Опалювальний сезон у Херсоні: на скільки містянам підвищили тарифи та хто може зірвати подачу тепла

Опалювальний сезон у Херсоні: на скільки містянам підвищили тарифи та хто може зірвати подачу тепла

Нові тарифи на тепло встановили, але ціни неостаточні.

Теплопостачальні підприємства Херсона практично готові до опалювального сезону. Опалювальний сезон орієнтовно розпочнеться 15 жовтня. Дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за вісім градусів тепла.

До опалювального сезону технічно підприємства готові, а от фінансово - не зовсім. А все через борги споживачів. Крім того, затримати постачання тепла до будинків може недобросовісна робота голів ОСББ.

"15 вересня закінчився термін, відведений на перевірку внутрішньобудинкових мереж житлових будинків на предмет готовності до ОЗП 2021/2022 р. Але окремі ОСББ це зовсім не хвилює. Так, за адресами: вул. Володимира Великого, 23, Бучми, 20, П. Кедровського, 8, Проспект 200-річчя Херсона, 35, Гімназична, 26-Б, Покришева, 2, 49 ХГД, 41 відмовились прийняти інспекторів ТЕЦ для перевірки готовності житлового будинку до прийому теплоносія", - йдеться у повідомленні Херсонської ТЕЦ.

Про підвищення тарифів говорили від весни, хоча херсонська ТЕЦ минулого сезону встановила найвищі тарифи в Україні. Відповідно, з’явилася заборгованість. Люди скаржилися, що суми у платіжках непідйомні.

Тетяна Юдіна живе на вулиці Паравозній, її будинок обслуговує Херсонська ТЕЦ. Жінка з жахом чекає на початок опалювального сезону.

"Я - пенсіонерка. Минулої зими тарифи були космічні. Борги тягнулися до самого літа. Живу на першому поверсі. Сказати, що було тепло - не можу", - сказала вона ТСН.ua.

Містянам, чиї будинки обслуговує "Херсонтеплоенерго", пощастило трохи більше. Найвищі тарифи були у січні, лютому та березні. Однак мешканці нижніх поверхів мерзли.

"Ставили дуйки. Дитину треба покупати. Холодно у ванній. Вночі не вимикали зовсім, бо було -20 надворі. Ще й тепло дали аж у листопаді", - згадує херсонка Світлана, яка проживає на вулиці Покришева.

Напередодні стало відомо, що ціни на опалення все таки зростуть. Підвищення тарифу буде і в Херсонській ТЕЦ, і в "Херсонтеплоенерго". Споживачі "Херсонтеплоенерго" сплачуватимуть 1937 грн за гігокалорію. Для споживачів ТЕЦ сума збільшиться на майже 21%. – 2 015 грн за гігокалорію. Однак ці підрахунки не є остаточними і будуть збільшуватися.

Тим часом стало відомо, що колишнього керівника акціонерного товариства "Херсонська ТЕЦ" підозрюють у службовій недбалості, через яку держава зазнала збитків майже на півтора млн гривень.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

Чоловіку повідомили про підозру. Якщо його вина буде доведена, то його можуть позбавити волі на строк від двох до п’яти років. Також він не зможе обіймати певні посади і виплатить штраф від 4 250 до 12 750 грн.

За даними прокуратури, 2018 року на Херсонській ТЕЦ одне із підприємств проводило роботи із ізоляції тепломагістралі. Тодішній керівник акціонерного товариства безвідповідально поставився до своїх обов’язків – не перевірив, як виконуються роботи, чи всі вимоги та стандарти дотримуються і погодив та підписав відповідні акти.

Як встановило слідство, в цих документах вартість робіт не відповідала зробленому. Як наслідок – збитки державі.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні до опалювального сезону готові понад 90% об’єктів. Деякі міста готові майже на 100%.

"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - запевнив Шмигаль.

Голова уряду також повідомив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. Крім того, від 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт⋅год. За даними Шмигаля, вартість буде меншою для 80% українських родин.

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