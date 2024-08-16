Операція у Курській області: що кажуть про втрати ЗСУ та мету на цьому напрямку

Військові зазначають, смілива операція може відтягти та зав'язати сили противника на цьому напрямку.

Кореспондентці ТСН Наталії Нагорній вдалося поговорити з військовим, який має причетність до "Курської операції".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

ТСН поговорила з одним з командирів "Курської операції". Як зазначається, одна з причин для такої операції була підняти бойовий дух нашим військовим, нагадати нашим партнерам, що Україна вмиє воювати, коли в нас є чим.

Найпершою метою було саме створення санітарної зони. Військові кажуть, нам непотрібно чужого, але не можна допустити, щоб стріляли по прикордонню, це була постійна небезпека від реактивної артилерії, приміром, місту Суми, бо це загроза дронів для прикордонних сіл.

Військові зазначають, смілива операція може відтягти та зав'язати сили противника на цьому напрямку. Що стосується наших втрат - зазвичай рух вперед, це великі втрати, але медики говорять, що була побудована система стабілізаційних пунктів, які максимально близько до бойових дій - тому військові мали змогу вчасно отримати допомогу.

Основу обмінного фонду складають строковики, контрактники та прикордонники - з них кого ми бачили є хлопці по 19-22 роки.

Зараз на цих територіях доводиться вирішувати багато гуманітарних питань, адже орієнтовно півтори сотні людей досі залишаються у населеному пункті Суджі, але під контролем України вже понад 82 населених пункти. І Україна, попри все забезпечує дотримання міжнародного права.

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Нагадаємо, командир ЗСУ розповів про створення буферної зони на Курщині. За його словами, це було необхідно, щоб убезпечити населення України від хаотичних та неконтрольованих ударів держави-агресорки.

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