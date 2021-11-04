Оновлення в уряді: хто ці новопризначені міністри та що планують змінити у довірених ним сферах

Оновлення в уряді: хто ці новопризначені міністри та що планують змінити у довірених ним сферах

Вакантним залишається крісло міністра екології.

Верховна Рада призначила чотирьох нових міністрів. Олексій Резніков пересів з крісла міністра з питань реінтеграції окупованих територій у крісло міністра оборони, а ще троє нових урядовців займуть кабінети в будівлі уряду вперше.

Про те, хто ці новопризначені урядовці та що планують змінити у довірених ним сферах - 4 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Призначення нового міністра оборони відбувалося у декораціях політичного протистояння двох президентів - Володимира Зеленського, який прийшов, щоби представити Олексія Резнікова, та Петра Порошенка. Депутати його фракції розгорнули в залі транспаранти із закидами в бік Зеленського. Він же, ігноруючи критиків, подякував Андрію Тарану, якого сам же і вмовив написати заяву про відставку, та попросив призначити у гаряче крісло міністра оборони Олексія Резнікова.

"Треба заміняти тих, хто віддав себе без залишку. Хочу ще раз подякувати Андрію Васильовичу. Сподіваюсь, його наступник стане другим видатним українцем", - зазначив він.

Резніков, юрист за фахом, кажуть, вагався, чи варто погоджуватись очолити оборонне відомство, де попередник залишив цілу гору занедбаних завдань. Та після голосування, яке затвердило його призначення, розповів: Зеленський його умовив, пояснивши, чого саме від нього очікує.

"Окреслив мені завдання, з якими я можу впоратись як юрист. Грошові виплати, навести лад в закупівлях, рзібратись з корупцією в цих же закупівлях, це може юрист", - розповів він.

Новини України: у Раді призначили 4 нових міністрів

Перш за все новий міністр планує поїхати в зону Операції об'єднаних сил. Обіцяє переглянути занизькі виплати військовим. Та буквально за кілька днів анонсує кадрові зміни у міністерстві. Відвідати Донбас першим ділом планує і його наступниця у кріслі міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, яка тепер має залишити депутатське крісло і продемонструвати м'яку силу, як вона каже, на шляху до повернення окупованих територій. Також Верещук вочевидь посяде місце в Мінській тристоронній групі. Вона вже намітила, за які проблеми там взятись передусім.

"Відкрити КПВВ. В свою чергу, ми можемо розблокувати картки Ощадбанку, на які люди отримують соціальні виплати і чомусь вони заблоковані", - зазначила вона.

Також депутати призначили сьогодні нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та першу віце-прем'єрку, міністерку економіки Юлію Свириденко. А от крісло міністра екології поки що залишаються вакантним. Вочевидь заміну звільненому вчора Роману Абрамовському ще не узгодили.

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