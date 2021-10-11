Опалювальний сезон в Україні: у яких містах вже тепло, а хто ще мерзне

Опалювальний сезон в Україні: у яких містах вже тепло, а хто ще мерзне

У деяких містах починають вмикати тепло у домівках.

Від минулого тижня в Україні тепло вже почали подавати до лікарень, дитячих садочків та шкіл. А у житлових будинках воно почне з’являтися лише зараз.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 жовтня.

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Найбільше пощастило Львову, Луцьку та Чернігову, там опалення з’явиться вже сьогодні.

У Києві ж гарячу воду батареями пустять найближчими днями. Таку обіцянку дав міський голова Віталій Кличко. А от який з днів – найближчий, він поки не уточнив.

У Харкові тепло обіцяють від 15 жовтня.

В Івано-Франківську та Чернівцях планують вмикнути опалення від 18 жовтня.

А от південна Одеса запланувала початок опалювального сезону аж 1 листопада.

В інших містах орієнтуються на погоду та чекають, коли середньодобова температура опуститься нижче восьми градусів. І якщо ця температура протримається більше трьох діб – тепло дадуть.

Якою буде погода сьогодні та коли включать опалення

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