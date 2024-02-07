Оновлений проєкт про мобілізацію може бути гіршим за попередній: які скандальні норми залишили, а які додали

У середу, 7 лютого, Рада у "турбо-режимі" ухвалила у першому читанні оновлений проєкт №10449 про посилення мобілізації без правок. Втім, не усі народні депутати, експерти та українці задоволені певними положеннями, які, на їхню думку, є суперечливими.

Чи є новий варіант проєкту справедливим, які норми викликають обурення в українців і чому його називають "совковим" - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Варто зауважити, першу редакцію законопроєкту до Верховної Ради внесли ще 25 грудня, однак норми, приписані у документі, викликали критику як з боку українців, так і нардепів, що вже 11 січня Кабінет міністрів проєкт відкликав, аби Міністерство оборони його доопрацювало. І вже за три тижні оновлений законопроект знову передали в Раду. 7 лютого народні депутати ухвалили оновлений законопроєкт без пропозицій Комітету з питань оборони.

"Новий старий" законопроєкт

У новій редакції проєкту все ж залишили деякі скандальні норми із попередньої версії. Зокрема, йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, звільнення з військової служби після 36-ти місяці. Також скасовується строкова служба, натомість вводиться базова військова підготовка.

Передбачається, що добровольці матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Встановлюється, що після мобілізації всі громадяни мають пройти обов'язкову військову підготовку 2-3 місяці. І головне — акцентується, що особа не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.

ТЦК та органи місцевої влади отримають більше повноважень

Відповідно до тексту проєкт, передбачається залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій, поліції до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин.

Це означає, що "лагідна мобілізація", яка є на вулицях, ТЦ, маршрутках, вдома, буде вважатися законною.

Також є цікавим пункт, що керівників лікарень зобов'яжуть повідомляти у ТЦК про пацієнтів стаціонару віком 18-25 років.

Ухилянтам блокуватимуть картки, позбавлятимуть водійських прав та обмежать виїзд із України

Як йдеться у пояснювальній записці проєкту, за неявку до ТЦК після вручення повістки громадян обмежуватимуть у деяких правах, зокрема – керуванні транспортним засобом, користуванні власними коштами та заборонять виїжджати із України. Це регулює стаття 283-2 про особливості провадження у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За неявку до ТЦК протягом 10 днів, суд може військовозобов'язаному тимчасово обмежити виїзд з України, або заарештувати банківські рахунки, або заборонити керувати автомобілем. На ухвалення подібних рішень у суду є 15 днів. Ці норми викликають неабияку критику з боку юристів. Вони вважають, що судова система з таким терміном розгляду справ може не впоратись.

Тим часом у Міноборони підкреслили, що обмеження для ухилянтів, що передбачені у новому законопроєкті, не є "покаранням", тому що вони будуть тимчасовими.

Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк пояснює, що зміни стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється на вимогу до ТЦК.

"Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова "відстрочка" і "санкції". Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілося б, щоб ми про інше говорили", – зазначив він.

Мобілізації підлягають раніше засуджені

Ще одним із "цікавих" пунктів проєкту є, що лави ЗСУ можуть поповнити засуджені громадяни, які відбувають покарання за не тяжкі злочини.

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація, по-друге, мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", - сказав заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, що у нього особисто є командири на місцях, які готові брати у свої підрозділи засуджених. Водночас є і самі засуджені, які хочуть стати на захист нашої країни.

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Вводяться електронні повістки

Прибрали повістки електронною поштою, але додали в електронному кабінеті, які вважатимуться врученими щойно з’являться в електронному кабінеті. Його усі військовозобов'язані мають створити протягом 60 днів, коли закон почне діяти. Він буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Тут чекає "сюрприз", електронна повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин не побачив "електронного листа щастя". Якщо її надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою наступного робочого дня. Про причини неприбуття потрібно повідомити ТЦК протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу, необхідного прибуття в ТЦК. Поважними причинами визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

дії Росії чи інші обставини, які позбавили громадянина можливості особисто прибути у вказані пункт та термін;

смерть його близького родича або близького родича його дружини (чоловіка).

В інших випадках передбачене притягнення до відповідальності.

Втім, заступник голови комітету Єгор Чернєв у коментарі для ТСН.ua звернув увагу, що не усі військовозобов’язані мають можливість переглядати сповіщення в електронному кабінеті. Наразі в жодному законі не прописаний обов’язок громадян мати ґаджет і поповнювати рахунок для користування інтернетом.

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Відстрочку від мобілізації втрачають студенти та аспіранти-контрактники

Відповідно до норм, прописаних у проєктів, відстрочку від мобілізації втрачають студенти, які здобувають другу вищу освіту, а також аспіранти-контрактники.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вважає це положення неконституційним.

Що не так із демобілізацією у новому проєкті

Як сказано у пояснювальній записці, демобілізація військовослужбовців запланована через 36 місяців служби. Однак народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз етері Громадського радіо заявила, що в оновленій версії законопроєкту про мобілізацію "чіткого, дієвого та реалістичного механізму демобілізації немає".

Вона пояснила, що навіть коли військовий, який відслужив 36 місяців, отримає право на демобілізацію, він все одно не буде демобілізований, бо далі це впирається у рішення ставки верховного головнокомандувача, де не встановлено терміни, протягом якого ставка має ухвалити це рішення.

Вона вважає, що "це законодавча маніпуляція від авторів, які поставили 36 місяців, щоб мати 12 місяців на розробку алгоритму з демобілізації, але зараз підвісили її на гачок умовного рішення від ставки верховного головнокомандувача". На її думку, в такому варіанті, як норми прописані в проєкті - це "фактично нереалістичний механізм для реалізації демобілізації".

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Скасовує поняття "обмежено придатний до служби"

Законопроєктом пропонують скасувати поняття "обмежено придатний до служби". Усі, хто зараз мають такий статус, в разі ухвалення закону повинні будуть протягом дев’яти місяців повторно пройти військово-лікарську комісію, яка або остаточно їх "спише", або все ж визнає придатними для служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-НОВОМУ: в законопроєкті знайшли нові скандальні сюрпризи для чоловіків!

Усі військовозобов'язані мають мати при собі військово-облікові документи

В оновленій версії прописано, що усім чоловікам від 18 до 60 років потрібно буде мати при собі військово-облікові документи. Навіть якщо вони мають право на відстрочку або звільнені від мобілізації. Ці документи вони зобов'язані показати співробітнику ТЦК, поліції або представнику Державної прикордонної служби.

Важливо, що українцям за кордоном для отримання консульських послуг, наприклад, щоб оформити закордонний паспорт, також потрібно буде мати військово-облікові документи.

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Новий проєкт має корупційні ризики

Антикорупційний комітет ВР наполягає на зміні трьох ризикованих пунктів до другого читання. Серед ключових норм, які наполягатимуть змінити:

Демобілізація: мають бути чіткі строки та умови. Наразі законопроект передбачає, що після 36 місяців служби під час війни військовий отримує право написати рапорт про демобілізацію — однак не вказано, коли його мають підписати. Це може породити вибірковий підхід. Відстрочка від призову по догляду за особою із інвалідністю: депутати вимагають чітке формулювання - "одна особа із інвалідністю І чи ІІ групи — відстрочка для одного доглядача" і контролювати це засобами реєстру військовозобов'язаних, але не "кошмаренням" осіб із інвалідністю вимогою додаткових довідок. Відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету, неявку до ТЦК за повісткою, тощо: має бути справедливий механізм виявлення порушників, щоб відійти від вибіркового застосування санкцій до одних осіб і "не помічання" інших.

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна наголосила, що висновок передали на опрацювання оборонному комітету.

Порушує права громадян - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував законопроєкт №10449, який має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам у галузі прав людини, але має низку суперечливих норм.

Які положення, на думку Лубінця, є суперечливими:

Нормативний казус є в питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього у встановленому порядку. Тут питання у відмітках: формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) "на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання".

(яке вказується у військовому квитку) "на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання". У законопроєкті йдеться і про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд із країни . Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, наголошує омбудсмен, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Ці зміни суперечать Конституції України.

. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, наголошує омбудсмен, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Ці зміни суперечать Конституції України. Також у проєкті передбачено обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста , за невиконання якого останні несуть визначену законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя.

, за невиконання якого останні несуть визначену законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. В новому законопроєкті також прописано те, що призов на військову службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Однак наступного дня, 7 лютого, омбудсмен закликав проголосування за урядовий проєкт. Як він пояснив, ввечері 6 лютого відбулася термінова нарада з міністром оборони Рустемом Умєровим. На зустрічі, зокрема обговорили оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Чому документ називають "совковим"

Деякі народні обранці, зокрема Володимир Ар'єв, називають ухвалений 7 лютого проєк про мобілізацію "совковим варіантом". На його думку, влада в нашій державі наразі "копіює "кращі" радянські та російські традиції в питанні мобілізації".

"Стандартами цивілізованого світу там і не пахне”, - написав нардеп на сторінці у фейсбук.

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