“Омікрон” уже в Європі: новий штам коронавірусу може вражати повністю вакцинованих

У європейських країнах виявляють найагресивніший наразі штам вірусу, що викликає COVID-19.

Новий агресивний штам коронавірусу, якому у ВООЗ дали назву “Омікрон”, стрімко поширюється світом. Його виявили вже і в Гонконзі, і в Ізраїлі і навіть в Австралії. Уперше на теренах ЄС "Омікрон" виявили в Бельгії: інфікована жінка прилетіла з Єгипту. За даними вчених, новий штам родом із Південної Африки. Він справжній монстр порівняно з "Дельтою", бо в рази потужніший і небезпечніший.

Про те, чим небезпечний “Омікрон” і як від нього захиститися, йдеться 28 листопада в сюжеті ТСН.Тиждень.

Десятки країн на всіх континентах закривають свої кордони для мандрівників із низки південноафриканських країн через загрозу зараження новим штамом коронавірусу.

В аеропорту Амстердама пішли на радикальний крок - усіх пасажирів двох рейсів з Південноафриканської республіки змусили пройти тест. Результатів мандрівникам довелося чекати на летовищі кілька годин. Вірус виявили у кожного десятого пасажира.

Про новий небезпечний штам коронавірусу, який нині лякає увесь світ, одними з перших дізналися студенти Преторійського університету. Кажуть, нині щодня в їхніх кампусах фіксують не менше трьох сотень нових хворих, хоча ще тиждень тому нових випадків заражень за добу виявляли не більше 50-ти.

“Ми налякані та розчаровані. Це вже стає якоюсь природною катастрофою”, - кажуть студенти.

Поява нового потужного мутанта коронавірусу спантеличила весь світ. Невже у боротьбі з пандемією ми знову опинилися на один велетенський крок позаду?

“Мені здавалося, що “Дельта” – це вже був пік мутацій і не може бути нічого гіршого. Та цей штам виглядає значно гірше”, - зауважив професор імунології Денні Алтмен.

Чим же так страшить “Омікрон” науковців? Штам “Дельта” лякав своєю спроможністю до швидкого поширення. Кажуть, саме через цей штам нині, зокрема, у Німеччині щодоби фіксують по 60-70 тисяч нових хворих. “Омікрон” – значно агресивніший, бо на 500 відсотків заразніший і здатен вражати навіть двічі щеплених, бо з легкістю обманює людський імунітет і, схоже, не реагує на дію вакцини.

“Ми знаємо, що існують доволі великі мутації в спайкових білках – у тій шипованій частині, яка є серйозною складовою вірусу. Саме проти цих білків виступає більшість вакцин й проти них працює імунітет. Тож цілком ймовірно, що цей варіант зможе вислизати від вакцини”, - наголосив головний медик Великої Британії Кріс Вітті.

Вірусологи кажуть, у нового варіанту коронавірусу помітили 32 мутації в спайковому білку, тоді як у “Дельти” їх було лише вісім.

Компанії-виробники вакцин уже отримали зразки “Омікрона” і обіцяють, що досить скоро зможуть оновити та посилити формулу вакцин.

“Виробники у будь-якому випадку виготовляють вакцини більш широкого діапазону дії, аби охопити ширший спектр потенційно нових варіантів вірусу. Декілька компаній уже заявили, що можуть змінити свої вакцини та отримати оновлену десь через 100 днів”, - зауважив Патрік Валланс, головний науковий радник уряду Великої Британії.

Однак, навіть оновлена вакцина не допоможе подолати вірус без масової вакцинації. Ті країни, де щеплення відбувається повільно, перетворюються на “біологічну лабораторію”, в якій вірус безперешкодно породжує все нові та нові мутації. Ймовірно, так сталося у Південній Африці, де щеплено усього 24 відсотки населення.

“Якщо вірус прийшов з Ботсвани чи Південної Африки, то хочу сказати, що на африканському континенті значно менше вакцин, аніж є у Європі чи Північній Америці. Такі речі демонструють, наскільки це небезпечно. Ми лише підживлюємо майбутні варіанти мутацій, які з’являтимуться й мучитимуть нас”, - говорить професор Денні Алтмен.

Захиститися від нових мутацій вакциновані країни зможуть хіба лише повторенням минулорічного сценарію, коли на подорожах на багато місяців було поставлено хрест. Власне, в Західній Європі, США, Канаді, Австралії, низці азійських держав та у латинській Америці уже заборонили рейси з майже десяти країн південної Африки. Й немає жодних гарантій, що одного дня Україна теж не опиниться за бортом вакцинованого світу.

Новини тижня: чим небезпечний новий штам коронавірусу

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