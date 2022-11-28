Опади замінять морози: синоптик розповів, якою буде погода цього тижня та як довго вона протримається

Цього тижня опади припиняться і до України прийде сонячна та стійка погода з невеликими денними морозами.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Зима прийде за розкладом. Вже від 2 грудня до України прийде стійка погода з невеликими морозами та сонячним небом. По всій країні, за винятком півдня, температура повітря знизиться в денні години до -2-4° морозу та до -7-14° ночами. Водночас опади припиняться і переважатиме малохмарна та суха погода", - зазначив синоптик.

Щедрін ТСН.ua також розповів, що така морозна погода протримається десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде поткпління.

"А далі знов потепління до 0+3°, а на півдні до +5+9°", - додав синоптик.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що до України від другої половини цього тижня прийде відчутне похолодання до 8° морозу. Водночас синоптики раніше прогнозували, що загалом грудень буде теплішим за листопад.

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