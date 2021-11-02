"Продай машину, візьми кредит": в Одесі 34-річний чоловік не може їсти та ледве встає з ліжка після "легкої" операції

"Продай машину, візьми кредит": в Одесі 34-річний чоловік не може їсти та ледве встає з ліжка після "легкої" операції

Чоловік поскаржився на біль у правому підребер'ї, сходив до лікаря, йому призначили операцію. Після хірургічного втручання пацієнт залишився інвалідом. Хоча медик свою провину у події заперечує.

В Одесі чоловік після перенесеної на стравоході операції став інвалідом третьої групи. Зараз він важко переміщається по квартирі, відчуває моторошні болі при прийомі їжі, а в тому, що з ним сталося, звинувачує "некваліфікованого медика". Згодом виявилося, що про нібито некомпетентність лікаря, який провів операцію, кажуть інші пацієнти. Проте сам хірург все спростовує.

ТСН.ua дізнався про обставини інцидент і поговорив з медиком, який робив злощасну операцію.

Операції та втрата ваги

Геннадію Червенкову 34. Кілька років тому він одружився зі своєю дівчиною Русланою — студенткою третього курсу місцевого медичного університету. Їхні фотографії в соцмережах з весілля сповнені щастя та радості. Тоді Геннадій важив 90 кілограмів. Однак у якийсь момент він занедужав, тому вирішив пройти обстеження. Йому поставили діагноз: аксіальна грижа стравоходу.

“У мене був біль у правому підребер'ї. Я вирішив перевіритись. Мене направили до лікаря Андрія М. Запропонували "ковтнути" зонд, щоб подивитися, що у шлунку. Сказали, що пішла дисплазія (неправильний розвиток тканин, органів або частин тіла, — ред.), яка згодом може перерости у рак. На мене натиснули та сказали, що треба робити операцію. Ми прийшли додому та почали думати, читати відгуки”, — розповідає ТСН.ua Геннадій Червенков.

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Операцію мав проводити лікар М. За словами Геннадія, на нього в Інтернеті він знайшов безліч позитивних відгуків, що й переконало чоловіка лягти на операційний стіл.

“Обіцяли, що операція триватиме до трьох годин. Коштує вона 500 доларів. У результаті її робили шість годин. Казали, що ніяких ускладнень після неї бути не повинно. Але коли мене виписали з лікарні, мені почало ставати погано: нудило, було почуття розпирання, я навіть не міг вирвати. Почав стрімко втрачати вагу. Забіжу наперед і скажу, що за пів року схуд на 20 кілограмів. Через два місяці після того, як пропив безліч таблеток і вони мені не допомогли, мені запропонували зробити другу операцію”, — каже Геннадій.

Повторно лягати на операційний стіл чоловік відмовився. Лікувати його продовжили медикаментозно. Однак жодного результату це не приносило. Водночас медик, стверджує чоловік, продовжував наполягати на необхідності оперативного втручання.

“Я йому казав, що в мене старенькі батьки, дружина навчається у медуніверситеті, мені не можна хворіти, треба заробляти гроші. А він мені: "Продай машину, візьми кредит". Я почав ходити по іншим лікарям. Потрапив до обласної лікарні до хірурга. Він сказав, що операцію, яку зробив М., взагалі не потрібно було робити. У мене була інша проблема. Пообіцяв усе виправити”, — додає Геннадій Червенков.

Чоловік погодився лягти на повторну операцію. Тривала вона півтори години. Цього разу її проводив медик з обласної лікарні. Однак і це втручання не дало результату.

“Проблему після М. не усунули. Кілька місяців тому я був у Києві в Інституті Шалімова. Там не могли знайти причини того, що зі мною зробили. У результаті ми почали писати скарги. У клініці (функціонує вона на базі Одеського національного медичного університету, — ред.), де працює М., зібрали консиліум, який його "відмазав". Але що найцікавіше: я — п'ята жертва”, — наголосив чоловік.

"П'ята жертва"

Про свою проблему Геннадій Червенков написав у групі "Білий та чорний список лікарів, клінік, аптек Одеси". Під публікацією згодом зібралися люди, які аналогічно Червенкову повідомляли про свої невдалі спроби подолати ту чи іншу хворобу. І з'ясувалося, що епізод із Геннадієм — не єдиний.

“Мою маму, якій 72 роки, турбувала печія та відрижка. У 2018 році знайшли грижу діафрагми першого ступеня. За порадою гастроентеролога мати пішла на консультацію до М. [...] Прийшли, її обстежили та наступного дня призначили операцію. О 12 годині її забрали до операційної. Коли через 1,5 години я побачила лікаря, що біжить коридором, запитала, чи завершилася вже процедура, на що почула, що вони ще не починали і він сильно зайнятий”, — писала в групі “Лікарі Одеси” одна з жінок.

Операція, за її словами, закінчилася близько 19:00 — через сім годин з того моменту, як стареньку завезли до операційної. Вартість лікування зрештою коштувала 30 тисяч гривень.

“М. мені розповідав, що це був тяжкий клінічний випадок, непроста анатомія. Ось тільки за ці сім годин я встигла поспілкуватись із родичами інших пацієнтів. І у кожного, чомусь, теж виявився "важкий клінічний випадок", — додала одеситка.

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Цікаво, що більшість відгуків про М. пронизані однією червоною ниткою: він, за словами дописувачів, пишається своїми заслугами та постійно про них говорить. Про це розповів і Геннадій Червенков, і ще чотири особи, які проходили лікування у лікаря. Підтверджує це і дочка 72-річної пацієнтки.

“Коли ми виписувалися, він запропонував мені написати в Інтернеті захоплений відгук про нього та його відділення. А щоб я сильно не турбувалася, сам текст уже підготував. Дуже здивувався, коли я сказала, що писати це не збираюся. Однак через місяць у мами були ті самі скарги, які були й до операції. І вони ще більше посилилися”, — зазначила жінка.

Відповідь лікаря М.

За словами медика, Геннадій Червенков отримав офіційну відповідь від університету. Мовляв, жодного недбалого ставлення та лікарської помилки у діях лікаря зафіксовано не було. Самого ж чоловіка він називає "провокатором", а людей, які пишуть негативні відгуки — "неадекватними".

“Він отримав відповідь на скаргу від університету, де написано, що жодного недбалого ставлення не було, що претензій до мене, як до хірурга, що оперує, бути не повинно. На всі його запитання дано відповіді. Ба більше, він тут влаштовував скандали. Приходив до клініки, провокував, я навіть викликав поліцію та писав заяву. А щодо відгуків… Ну, і що, мало хто і що пише у Facebook. У мене 500 операцій на рік — і 500 негативних відгуків на рік я не отримую. Я куратор клініки, професор, людина із 20-річним досвідом. А те, що неадекватні люди написали скаргу, то що тепер...”, — заявив ТСН.ua лікарь Андрій М.

Власне, на думку медика, відгуки в соцмережах не конструктивні та не мають ґрунтовних доказів.

“Я виконую до 500 операцій на рік. Будь-який хірург має відсоток невдалих. Але він дуже невеликий. Я не фахівець-початківець. А цей випадок, про який ми говоримо, був розібраний консиліумом, була дана відповідь. Там написано, що моєї вини немає”, — додав М.

Тим часом Геннадій Червенков та його дружина Руслана продовжують консультуватися з лікарями та намагаються зрозуміти, який курс лікування поставить чоловіка на ноги.

“Гірше вже нема куди. Вага йде. Я боюся”, — резюмував Геннадій.

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