);

чотири кораблі проєкту 775: "Королев" та "Калининград" (обидва Балтійський флот), "Георгий Победоносец" та "Оленегорский горняк" (обидва Північний флот).

І не треба забувати, що інші "ньюзмейкери" ВДК "Мінськ", "Саратов" та "Цезарь Куніков" вже давно збагачують флору та фауну на дні Чорного моря. Ще кілька таких атак – і десантних кораблів у Чорному морі не залишиться взагалі.

24 березня "рєзко поплахєло" й іншій російський бляшанці – розвідувальному кораблю "Іван Хурс".

Бавовна у Севастополі!

Був "Хурс" – став "Хруст". За даними Telegram-каналу ASTRA, у нього влучили одразу дві українські ракети. В ніч проти 24 березня у Севастополі "розквітла бавовна".



"Как выяснила ASTRA, в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю были запущены 18 ракет. Сбиты 11 из них. Повреждена в/ч на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал" (о чем официально заявляли (https://t.me/astrapress/52222) ВСУ) и разведывательный корабль "Иван Хурс". По данным источников ASTRA, в "Иван Хурс" попали сразу две ракеты", – повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

Російські окупанти мають "план Б"?

Недарма окупанти стрімголов будують собі нову базу на Чорному морі подалі від українських ракет та дронів. Нещодавно грузинські журналісти зафільмували нову військово-морську базу РФ в контрольованій Кремлем Абхазії. Наразі роботи на фінальній стадії. Про це повідомляє TV Pirveli.

Утім, по-перше, технології не стоять на місці! Колись українські морські "малюки" та "магури" не могли і до Севастополя дійти, а зараз уражають окупантів аж біля Керчі та Новоросійська. Доберуться і туди, кажуть експерти. Варіантів у ЧФ РФ небагато – піти на дно, злетіти у повітря чи накивати п’ятами річковими каналами до Каспійського моря.



"Для російського флоту є лише одна можливість порятунку своїх військових кораблів – виведення внутрішніми водами до Каспійського моря. Звичайно ж, командування російських окупаційних військ на це швидко не піде, оскільки подібні втечі будуть, скажімо так, тотальним приниженням і ганьбою для росії. Вона програла морський бій – тотально, повне фіаско в Чорному морі – країні, у якої немає флоту, водночас маючи досить непоганий, якщо говорити про потенціал, флот у своєму розпорядженні", – зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ОЛЬШАНСЬКИЙ”, ТВОЯ ЧЕРГА! ЗСУ уразили корабель ЧФ РФ, який колись належав Україні!

Нагадаємо, 24 березня Сили оборони України уразили російські великі десанті кораблі "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі.

Згодом у ВМС повідомили, що того ж дня українськими силами були уражені також розвідкорабель "Іван Хурс" та ВДК "Костянтин Ольшанський". Останній, до речі, РФ викрала в України 2014 року після анексії Криму.

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