"Омікрон" може витіснити "Дельту": експерти спрогнозували, коли Україну охопить нова COVID-хвиля

Мутованому вірусу достатньо трьох-чотирьох тижнів, щоб змістити попередника.

Аналітики прогнозують нову хвилю COVID-19 в Україні на кінець січня, коли "Омікрон", найімовірніше, витіснить "Дельту". Мутованому вірусу достатньо трьох-чотирьох тижнів, щоб замістити попередника.

В нашій країні офіційно підтвердили один випадок нового варіанта коронавірусу, однак інфекціоністи сходяться на тому, що хворих вже значно більшей. Про це 21 грудня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

"Омікрон" потрапив до України з Об'єднаних Арабських Еміратів. До інфекціоністки Ольги Голубовською звернувся 40-річний хворий, який вже лікувався у неї від коронавірусу раніше, а навесні був вакцинований. Лікарка запідозрила у пацієнта мутований варіант "Омікрон".

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Інфекціоністка надіслала зразки на секвенування і незабаром лабораторія підтвердила, що новий штам COVID-19 дістався й до України. У пацієнта, до слова, вже негативний ПЛР-тест. Водночас лікарка переконана, що це далеко не єдиний випадок "Омікрона" на території країни.

За словами Голубовської, чимало зразків не потрапляють на секвенування вчасно.

Тим часом головний санітарний лікар Ігор Кузін каже, що штам коронавірусу перевіряють, коли захворіла вакцинована людина, якщо пацієнт має не типові прояви хвороби або повернувся з закордону. Він теж погоджується, що в Україні хворих на "Омікрон" значно більше.

"Ми маємо затримки в секвенуванні", - констатує головний санлікар. Водночас, за словами експертів, точну кількість випадків нового штаму в Україні важливо знати, щоб спрогнозувати новий спалах захворюваності.

Коронавірус в Україні: на кінець січня аналітики прогнозують нову хвилю захворюваності

"Омікрон" поширюється світом безпрецедентними темпами. Його вже зафіксували у 106 країнах. У ВООЗ вважають, що він більш заразний за штам "Дельта", а ще на 30% знижує ефективність вакцинації. Тому низка європейських країн повертається до жорстких обмежень.

Раніше Україна заборонила в'їзд із восьми африканських країн. Наступного тижня в МОЗ розглядатимуть, чи варто збільшувати перелік держав, кордон з якими закриє Україна.

Вже зараз аналітики прогнозують нову хвилю коронавірусу на кінець січня. "Омікрону" достатньо трьох-чотирьох тижнів, щоб стати домінантним.

І хоча вважається, що новий COVID-штам не має тяжчий за "Дельту" перебіг, а також піддається терапії, через велику кількість інфікованих медична система може знову перевантажитися.

До групи ризику входять українці від 60 років, а також ті, хто має ожиріння, цукровий діабет, проблеми з серцем незалежно від віку. Цим людям інфекціоністка радить обмежити коло своїх контактів на свята та вакцинуватися.

Молодшим вакцинованим українцям, а також тим, хто перехворів, не забувати про маски, попри святковий настрій і локації. А Всесвітня організація охорони здоров'я закликає людей скасувати зимові відпустки, щоб захистити своє здоров'я.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.