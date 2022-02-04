"Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади та атакує найменших: коли не варто зволікати з викликом "швидкої"

"Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади та атакує найменших: коли не варто зволікати з викликом "швидкої"

Черги в дитячих амбулаторіях почали шикуватися останні два тижні.

"Омікрон" атакує дітей. Причому в цю хвилю в стаціонарах безліч малюків до року, чого не було під час попередніх сплесків коронавірусу. У них стрімко підвищується температура, вони знесилені й відмовляються від їжі. Також "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади, що особливо небезпечно для немовлят.

Про те, коли батькам не варто зволікати з викликом "швидкої", і чому вірус, який раніше був безпечним для дітей, нині вкладає їх на лікарняні ліжка - 4 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, "Омікрон" у дітей маскується під отруєння чи ротавірус. Батьки не одразу і розуміють, що відбувається.

Професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Сергій Крамарьов каже - це недивно. У дітей у кишково-шлунковому тракті більше рецепторів, ніж у дорослих, до яких шипами приєднується коронавірус. Тому кишкові симптоми у них яскравіші, ніж у дорослих. Столична інфекційна лікарня забита на 80%. "Омікрон" витісняє "Дельту" і прицільно атакує найменших.

"Під час попередніх хвиль все-таки діти першого року життя так не страждали. "Омікрон" вважається найбільш заразним видом коронавірусу. Можна просто пройти повз хворого і заразитися", - пояснює він.

Температура вище 39, що тримається три дні і погано збивається, дитина млява і відмовляється пити, або має судоми - для батьків це "червоні прапорці", щоб не зволікати і викликати "швидку".

З січня на коронавірус вже перехворіло понад 64 тисяч маленьких українців. Тобто за один місяць інфікувалося більше дітей, ніж за весь 2020 рік.

З них понад 80 % - школярі. Вони переважно лікуються амбулаторно. У старших дітей прояви "Омікрона" легко сплутати з грипом. У дітей - висока температура, ломота і навіть сильний головний біль.

Педіатри закликають не займатися самолікуванням. А особлива засторога щодо антибіотиків - це зброя для бактерій, віруси вони не лікують.

"Омікрон" у дітей може маскуватися під кишкові розлади | Новини України

"Антибіотик тут не буде діяти, ви цим погіршити стан дитини. Ви цим будете ослабляти імунітет і не дасте дитині самій боротися з хворобою", - наголошує відповідальна лікарка амбулаторії №11 ЦПМСД Печерського району м. Києва Оксана Гайдукевич.

Слід зазначити, що черги в дитячих амбулаторіях почали шикуватися останні два тижні. Епідемічна ситуація така, що одночасно хворіють на ГРВІ, коронавірус та грип. В регіонах на дистанційне навчання перейшли вже 8 тисяч 600 навчальних закладів - це понад 60% шкіл.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 235 тисяч дітей. Найбільше підтверджених випадків захворювання серед дітей виявлено у віковій групі 10–14 років — понад 40 %. Ще 26% припадають на категорію 15–17 років.

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