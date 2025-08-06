Онкохворих в Україні просять зачекати з важливим обстеженням: що сталося

Українські онкопацієнти кажуть про складність доступу до ПЕТ-КТ / © ТСН

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Протягом останніх днів в соцмережах окремі користувачі повідомили, що в Україні та безпосередньо у Києві вже тривалий час начебто неможливо зробити вкрай важливе для онкохворих людей обстеження — проведення ПЕТ-КТ.

Саме це обстеження є ключовим для встановлення точного діагнозу раку та інших небезпечних онкологічних хвороб. За даними лікарів, це обстеження здатне виявити зміни в організмі на ранніх стадіях, коли ці зміни ще не помітні під час інших, менш інформативних обстеженнях. Крім того, ПЕТ-КТ допомагає оцінити, наскільки ефективним було лікування, щоб визначити, наприклад, скільки ще сеансів хіміотерапіїї потрібно для хворого.

Один з користувачів соцмереж, яку підняв цю тему, Юрій Андреєв, резюмуючи, висловився про цю проблему так: «Це — реальна медична катастрофа, яка щодня позбавляє українців шансу на своєчасне лікування раку».

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На його пост відреагували більше 3 тисяч людей, сотні користувачів прокоментували цей допис. Дехто стверджує, що запис на проведення обстеження у Києві є, одна з користувачок написала, що пройшла обстеження, але у відомій дитячій лікарні, дехто з користувачів висловив думку, що цей пост, можливо, спрямований на створення паніки, певна частина дописувачів повідомила, що записатись на ПЕТ-КТ вкрай складно або майже неможливо.

ТСН.ua з’ясував, наскільки реально записатись та пройти таке обстеження в столиці, куди зазвичай їдуть пацієнти для цієї процедури.

У Центрі ядерної медицини (Київ, вул. Верховинна, 69) нам повідомили наступне: «На даний час, два дні, ми не працюємо, але будемо працювати. Тільки не можемо сказати, коли. Є невелика технічна проблема. Вартість обстеження 23 тисячі 419 гривень».

У клінічній лікарні «Феофанія» (Київ, вул. Академіка Заболотного, 21), куди ми теж зателефонували, відповіли: «Запис можливий на 14 листопада».

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На уточнювальне запитання про те, чому треба так довго чекати, операторка повідомила, що це пов’язано з чергою.

У приватній лікарні, де раніше проводили таке обстеження, нам відповіли, що не проводять його більше року.

«Триває вставлення нового апарату, але затримались надовго. Більше року не проводимо це обстеження. Коли відновимо послугу — не відомо», — пояснили нам у лікарні.

Джерела ТСН.ua у міністерстві охорони здоров’я повідомили, що проблема з проведенням обстеженням є, але в цьому році планується запуск процесу закупівлі двох циклотронів (застосовується для виробництва радіоізотопів, що використовуються для діагностики онкологічних захворювань — Ред.) для будівництва центрів ПЕТ-КТ у Києві та Львові.

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За даними МОЗ, проведення ПЕТ-КТ, за попередньою інформацією, має бути скоро відновлене там, де його проводили раніше.

Своєю чергою, одна з дописувачок в соцмережі під постом про проблеми з цим обстеженням написала наступне: «Через те, що запізно зробили ПЕТ-КТ, бо шукали шляхи виїзду за кордон для 20-ти річного хлопця (ВЛК ще не було пройдено на той час) запізно почали правильне лікування…. 16 липня хлопця не стало… 20 років було…А скільки ще таких людей, які не змогли вчасно пройти обстеження…».

Раніше повідомлялось про перші симптоми раку крові, які мало хто помічає.

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