"Омікрон" часто маскується під ГРВІ: у МОЗ розповіли про небезпеку нового штаму

Мутація швидко передається.
Штам коронавірусу "Омікрон" має трохи інші симптоми, ніж, приміром, "Дельта", які дуже схожі на звичайне ГРВІ.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, нова мутація характерна тим, що дуже швидко передається, але й дуже швидко згасає.
"Захворювання минає легше, ніж, наприклад, інфікування "Дельтою. Симптоми "Омікрону" трішки відрізняються. Йдеться перш за все про чхання. Воно є найбільш поширеним. Майже 75% людей скаржаться на це. Крім того, загальна втома, головний біль. Температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку і здатності розрізняти запахи - це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", - зауважив Кузін.
Він наголошує: попри навіть незначні симптоми захвоювання, які схожі до ГРВІ, тест на коронавірус потрібно робити. Адже захворювання "відбувається в період циркуляції СOVID-19".
"Вся світова спільнота говорить про те, що штам "Омікрон" часто маскується під ГРВІ. Тому варто йти до лікаря, робити тести", - радить Ігор Кузін.
Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашніх осередках, у порівнянні зі штамом "Дельта". Водночас у порівнянні із "Дельтою", випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації.
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