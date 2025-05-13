Андрійко, який лікується у Національному інституті раку / © ТСН

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Більшість дітей в Україні із вперше виявленими злоякісними утвореннями проходять лікування у Національному інституті раку. Допомога у медзакладі безоплатна і щороку на консультацію сюди потрапляють в середньому 3,5 тисячі пацієнтів. Близько тисячі з них стикаються з онкологією.

Як у Національному інституті раку лікують маленьких українців, які умови для них створені та хто і що допомагають їм здолати тяжку недугу — дізнався ТСН.ua.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Просто заболіла ніжка»: перші симптоми онкології у дітей! ЕКСКЛЮЗИВ З ІНСТИТУТУ РАКУ!

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Національний інститут раку: як відбувається лікування

Допомогу у дитячому відділенні надають безкоштовно, на рівні провідних європейських клінік. Однак наразі через війну багато батьків ухвалюють рішення їхати лікуватися за кордон, кажуть лікарі.

Кількість пацієнтів за час війни змінилася — їх стало значно менше.

«Батьки намагаються вивезти своїх дітей через постійні обстріли. Лікування тут ефективне, ми лікуємо за стандартизованими європейськими протоколами. Ми постійно на зв’язку з лікарями за кордоном, якщо є якісь складні випадки. У нас лікування безкоштовне, все здійснюється за державні кошти», — розповідає лікарка-онкологиня Світлана Бойко.

Світлана Бойко, лікарка-онкологиня / Скриншот із відео

Історії Андрійка та Насті

Андрійкові 12 років. Три з них він бореться з онкологією у Національному інституті раку, що в Києві. Попри страшну хворобу він не здається і вірить у одужання. Єдина його мрія — бути просто здоровим.

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Андрій дорослий як на свої роки. У нього пухлина головного мозку. Він чітко розуміє, що це за хвороба, розуміється на медичній термінології і усвідомлює, чого хоче.

Андрійко / Скриншот із відео

В ігровій кімнаті, яку облаштували благодійники, улюблене заняття Андрія — розглядати глобус. Тут він швидко знаходить Україну. Після спілкування з хлопцем розумієш, які сильні та хоробрі навіть маленькі українці.

Андрій каже, що головне — не здаватися та вірити в одужання. Часто він підтримує й інших пацієнтів, намагається підбадьорити й налаштувати на лікування.

«Завтра ще наркоз буде, мені постійно роблять хімію. У мене вдома ще є Олежик, братик, Дениска, Єгорка і сестричка. Нас п’ятеро», — каже хлопець.

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Пані Алла, мама 10-річної Насті, також обрала лікування для донечки в Україні. Каже, тут лікарі нічим не гірші і розповідає, як сама вперше почула про діагноз дівчинки.

Настя вже 4 місяці бореться з хворобою. Її діагноз — остеосаркома. Почалася хвороба з болю в ніжці.

«Ми звернулися до лікаря, він направив нас на додаткові обстеження. Таким чином з’ясували, що у нас ця проблема, і потрапили саме сюди. Це найкращий Інститут і найкращий у країні заклад, де лікують саме з цим діагнозом, з такими захворюваннями діток. Нам подобається, як лікарі спілкуються, як вони до діток ставляться, як проходить лікування. Тому ми залишилися тут», — розповідає жінка.

Почути такий діагноз — це дуже важко, каже Алла. Складно морально налаштуватися на позитив, що треба боротися, лікуватися, що все можливо.

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«Лікуємося, все добре, на цей момент перебуваємо вже після оперування на хіміотерапії. Поки що все йде так, як треба», — каже мама.

Як розпізнати онкологію — перші симптоми

Розпізнати онкологію у дитини неозброєним оком важко. Симптомами хвороби, розповідають лікарі, можуть бути:

тривала і безпричинна втрата ваги;

часті головні болі, які можуть супроводжуватися ранковим блюванням;

набряки;

постійні болі у кістках, суглобах, спині або ногах;

ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи паху;

збільшення лімфовузлів;

поява синців або висипи на шкірі;

постійна нудота чи блювання без нудоти;

постійна втома і помітна блідість шкіри;

періодичне чи постійне підвищення температури без видимих причин.

Аби не пропустити недуг, медики радять регулярно обстежуватися.

«Дитині хоча б раз на рік потрібно робити ультразвукове обстеження. Це основне, якщо ми кажемо про солідні пухлини. Перші симптоми бувають різні. Під час саркоми Юінга чи остеогенній саркомі може заболіти нога, або ті локалізації, де пухлина. За умови нейробластоми може підвищуватись температура, можуть з’являтися синці під очима. Дуже великий обсяг симптомів, на які можна звернути увагу», — розповідає лікарка-онкологиня Світлана Бойко.

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Коли дізнаєшся про хворобу, важко опанувати емоції. У такі моменти важливо підібрати правильні слова. Психологиня відділення каже — насамперед потрібно стабілізувати батьків. Відтак спокійніша буде й дитина.

«Якщо дитина ще, можливо, не до кінця усвідомлює те, що відбувається, то батьки сприймають цю ситуацію взагалі як те, що життя зупинилося і зруйнувалося. Як далі жити, ніхто не знає. Тому, по-перше, дуже важливо стабілізувати батьків. Спокійний дорослий — спокійна дитина», — пояснює психологиня Лілія Сіроха.

Лілія Сіроха, психологиня / Скриншот із відео

Ще дуже важливо — діти після складних хірургічних втручань, трансплантації стовбурових клітин і з ускладненнями від самого захворювання потребують гарних умов: чистої палати, стерильності і постійного нагляду.

«У нас є маленькі пацієнти, які перебувають 3-6 місяців безперервно у стаціонарі. Тому дуже важливо, щоб вони були у комфортних умовах, в гарних палатах, де є світлі ігрові кімнати. Дітки знаходять радість в дрібницях. І тому, коли вони бачать, як зараз змінюється наше відділення, в них є бажання вийти з палати, піти погратися, разом дивитися мультики. І це, я вважаю, створює гарний настрій. А гарний настрій в цьому разі — це і гарне самопочуття. Наш колектив вдячний фонду «Запорука» за те, що вони почали відновлювати відділення. І за те, як зараз радіють діти, коли бачать багато книжок, багато різноманітних ігор. Вони можуть перебувати не вдома, але відчувати себе як вдома», — каже лікарка-онкологиня Світлана Бойко.

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Рак не може чекати до перемоги

Раніше дитяче відділення в Інституті раку було дещо іншим. Але після масштабної реконструкції змінилося до невпізнання. Світлі та яскраві кольори, нові зручні ліжка, ігрові кімнати, тренажери, зони відпочинку — все створено для того, щоб діти відчували себе не пацієнтами, а просто дітьми.

Відгукнулися на допомогу реконструкції і в Райффайзен Банку. Там влучно зазначають, що онкологія не може чекати до перемоги. Тому попри війну, крім потреб військових, тут вирішили опікуватися дітьми і не тільки.

«Райффайзен Банк долучився до ремонту і оновлення дитячого відділення раку через благодійний фонд «Запорука», з яким ми співпрацюємо вже понад 10 років. Фонд підтримує онкохворих діток, тяжкохворих. І ми як банк відгукнулись на пропозицію взяти участь у реконструкції. Райффайзен Банк вже третій рік поспіль є найбільшим донором підтримки нашого українського суспільства серед банківської системи України. За три роки повномасштабного вторгнення ми задонатили 1,7 мільярда гривень на підтримку українців, дорослих і дітей. У Райффайзен Банку ми віримо, що турбота одне про одного — це нова валюта нашого часу. Ми підтримували людей, які евакуювалися з різних регіонів, де починалося повномасштабне вторгнення. Ми підтримували тих, хто пережив страшну трагедію, що сталася на Каховській ГЕС. Ми постійно підтримуємо військових, котрі потребують протезування і лікування. Ми підтримуємо онкохворих і тяжкохворих діток. Перебудовуємо бомбосховища у школах і садочках для того, щоб дітки мали можливість постійно навчатися. Підтримка дітей для нас є дуже важливою, тому що ми розуміємо, що діти — це про майбутнє. Ті умови, у яких жили наші дітки, були просто негідними щасливого дитинства. Ба більше, коли ми говоримо про діток онкохворих, ми розуміємо, що онкологію не можна поставити на стоп. І онкологія не може чекати до нашої перемоги. Діти не можуть поставити свою хворобу на паузу. Їм потрібна допомога тут і зараз. Це постійні, щоденні дії, які потрібні для підтримки наших дітей», — каже заступниця голови правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна.

Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку / Скриншот із відео

Загалом реконструкцію дитячого відділення вдалося здійснити завдяки зусиллям благодійного фонду «Запорука» за підтримки партнерів, зокрема й Райффайзен Банку, та просто небайдужих громадян. Кожна гривня, кожен куточок тут — це символ турботи і підтримки.

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«Мами, на жаль, чують все ще страшний діагноз своїх дітей. І залишати їх сам на сам не можна. На сьогоднішній день нам вдалося відремонтувати частину, це дві треті відділення. Зараз ми проводимо збір для продовження відновлення відділення. Це дуже важливо, тому що виходить, що частина дітей лікується вже в гідних умовах, інша — ні. Нам дуже хочеться якомога швидше закінчити цей ремонт, зробити інклюзивний простір для усіх діток», — розповідає засновниця БФ «Запорука» Наталія Оніпко.

Наталія Оніпко, засновниця БФ “Запорука” / Скриншот із відео

Фонд «Запорука» опікується онкохворими дітьми вже 16 років. Засновниця організації відверто зізнається, що за цей час вже не раз переконалась, що маленьких донатів не існує, тож долучитися навіть кількома гривнями може кожен. Це можна зробити у кілька зручних для вас способів, адже попереду наступний етап реконструкції.

«Відновлення цього відділення — це приклад того, що у найстрашніші, найтемніші часи є можливість робити світлі проєкти. Я дуже вірю, що ці відновлені палати, ці відновлені простори, кабінет психологів, ігрова, якої в дітей не було — все це дасть нашим діткам ресурс для того, щоб перемогти у своїй війні. Дуже важливо пам’ятати, що маленької допомоги не буває, і старатися ділитися тим, чим ти можеш.

Те, що тобі здається інколи, що твої 100-200 гривень нічого не змінять, повірте, це неправда. Долучитися до допомоги діткам може кожен — ви можете це зробити в застосунку MyRaif у розділі «Благодійність» знайти благодійний фонд «Запорука». Також на сайті фонду Запорука», — каже Наталія Оніпко.

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Рак у дітей — це не вирок. Завдяки сучасним методам лікування багато діток виборюють перемогу над такою підступною хворобою. Проте успіх залежить від раннього виявлення, доступу до якісної медичної допомоги та психологічної підтримки. Дитяча онкологія — це складний виклик для світової медицини, що потребує не лише інновацій, але й спільних зусиль суспільства.

Те, що онкологія — не вирок, щодня доводять наші маленькі та хоробрі українці. І ми бажаємо кожному з них своєї такої надважливої перемоги.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Просто заболіла ніжка»: перші симптоми онкології у дітей! ЕКСКЛЮЗИВ З ІНСТИТУТУ РАКУ!