"Омікрон" часто маскується під ГРВІ: у МОЗ розповіли про небезпеку нового штаму

"Омікрон" часто маскується під ГРВІ: у МОЗ розповіли про небезпеку нового штаму

Мутація швидко передається.

Штам коронавірусу "Омікрон" має трохи інші симптоми, ніж, приміром, "Дельта", які дуже схожі на звичайне ГРВІ.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, нова мутація характерна тим, що дуже швидко передається, але й дуже швидко згасає.

"Захворювання минає легше, ніж, наприклад, інфікування "Дельтою. Симптоми "Омікрону" трішки відрізняються. Йдеться перш за все про чхання. Воно є найбільш поширеним. Майже 75% людей скаржаться на це. Крім того, загальна втома, головний біль. Температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку і здатності розрізняти запахи - це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", - зауважив Кузін.

Він наголошує: попри навіть незначні симптоми захвоювання, які схожі до ГРВІ, тест на коронавірус потрібно робити. Адже захворювання "відбувається в період циркуляції СOVID-19".

Ігор Кузін розповідає про небезпеку штаму "Омікрон" та відповідає на питання глядачів

"Вся світова спільнота говорить про те, що штам "Омікрон" часто маскується під ГРВІ. Тому варто йти до лікаря, робити тести", - радить Ігор Кузін.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашніх осередках, у порівнянні зі штамом "Дельта". Водночас у порівнянні із "Дельтою", випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації.

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