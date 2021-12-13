Опади з туманом, мрякою і рвучким вітром накриють більшість областей: чого чекати від погоди 13 грудня

Опади з туманом, мрякою і рвучким вітром накриють більшість областей: чого чекати від погоди 13 грудня

У понеділок опади накриють більшість областей. Якщо на заході і півночі це буде мокрий сніг, то на півдні і в центрі – дощ.

Згідно з народною прикметою, якщо в День пам'яті святого Андрія Первозванного, 13 грудня, випаде сніг, то він не танутиме ще 110 днів.

Про те, в яких регіонах зима може затриматися надовго, йшлося в сюжеті ТСН. Тиждень.

Грудневі зливи вже стали нашою новою кліматичною реальністю. І реальність ця, як показав нам тиждень, що минув, - значно загрозливіша, ніж навіть снігові замети.

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Морози упереміш із дощем перетворили наші міста на суцільну кригу. Дороги стали смертельними ковзанками. Лише у Києві за добу зафіксували понад сотню аварій. Товстого шару льоду не витримували величезні гілки дерев і дроти із напругою, що обривалися і падали людям на голови.

Найбільша загроза для України – це черговий наступ сніго-дощового циклону. У понеділок опади накриють більшість областей.

Якщо на заході і півночі це буде мокрий сніг, то на півдні і в центрі – дощ. Температура повітря і вдень, і вночі буде близькою до нуля. Лише у Приморських регіонах буде значно тепліше. У Криму аж до +13. І все це у супроводі туманів, мряки і рвучкого вітру.

Детальніше дивіться у відеоролику:

Метеозалежність: опади з туманом, мрякою і рвучким вітром накриють більшість областей

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