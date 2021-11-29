"Омікрон" стрімко і впевнено шириться Європою: як стримати потенційно небезпечний штам

Новий штам виявляють уже в людей, що не були в Південній Африці й узагалі нікуди не подорожували.

Україна змінює правила в’їзду – через новий штам коронавірусу "Омікрон". Відтепер усі подорожні, які прибувають із семи південноафриканських країн, мають відбути двотижневий карантин. Зокрема, йдеться про Південно-Африканську республіку, Ботсвану, Зімбабве та Мозамбік. Відмовитися від поїздок до цих держав уже закликав українців вітчизняний МОЗ. Як стримати потенційно небезпечний штам, обговорювали сьогодні й міністри охорони здоров'я Великої Сімки.

Про ситуацію в Європі - 29 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Європейським континентом "Омікрон" шириться стрімко і впевнено. Його виявляють уже в людей, що не були в Південній Африці й узагалі нікуди не подорожували. Про шість випадків зараження новим штамом відзвітувала сьогодні, зокрема, Шотландія, й не всі інфіковані виїжджали за межі своїх населених пунктів, тож, вочевидь, заразилися вдома. Інфіковані самоізолювалися, шпиталізації, як відомо, вони не потребують.

Як у Європі реагують на новину щодо розповсюдження нового штаму коронавірусу

Дістався "Омікрон" і Португалії: спалах нової інфекції там - серед гравців лісабонського футбольного клубу. Одразу 13-ть випадків, а виявили їх після поїздки одного з футболістів на південь Африки. Стільки ж заслаблих - у Нідерландах, усі вони повернулися з південної Африки в п'ятницю, а нині - ізольовані в готелі неподалік летовища, із якого входи й виходи заблоковані навіть для поліції. Про інфікованих із важким перебігом хвороби даних немає. Тим не менше, у ВООЗ загальний ризик, пов'язаний із новим вірусом-мутантом, оцінили як дуже високий. І додали, що його поширення загрожує "напрочуд серйозними наслідками".

Країнам ВООЗ радить посилювати санітарні заходи. Як саме - сьогодні обговорять і міністри охорони здоров'я країн Великої Сімки на екстреній нараді. Радить ВООЗ і прискорювати темпи вакцинації. Адже щеплені, за оцінками експертів, легше перенесуть хворобу. До слова, Бельгія сьогодні дозволила робити бустерну дозу всім дорослим.

Автор: Зоряна Степаненко