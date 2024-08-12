Операція у Курській області: яка там ситуація і про що заявили Зеленський та Путін

Мешканці Сумщини переконані, що росіяни б перетнули кордон у цьому регіоні.

Операція у Курській області триває уже тиждень і західна преса фіксує: українців не вдалося звідти витіснити, хай би що росіяни не звітували командуванню в перші дні. Обмінний фонд поповнився, зокрема й чеченськими солдатами, як свідчить відео. Україна перехопила ініціативу на одній із ділянок фронту, пише американський Інститут вивчення війни, і примушує Росію задуматись: як треба захищати свій міжнародно визнаний кордон.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відбувається у Курській області

В одному із відео з Курської області зафіксували, як дві літні жінки спілкуються українською мовою. Це неабияк здивувало військових.

Також серед полонених з'являються ті самі жителі Грозного, командир яких стверджував: "Ахмат" не тікав, українці просто пройшли повз чеченські опорні пункти.

Пропагандисти ж знімають матеріали про те, як у Курську приймають біженців з прикордонних сіл. На чому не наголошує російська пропаганда: Путін, який обіцяв кожному, хто піде воювати в Україну одразу по 800 тисяч рублів на руки - це майже 9 тисяч доларів, а біженцям, які залишилися без даху над головою, виділив по 10 тисяч тобто трохи більше 100 доларів.

Росіянам не вдається відбити український наступ вглиб Росії, незважаючи на перекинуті сили - пише Financial Times, цитуючи українських військових, яких перекинули туди з Донеччини - усі кажуть, що ця ротація потужно підняла бойовий дух.

Військові на Курщині

Українці окопуються в Росії, пише Forbes, це - знак, що вони збираються залишатися надовго.

Реакція Зеленського і диктатора Путіна на ситуацію в Курській області

Операція в Курській області триває вже тиждень, лише на вихідних - президент України заявив про неї відкрито, але і після цього український Генштаб продовжує зберігати тишу, яку іноді порушують поодинокі відео, зняті на місцях.

Видання The Economist зазначає: хоча росіяни дійсно трохи відтягнулися з Харківщини, на бойових діях там це майже не відзначилося. І цитує анонімне джерело з нашого Генштабу, яке каже: російські командири - не ідіоти, вони не перекидають сил так швидко, як нам би того хотілося. При цьому - оскільки Путін оголосив у трьох прикордонних з Україною областях - Курській, Бєлгородській і Брянській режим контртерористичної операції - це автоматично зробило головним не військове керівництво на чолі з Герасімовим, а ФСБ, на чолі з Бортніковим.

Курська область

Що кажуть жителі Сумщини

Сумщина, кілька кілометрів від кордону - і трохи більше ста до Курська. Камера Reuters фіксує тут українських військових, які міняють пробите колесо. І хоча прилеглі до кордону села давно евакуйовані, але поїхали не всі. У Олександра тут пасіка, яку він не зміг кинути. Про наступ по той бік кордону країни-агресорки він говорить без жодних вагань.

"Якби ми не пішли вони б на нас пішли, так і треба, хай вони відчують, поживуть у нашій шкурі", - каже він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОРИВ на КУРЩИНІ! Росіяни волають! ЗСУ сунуть далі і укріплюють!

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