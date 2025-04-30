Онкохворий чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: як його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Радивилівського районного суду Рівненської області.

За даними суду, у жовтні 2024 року чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним до мобілізації. Він відмовився отримувати повістку та проходити військову службу.

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На суді житель Рівненщини провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що на його «утриманні батько, який за станом здоров`я потребує стороннього догляду та нагляду, який не можуть забезпечити інші особи. Крім того, наголосив, що він має онкологічне захворювання та потребує лікування, а тому позбавлений можливості проходити військову службу».

Суд встановив, що у березні 2025 року чоловік отримав відстрочку від мобілізації, оскільки доглядає за батьком. Також у чоловіка у лютому 2025 року виявили злоякісні новоутворення нижньої третини стравоходу та задньої стінки сечового міхура.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

«Суд, взявши до уваги активне сприяння обвинуваченого у розкритті злочину, відсутність обставин, що обтяжують покарання, той факт, що обвинувачений має міцні соціальні зв`язки, має постійне місце проживання та реєстрації, здійснює догляд за хворим батьком та з огляду на стан здоров`я обвинуваченого, суд дійшов висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання», — йдеться у вироку.