Опалювальний сезон в Україні: у яких містах вже тепло, а хто ще мерзне

У деяких містах починають вмикати тепло у домівках.
Від минулого тижня в Україні тепло вже почали подавати до лікарень, дитячих садочків та шкіл. А у житлових будинках воно почне з’являтися лише зараз.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 жовтня.
Найбільше пощастило Львову, Луцьку та Чернігову, там опалення з’явиться вже сьогодні.
У Києві ж гарячу воду батареями пустять найближчими днями. Таку обіцянку дав міський голова Віталій Кличко. А от який з днів – найближчий, він поки не уточнив.
У Харкові тепло обіцяють від 15 жовтня.
В Івано-Франківську та Чернівцях планують вмикнути опалення від 18 жовтня.
А от південна Одеса запланувала початок опалювального сезону аж 1 листопада.
В інших містах орієнтуються на погоду та чекають, коли середньодобова температура опуститься нижче восьми градусів. І якщо ця температура протримається більше трьох діб – тепло дадуть.