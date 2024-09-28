Операція у Курській області: росіяни готові “зрівняти із землею” власні населені пункти — огляд

На російському телебаченні лунають заклики “знищувати свої села, свої ліси та своїх людей” у Курській області, де триває операція ЗСУ. Ворог не має наміру рятувати власних людей з цих територій, в той час як наші хлопці роблять для них усе можливе.

Про ситуацію у Курській області РФ, де другий місяць проводять військову операцію підрозділи ЗСУ, розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді TSN.UA.

Як Курська операція вплинула на війну

Операція в Курській області почалася 6 серпня. Вона справила не тільки військовий, а й інформаційно-психологічний вплив як на командування російських військ, так і на російських громадян.

Але попри все, Путін не поспішає ані визволяти, ані захищати свій народ. Нині на підконтрольних українським військовим територіях Курщини проживає кілька тисяч місцевих жителів, але господар Кремля продовжує триматися за Донбас. Чужі території йому важливіші за власний народ.

Ба більше, на пропагандистських каналах звучать чергові перли. Депутат Держдуми РФ від "Единой России” Костянтин Затулін прямо визнав, що РФ знищуватиме свої власні міста та села. Враховуючи, що евакуація з Курської області не була проведена, виходить, що разом із цивільним населенням. Місцеві мешканці після таких заяв, здається, прозріли.

Якщо раніше на росТБ ще брехали, що, мовляв, "ми не б'ємо по цивільних і ЗС РФ працюють акуратно - виключно по військових цілях", то зараз вже відкритим текстом на всю країну кажуть, що готові рівняти із землею все без розбору. Кажуть, що звільнення у їхньому розумінні – це просто тотальне знищення.

Тим часом місцеві мешканці на Курщині відверто зневірились у тому, що чують від власних співвітчизників. Це й не дивно, адже в той час як їхнє командування збирається “стирати їхні села”, наші хлопці продовжують їм допомагати.

Російська брехня

Російські командири та влада від самого початку Курської операції відверто брехали про ситуацію. Наприклад, командир “Ахмата” Апті Алаудінов спершу брехав, що ніяких полонених кадировців в українців немає. Потім він казав, що в полоні дійсно є чеченці. Але далі заявив, що полонені йому не потрібні і порадив їм когось зарізати, щоб їх гордо вбили й вони не ганьбили “Ахмат”.

Також читайте ЗСУ продовжили штурми в Курській області: деталі від ISW

Та цікавіші казки Алаудінов розповідав про події на фронті. У перші дні українського наступу “ахматовець” запевняв росіян, що не сталося нічого надзвичайного. Потім ситуація на Курщині, за його словами, була “важка, та не критична”. Згодом вона стала “близькою до того, щоб стабілізуватися”.

20 серпня – у той час, коли ЗСУ зруйнували третій і останній міст через річку Сейм та встановили контроль над 92-ма населеними пунктами на Расєї - у Алаудінова на фронті було “все добре, все під контролем”. Може в нього якийсь інший фронт?

Тепер Алаудінов каже, що противника “вибивають” із Курської області. Щоправда, через майже два місяці від початку операції він без особливого ентузіазму озвучує успіхи “Ахмата”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЭТО ВООБЩЕ УЖАС"! Як росіяни на Курщині реагують на заклики "зрівняти їхні села із землею"?"

Нагадаємо, спроби контрнаступу російських військ у бік Снагості в Курській області виявилися невдалими - як і намагання звільнити захоплені ЗСУ території.

ЗСУ показали нові кадри взяття в полон росіян у Курській області: відео

Читайте також: