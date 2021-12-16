"Омікрон" в Україні може спалахнути через 3 тижні, але є штам, якого варто боятися більше - лікар

"Омікрон" в Україні може спалахнути через 3 тижні, але є штам, якого варто боятися більше - лікар

"Омікрон" швидше поширюється, але легше протікає. Поки що домінує достатньо агресивна "Дельта", з якою наразі важко боротися, каже лікар Тарас Жиравецький.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" вже виявили у 77 країнах світу. Швидкими темпами він захоплює світ, зокрема Європу, і в Росії також підтвердили два випадки. В Україні наразі офіційних заяв про нового мутанта ще не було.

Тож чого варто очікувати україцям від "Омікрону", чи витіснить він "Дельту" і чи справді третя доза вакцини захистить від нового штаму.

Про це ТСН.ua розпові радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

До Києва прибули вже кілька рейсів з Лондона, де штам коронавірусу "Омікрон" став домінантним. За останніми даними, на нього припадає понад 50% заражень у столиці Великої Британії. Окрім цього, "Омікрон" вже є у сусідніх країнах. На Ваш погляд, чи є ймовірність того, що новий штам вже в Україні?

Я думаю, що він вже є в Україні, оскільки поширився в багатьох країнах Європи, просто офіційного підтвердження у нас поки що немає. Гадаю, ми це побачимо, якщо будуть відбуватися дуже великі стрибки збільшення нових випадків, тоді ми, ймовірно, будемо розуміти, що у нас починає домінувати новий штам. Тут власне потрібно звертати увагу на нові випадки, а не на госпіталізацію, бо "Омікрон" не є такий агресивний.

У мене ще виникла така думка, що для того, аби відволікти увагу, "Омікрон" отримав більше розголосу, ніж достатньо агресивна "Дельта", яка зараз лютує у Європі. Ми бачимо зараз шалену кількість смертей в Угорщині, Німеччині, Польщі. І відповідно ніхто вже не звертає увагу на "Дельту", яка створює цю проблему. І тут з'являється "Омікрон". До того ж, ми пам'ятаємо, що ці країни були достатньо вакциновані, але ми бачимо, що вакцинація не спрацьовує на такому рівні, якому б хотілось. Можливо, тому є така історія, щоб перекинути увагу від тяжкої для Євросоюзу появи "Дельта"-штаму на "Омікрон".

Коли в Україні може статись новий спалах коронавірусу, спричинений "Омікроном"?

У нас і так достатньо велика кількість інфікованих в Україні, просто зараз трішки зменшилась кількість тестувань. Ту офіційну цифру, яка є у нас, потрібно помножити на кілька разів, бо ми ж бачимо, що 2500 госпіталізацій було за минулу добу, тобто це немало, і ми розуміємо, що не може кожен третій, який інфікується, лягати в стаціонар. Це практично нереально. Тому ми розуміємо, що та кількість є однозначно вищою і відповідає, як мінімум тому, що є у Польщі. А в Польщі - приблизно 26 тисяч офіційних випадків, бо у них проводять більше тестувань.

Тому навіть з тим тестуванням, яке роблять у нас, ми побачимо різке зростання кількості нових випадків, то ми можемо говорити, що "Омікрон", ймовірно, вже є в Україні. Я думаю, десь орієнтовно через 3-4 тижні, до місяця.

УНІАН

У фармацевтичній компанії Moderna заявили, що штамами "Дельта" і "Омікрон" можна заразитися одночасно? Чи не витіснить "Омікрон" "Дельту"?

Поки що про таку заяву ще не чув, але я думаю, якщо людина заразиться "Дельтою", то цього достатньо, що був важкий перебіг. Та чи вплине "Омікрон" на перебіг захворювання? Думаю, що ні.

Чи може "Омікрон" витіснити "Дельту"? Сподіваємося так, що він буде з легшим перебігом. З огляду на заяви світових вчених - "Омікрон" в Південній Африці почав витісняти "Дельту". Але як воно буде насправді?

Ми бачимо, наприклад, в Росії є достатньо висока кількість випадків "Дельти" і вона не зменшується. Все більше і більше людей помирають. Так само зараз у Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії. Ми розуміємо, що поки що домінує штам "Дельта", він достатьно агресивний і з ним поки що важко боротися.

Associated Press

Чого чекати Україні від "Омікрону"?

Ми ще почекаємо місяць і подивимося.

В Південній Африці кількість летальних випадків - мізерна, як для населення країни з 60 мільйонами людей. Можливо там щось не дотестовують, але не думаю, щоб вже аж настільки.

Загалом світова заява стосовно "Омікрону" була якоюсь цікавою: "Омікрон" швидше поширюється, але легше протікає. То чому має бути така паніка?

Нещодавно була заява прем'єра Великої Британії (Бориса Джонсона), що все-таки один пацієнт помер від "Омікрону", але це один пацієнт.

Від штаму "Дельта" помирає в Польщі шалена кількість людей, значно більше ніж в Україні, і при тому, що Польща більш вакцинована. І ми розуміємо, що це - не "Омікрон" в Польщі, а "Дельта".

Ми бачимо, що "Дельта" Україну ще не покинула, але у нас є дуже багато вакцинованих людей, дуже багато тих хто, вже перехворів, тому ця хвиля почала спадати. Загалом є позитивний момент у тому, що повторних випадків "ковіду" є мізер, їх дуже мало. Була спроба заявити, що на "Омікрон" хворіють ті, хто раніше перехворів, але ця інформація була спростована.

Чи допоможе третя доза вакцинації захиститись від "Омікрону"?

Стосовно третьої бустерної дози, я, як медик, не розумію, як можна було за 2-3 тижні дослідити, що вона ефективніша, ніж дві. Це не є тема дослідження 2-3 тижнів, це технічно неможливо. Тому такі заяви, що бустерна доза має врятувати від зараження - це повністю профанація стосовно епідеміології, тому що ми чітко розуміємо, що вакцина не спрацьовує стосовно зупинки зараження вірусом. Тому ми зараз бачимо достатньо високу кількість нових випадків в Німеччині, Великій Британії. Ми не говоримо, що питання - критичне у сенсі летальних випадків, знову ж таки, за їхніми показниками, 150 людей помирають у Великій Британії щодня, - це не є катастрофічний показник, порівняно з Україною, Румунією чи навіть Угорщиною.

Associated Press

Єдине зрозуміло, що якщо ми бачимо, що дійсно росте кількість нових випадків, не тільки "Омікрону", а й "Дельти", то звичайно варто вводити знову ПЛР-тести, карантин, щоб зменшити поширення і навантаження.

Я вважаю, що європейським країнам більше потрібно переживати за "Дельту". У Штатах ми теж бачимо понад 1500 летальних випадків за добу (станом на 15 грудня вже 2058 випадків за добу, - ред) і розуміємо, що там поки що є "Дельта". Я б не настільки переживав за "Омікрон", як за "Дельту", яка поки що нікуди не ділася з України.

Нагадаємо, засновники компанії BioNTech заявили, що вакцина забезпечує високий рівень захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон", особливо, наголошують, після бустерного щеплення. Також у компанії заявили, що не варто панікувати через цей новий COVID-штам.

Зазначимо, що американські дослідники повідомили про зниження захисту організму вакциною. Вони виявили "низьку або відсутню" нейтралізацію антитіл у варіанті зі звичайною схемою всіх трьох вакцин - двох уколів вакцини Moderna або Pfizer/BioNTech або однієї з однодозової вакцини J&J. А от кров тих, хто одержав бустерну дозу, показала потужну нейтралізацію "Омікрону".

Водночас у Британії вже розпочалися випробування нової безголкової COVID-вакцини для захисту від майбутніх штамів коронавірусу, яку планують вводити струменем повітря.

"Омікрон" виявили у 77 країнах, але ймовірно він є вже у більшості держав | Новини світу

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