Операція у Курській області: скільки населених пунктів контролює Україна та заява Лукашенка

Уже 74 російські населені пункти під контролем ЗСУ. Тим часом американські сенатори від обох партій просять Білий дім дозволити бити по Росії далекобійною зброєю. А в МЗС України заявили: чужої землі нам не потрібно, операцію проводимо, щоби захистити життя своїх людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Українські військові показують відео з Суджі.

Суджа

А на Михайлівській площі дають прес-конференцію сенатори Сполучених Штатів, як водиться - вони приїжджають до Києва одразу від двох партій. Ліндсі Грем - республіканець, до якого дослухається Трамп. Ричард Блюменталь - демократ з Конектикута.

"Що я думаю про Курськ? Відважно, блискуче, красиво! Так тримати! Путін це почав, задайте йому жару", - каже Ліндсі Грем.

"Прорив на Курському фронті - історичний. Сейсмічний прорив. Хороші новини, важливі новини, які обіцяють навіть більше потенційних проривів", - каже Ричард Блюменталь.

Про які потенційні прориви йдеться - ясно з оприлюдненого звернення сенаторів, ключову тезу якого озвучують там само, на Михайлівській. Це інтерв'ю дозволяють оприлюднити лише пізно ввечері з міркувань безпеки, коли сенатори вже давно полишили столицю.

"Головне, що має розуміти Білий дім - дайте цьому народу воювати. Дайте їм зброю, вони мусять перемогти у війні, в якій не можуть собі дозволити поразки", - наголошує Грем.

Сенатори США у Києві

Сенатори, які після початку повномасштабної війни в Україну приїжджають вже вшосте - закликають Білий дім дозволити Києву вражати росіян на російській території, тобто зняти обмеження на далекобійну зброю. Про це у вечірньому зверненні згадував Зеленський, який закликав дипломатів і чиновників Міноборони працювати над тим, аби західні партнери все ж надали відповідні дозволи.

Британія - поки що не дає дозволу використовувати ракети Storm Shadow, Німеччина - взагалі не дає Україні далекобійних TAURUS.

Напередодні губернатор Курської області звітував Путіну про 28 населених пунктів, які перейшли під контроль ЗСУ. За підрахунками аналітиків українського проєкту DeepState, йдеться про щонайменше 44 населені пункти, статус ще 10 - невідомий.

Навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не соромиться публічно робити зауваження "старшому брату": "Розлютився він чогось, а я йому кажу, знаєш, Вово, все, ми сперечатися по телефону не будемо. Але запам'ятай: війна в твоїй державі. Не сьогодні - завтра з тебе спитають: чому в тебе на твоїй землі йде війна, чому ти не запобіг війні?"

На камери російського державного телеканалу евакуйовані росіяни говорити слово "війна" бояться, бо за нього в державі-агресорці можна потрапити не в ефір, а до в'язниці - навіть коли війна прийшла до них на поріг.

Новини ТСН 06:00 за 14 серпня. Курський прорив, ДТП з дітьми, нові докази у справі про «півмільйонний хабар»

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