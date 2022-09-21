Опадів поменшає: народний синоптик розповів, коли до України прийде очікуване потепління

До цього часу в Україні переважатиме відносно прохолодна та дощова погода.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

"До кінця третьої декади вересня у більшості областей України суттєвих змін погоди не очікується. У західних, північних та центральних областях до 28-29 вересня переважатиме відносно прохолодна та дощова погода. Тільки на сході та півдні країни опадів буде небагато", - прогнозує народний синоптик.

Так, на заході, півночі та у центрі України протягом 22-28 вересня на якесь суттєве тепло розраховувати не варто. Там температурний режим коливатиметься вночі в межах 5-12° тепла, у Карпатах навіть мінус 5-+2°, вдень буде 13-19° тепла. У південних та східних областях традиційно буде на декілька градусів тепліше - вночі 9-15°, вдень 18-25°.

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29-30 вересня до України прийде потепління. "Але є і гарні новини. Наприкінці вересня до України прийде потепління, а опадів набагато поменшає", - повідомив Щедрін.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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