Опалювальний сезон 2024-2025: чому досі холодно у будинках Києва і коли чекати блекауту

На початок опалювального сезону в Україні серйозно вплинула погода, що дає комунальникам шанс заощадити ресурси та поки не подавати тепло до квартир багатоповерхівок.

Поки у Києві до тепла підключають лише школи, дитсадки, лікарні та об’єкти соціально напрямку. А мешканці багатоквартирних будинків рятуються від нічного холоду грілками та обігрівачами.

Експерти зазначають, що така ситуація не лише у Києві, а й у інших регіонах країни. Погодні умови дозволяють поки не подавати тепло до житлових будинків.

У Києві, наприклад, кажуть, що опалення до житлових будинків подаватимуть не раніше кінця жовтня чи початку листопаду, коли стане значно прохолодніше. А поки триматиметься тепла погода, будуть заощаджувати "золотий" газ, щоб задарма не "гріти повітря".

Опалювальний сезон-2024 у Києві / Колаж ТСН.ua

Хто затягує старт опалювального сезону

Експерти вважають, що прогнози про подальше аномальне потепління до середини листопаду є не дуже коректними.

"Потепління буде, але не таке значне, як розповідають деякі прогнозисти, обіцяючи до +22 градусів тепла. До речі, сьогодні офіційно цю інформацію спростували. Я гадаю, що ці байки розповідають, для того, щоб якомога на довше затягнути початок опалювального сезону. Користь від цього проста, передусім, економія природних ресурсів", – розповідає ТСН.ua Олег Попенко, експерт з питань ЖКГ.

Чому включили режим економії газу

Експерт додає, що зараз нікому невідомо, якою саме буде наступна зима і чи вистачить нам на неї газу.

"Офіційно інформацію про наявність газу не публікують, але проводячи певний аналіз, я отримав інформацію, що ми маємо величезні проблеми з газом. До того ж, нам не закачали блакитне паливо наші партнери. Тому зараз якомога на довше затягується початок опалювального сезону, щоб максимально берегти газ для більш холодного зимового періоду", – розповідає Олег Попенко.

Навіщо газу потрібно більше

До цього експерт зауважує, що на опалювальний сезон газу Україні потрібно буде більше, аніж торік.

"У нас дуже багато ТЕЦ і ТЕС будуть працювати саме на газу, а не на вугіллі. Бо ще не ясно, які з об’єктів до кінця відновленні після ворожих атак. Окрім того, у нас встановлено дуже багато газопоршневих та газотурбінних установок, а всі вони працюють на блакитному паливі. Тому споживання газу буде більшим, ніж торік", – пояснює експерт.

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Чи зможемо зігріватися електрикою

У період "м’якого" похолодання більшість українців рятується від холоду обігрівачами. ТСН.ua поцікавився у експерта, чи не стане це причиною для відключень електроенергії. Адже, чим більш ставатиме холодніше, тим більше обігрівачів будуть вмикати люди.

За словами Олега Попенка, зростання споживання електроенергії спостерігається вже зараз, але поки лише в вечірні пікові години.

"Зараз найбільший ріст споживання електроенергії фіксується у період з 18:00 до 19:00 вечора. Це досить незначне зростання. Тому я не очікую найближчим часом відключень електроенергії. Воно можливе лише через різке похолодання та сплеск споживання електроенергії або ж через ворожі атаки на об’єкти критичної інфраструктури ", – зауважує Олег Попенко.

Відключень світла не уникнути / Фото: ТСН.ua

До якої дати не буде відключень світла

Експерт додає, що відключення можливі, коли у нас буде дефіцит електроенергії не на одну годину, яку ми можемо покривати імпортом, а на 2-4 години.

"У такому разі будуть відключення, бо ми не зможемо покривати значний дефіцит електроенергії навіть за допомогою іноземних партнерів. Але судячи по карті погодних умов, я поки не бачу причин, щоб були відключення електроенергії орієнтовно до 15 листопада. Звісно, що це лише теоретично, бо якщо буде різке похолодання, то, відповідно, через зростання споживання електроенергії, вводитимуть відключення", – зауважує експерт.

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