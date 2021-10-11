"Золотий" опалювальний сезон в Україні: скільки доведеться викласти за тепло і чи дійсно не підвищать ціни

"Золотий" опалювальний сезон в Україні: скільки доведеться викласти за тепло і чи дійсно не підвищать ціни

Потеплішає в квартирах українців, коли температура повітря за вікном опуститься до восьми градусів.

В Україні опалювальний сезон — вже на порозі. Як тільки середньодобова температура повітря на вулиці опуститься нижче восьми градусів, котельні запустять і в будинках українців потеплішає. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інфраструктура країни готова до сезону на 99%. У той же час підвищувати вартість на тепло і гарячу воду для людей не планується.

ТСН.ua дізнався, чи дійсно вартість в цьому році не зміниться і скільки доведеться викласти за опалення.

Сезон ось-ось почнеться, але потрібно ще почекати

11 жовтня. Дніпро. За вікном 16 градусів тепла, в квартирі — на градус більше. Рятують опалювальні прилади, гарячий чай і ковдра. До старту опалювального сезону рукою подати. До 2019 року тепло в трубах з'являлося за розкладом: акурат 15 жовтня. Згідно з новими правилами, опалювальний сезон тепер стартує, коли на вулиці три дні поспіль температура не піднімається вище восьми градусів Цельсія.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, інфраструктура країни до опалювального сезону готова на 99%. Підрядники завчасно відремонтували теплові мережі та котельні, а також підготували до подачі тепла школи, лікарні, дитячі садки і, безпосередньо, житлові будинки.

"У підписаному Меморандумі місцеві керівники взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. “Нафтогаз” зі свого боку постачатиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в чотири рази меншу, ніж на європейському ринку", — написав на своїй сторінці в соцмережі Денис Шмигаль.

Він також додав, що уряд реструктурує борги і компенсує перед владою на місцях різницю в тарифах. Окремо він звернувся і до газопостачальних компаній.

"Хочу попередити окремі газопостачальні компанії: будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації ми будемо жорстко усувати”, — підкреслив прем'єр-міністр.

Яка вартість тепла у Дніпрі

У Дніпрі тепло до будинків місцевих жителів, а також до установ медицини і освіти, подають кілька комунальних підприємств. Зокрема, вартість опалення в цьому році для населення складе від 1427 до 1741 гривень за гігакалорію.

Яка вартість тепла у Харкові

За словами гендиректора підприємства "Харківські теплові мережі" Василя Скопенка, вартість опалення і гарячої води в місті залишаються на рівні минулорічного опалювального сезону: 1100 гривень за гігакалорію.

Яка вартість тепла в Одесі

У південному місті вартість тепла в будинках місцевих мешканців складає 1813 гривень за гігакалорію. Котельні там вже готові і чекають запуску. Орієнтовно, старт опалювального сезону в Одесі заплановано на 1 листопада.

Яка вартість тепла в Херсоні

Про підвищення ціни в платіжках говорилося ще з весни. Проте місцеві сподівалися, що збільшення вартості лише страшилка для тих, хто заборгував і не виплатив за подачу тепла.

Однак ціна все ж збільшиться. Підвищення тарифу буде в Херсонській ТЕЦ і в “Херсонтеплоенерго". Вартість подавання тепла стартує від 1937 до 2015 гривень за гігакалорію. Але і ці підрахунки не остаточні — ціна все ще може зрости.

"Минулого року тарифи на опалення були більш-менш підйомними. Але тепло дали в кінці листопада. Мерзли восени. Вмикали “дуйку”. Спали під двома ковдрами. У дитячих садках теж було холодно. Звісно, платили, але було недешево. Цього року "Херсонтеплоенерго" вже попередило, що тарифи виростуть у два рази. Коли стане тепло в квартирах — поки не повідомляють. Тяжко буде фінансово", — розповіла ТСН.ua херсонка Анастасія.

Яка вартість тепла у Києві

У столиці вартість опалення в порівнянні з кількома роками раніше змінитися не повинна: за гігакалорію, за даними "Київтеплоенерго", доведеться викласти 1654 гривні.

Тепло у Києві вже почали подавати в лікарні, дитячі садки і школи.

Якою буде погода сьогодні та коли включать опалення

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