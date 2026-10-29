Оновлені дрони РФ бачитимуть усе: "Флеш" попередив про загрозу та безпорадність РЕБ

Експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій, радник президента Сергій Бескрестнов «Флеш» / © Associated Press

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Експерт і радник президента Сергій Бескрестнов «Флеш» попередив про перехід російських безпілотників і ракет на візуальну навігацію за допомогою штучного інтелекту. Нова технологія дозволяє ворожим засобам орієнтуватися за ландшафтом і світлом ліхтарів уночі.

Про це військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій розповів на брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Штучний інтелект у російських дронах і ракетах

Бескрестнов пояснив, як штучний інтелект може змінити атаки російських дронів та ракети, зокрема їхню навігацію та здатність знаходити цілі.

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«Це буде майбутнє. Майбутнє — це буде штучний інтелект, і штучний інтелект в системах БПЛА, ракетах. Це як буде відбуватися? Перша частина — це оптична навігація. Тобто РЕБ уже буде неактуальний, тому що ці ракети або БПЛА будуть бачити картинку і будуть літати на основі цієї картинки. І якщо вдень вони будуть бачити картинку візуально, вночі вони можуть бачити прожектори освітлення на наших трасах. Дуже гарно буде робити орієнтацію їм по цих от мітках, тому що можна закладати все в карту і вони будуть це бачити», — розповів експерт.

Він додав, тепловізійні системи можуть для орієнтування використовувати теплове випромінювання від ліхтарів, тоді як візуальні системи здатні орієнтуватися за освітленням.

«Зараз усі канали ворога постять публікації, звертаються до зрадників у нас: „Нам потрібно відео фіксації прильотів „Шахедів“. Для чого їм потрібно? Вони намагаються аналізувати, як працює їх візуальна навігація, куди „Шахед“ зараз влучає. Вони прямо пропонують шалені гроші», — повідомив «Флеш».

Він зауважив, що раніше росіяни не виявляли такого інтересу до подібних відео. На думку Бескрестнова, тепер ці матеріали потрібні ворогу для аналізу роботи систем візуальної навігації.

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«Це також небезпека для нас, тому що ми розуміємо, що РЕБ проти Mesh-модемів, які ми використовуємо, керування не буде працювати. Наприклад, РЕБ проти GPS також не буде працювати, це буде працювати оптична система. І це, я вважаю, буде наступна ітерація», — попередив радник президента.

В яких дронах росіяни застосовують ШІ

Він розповів, що використання штучного інтелекту вже можна спостерігати в окремих російських БПЛА. Зокрема, йдеться про «Молнії», дрони V2U та «Герані», на яких застосовується модуль «Сусанін». Також відповідні технології використовують на «Ланцетах».

«Ми бачимо, як це працює. Ворог відправляє БПЛА на ту сторону і далі є завдання — шукаєте колію. Дрон шукає колію, далі рухаєтесь над колією, шукаєте поїзд і атакуєте початок поїзда — це буде локомотив. Тобто це завдання. Або завдання таке: рухаєтесь туди і шукаєте будівлю складу», — розповів експерт.

«Флеш» поінформував, що російські розробники вже кілька років навчають нейромережі розпізнавати різні об’єкти. Для цього вони використовують великі масиви даних із зображеннями, зокрема українських складів. Вже фіксувалися випадки атак таких дронів на скупчення людей і автомобілів.

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«Тобто вони можуть розуміти, де «Нова пошта», де логістичний хаб. Просто БПЛА літає і бачить, що якщо це склад біля фур, це склад працюючий. Його можна атакувати, наприклад», — пояснив Бескрестнов.

Він наголосив, що подальший розвиток таких технологій — «це для мене страшне майбутнє». За словами експерта, ворожі безпілотники можуть орієнтуватися за зображенням земної поверхні та здійснювати політ на дуже низькій висоті.

«Якщо цей дрон буде літати 20-30-40 метрів над землею, нашим радіолокаційним станціям буде дуже важко його бачити і фіксувати», — резюмував «Флеш».

Нагадаємо, напередодні Бескрестнов заявив, що в Україні можуть знову запровадити світломаскування, зокрема на дорогах і трасах, якщо Росія почне масово застосовувати вночі модулі оптичної навігації «Сусанін» на безпілотниках і ракетах.

Зауважимо, у вересні «Флеш» попередив, що можливий успішний запуск російських супутників «Рассвет» для управління ударними дронами й ракетами стане серйозною загрозою, до якої Україні слід заздалегідь готуватися та розгортати відповідні системи РЕБ для захисту критичної інфраструктури.

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