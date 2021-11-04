Операція "вакцинація": як військовому в Португалії вдалося щепити майже все населення і якими методами в Україні заохочують імунізуватися

Операція "вакцинація": як військовому в Португалії вдалося щепити майже все населення і якими методами в Україні заохочують імунізуватися

Португалія є найбільш вакцинованою країною у світі і велику частину заслуг у цьому приписують віцеадміралу Енріке Ґовею Е Мело.

Торік узимку Португалія фактично "захлиналася" від коронавірусу - лікарні Лісабона були переповнені хворими, людей просили лікуватися вдома, а цифри зі статистикою щодень вражали все більше. Зокрема, наприкінці січня Португалія повідомляла про понад 12 тисяч нових випадків COVID-19 і понад 200 смертей на день серед населення, яке становить трохи більше 10 мільйонів. Система охорони здоров’я Португалії була на межі краху, як і програма вакцинації.

"Рятівним колом" країні став військовий Енріке Ґовея Е Мело, який керував кампанію вакцинації проти COVID-19. Він відмовився від початкових зусиль Португалії і сприймав вакцинацію, як воєнну операцію під час війни.

"Їм потрібно знайти людей, які не є політиками", - сказав віцеадмінар Енріке Ґовея Е Мело у коментарі New York Times.

Через десять місяців Португалія є одним з лідерів у світі за вакцинацією. За даними Our World in Data, станом 2 листопада 88% населення повністю вакциновані. А 1 жовтня країна скасувала більшість обмежень, хоча носіння масок і надалі буде обов’язковим у громадському транспорті та інших місцях.

Про феномен Португалії у вакцинальній кампанії і чи можливо таке в Україні, розбирався ТСН.ua.

Підхід воєнного часу

Хоч португальці і відзначаються високою довірою до інших вакцин, кампанія імунізації проти коронавірусу була на межі краху, казали лікарі. Аж поки 60-річний офіцер Енріке Ґовея Е Мело "не вступив у гру" і не розробив стратегію великих центрів вакцинації та чітких публічних заяв.

Військово-морський віцеадмірал, який провів чотири роки свого життя під водою і мав інтерес до дронів, використовував уявлення про солідарність та особисту відповідальність, сформульовані під час війни, щоб переконати людей отримати щеплення. Він задав ритм вакцинації, зробивши акцент на дисципліну.

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Новоообраний очільник робочої групи з реалізації плану вакцинації проти COVID-19 Ґовея Е Мело спершу зібрав команду математиків, лікарів, аналітиків і стратегічних експертів з португальської армії, флоту та ВПС і вони спільно розробили новий план вакцинації, який полягав у тому, щоб до 8 серпня вакцинувати 70% португальського населення.

Після розрахунку кількості доз, які медсестра може ввести за годину, військовий випробував свою модель на 800 солдатах. Тоді "адмірал вакцин", як його називають, налагодив ідеальну логістику, віддав перевагу великим спортивним залам для імпровізованих клінік для вакцинації, замість того, щоб покладатися на менші центри громадського здоров’я.

"Я розрахував все як фабрики. Скільки доз вакцин здатні зробити медсестри за годину. Ми розрахували 15 доз", - зізнався він.

Великі спортивні споруди у країні він назвав "виробничою лінією": зону приймання та обробки, зал очікування, кабіни, де робили вакцинацію; і зону відновлення після щеплення. Ґовея Е Мело також використав солдат у Лісабонському військовому госпіталі, щоб зрозуміти, як забезпечити найшвидший потік людей через будівлю.

Серед іншого він зумів зробити так, щоб пацієнти, які спостерігаються на амбулаторних консультаціях, змогли вакцинуватися в безпосередньо лікарнях.

Утім, слід визнати, що у Португалії на початку кампанії вакцинації також не все було ідеально і досить часто поставки вакцин затримувалися. Енріке Ґовея Е Мело, для якого наявність препаратів була головною для реалізації плану із вакцинації, зауважував, що є фармацевтичні компанії, "які виконують доставку контрактних доз краще за інших".

"Є дві компанії, які працюють дуже добре, є одна компанія, яка працює не дуже добре, і є інша компанія, яка час від часу не виконує вимоги", - говорив віцеадмірал.

Ефективне спілкування

Щоб передати відчуття війни людям, будучи цивільним Ґовея Е Мело виступав зі своїми заявами на португальських телестудіях, одягнений у військову форму. Як пояснив він у коментарі АР, такий одяг був символічним: аби люди усвідомили необхідність боротьби з коронавірусом: "Уніформа була важливою для того, щоб люди усвідомили, що потрібно закачувати рукави та боротися з вірусом".

"Ти воїн. Треба боротися з війною. Вакцинуйте себе", – казав блакитноокий адмірал під час розмови з громадянами через Zoom.

Навесні, коли почали ширитися новини про начебто тромбози, пов’язані з вакциною AstraZeneca, що викликало паніку у світі, офіцер Ґовея Е Мело пояснив громадянам небезпеку у власному стилі. Він попросив людей уявити, що вони перебувають на дорозі, де є два шляхи. Одна дорога для тих, хто обрав вакцину, а іншу для тих, хто вирішив чекати. На дорозі для вакцинованих снайпер вб’є одного з кожних 500 тисяч. На дорозі для нещеплених снайпер вбиває кожного з 500.

"Якщо ти розумний чи логічний, якою дорогою ти хочеш піти?", - запитав він тоді у людей, наводить його слова Washington Post.

Слід виокремити і вакцинації молоді у Португалії. Показники у цій групі дуже високі. Так, станом ще на 31 серпня, вакцинацію від коронавірусу отримало 74,4% португальських дітей віком від 12 до 17 років. Своєю чергою, Ґовея Е Мело звернувся до батьків, попередивши, якщо 25% так і не будуть вакциновані, це може призвести до зривів навчального року. Але вже 5 вересня відсоток вакцинованих дітей зріс до 81% і нині сягає 89%.

Цікавим у Португалії є впровадження підходу до вакцинації тих, хто перехворів. Зокрема, таким пацієнтам, як пише RTP, дозволили самостійно запланувати свою вакцинацію через портал для самостійного планування. Говорячи про необхідність запису до списку на вакцинацію, Ґовея Е Мело проводив аналогію із "потягом, який має обмежену кількість пасажирів".

Тим не менш, Португалія не застрахована від дезінформації та антивакцинаторів, які є і в інших країн. У листопаді 2020 року половина населення чинила опір вакцинації, а інформація щодо привілеїв вакцинованим сколихнула португальське населення. Ґовея Е Мело, виходивши до людей на демонстрації у Лісабоні в липні, які вигукували "геноцид" і "вбивця", виважено пояснив, що "вбивця - це вірус" і підкреслив, що "мракобісся в 21 столітті триває".

Вийшовши потім до журналістів, Ґовея Е Мело зауважив, що звичайно люди "мають право на свою думку", але "вони не мають права нав’язувати свою думку іншим". І коли ця "думка вже насильно нав’язана, це вже не демократія, тому вони мають право на свою думку, вони мають право розмовляти одне з одним, вони не мають права штовхати, вони не мають права обумовлювати людей".

Так, після чітких і спокійних пояснень про переваги вакцин і, використовуючи мову воєнного часу, щоб згуртувати населення, Ґовею Е Мело вдалося змінити думку людей і станом на 29 вересня, коли він залишив свої обов'язки, у Португалії було вакциновано 83% громадян.

Ґовея Е Мело розкрив секрети успіху

Коментуючи португальську "фішку" у кампанії вакцинації, військовий каже, що країна має можливості, і "одним із трюків було португальське населення" і "провакцинальна культура". За його словами, цілеспрямованість, здатність працювати в умовах невизначеності, дисципліна, підзвітність і мобілізація були одними з переваг, які військові принесли координації команди, яка керувала процесом вакцинації.

"Люди в армії звикли працювати в умовах стресу в невизначених умовах. Вони організовані, мають гарну логістику… і зазвичай дуже зосереджені на місії", - зауважував військовий.

"Оперативна група" на чолі із офіцером Ґовеєм Е Мело припинила свої функції 28 вересня. Португалія досягнула вражаючих показників вакцинації і не лише досягнула запланованих показників, а й перевершила їх. Так, на початку вакцинальної кампанії йшлося про 70% щепленого населення до серпня, решта 30%, говорив військовий, це молодь у ​​віці 20 років, але станом на 28 вересня в Португалії було імунізовано вже до 85% населення.

"Успіх місії не був би можливим без невтомної та професійної самовідданості всіх людей, залучених, прямо чи опосередковано, до розподілу, транспортування, планування, підготовки та щеплення вакцин, особливо медичних команд, допоміжних працівників та волонтерів, з якими вони зустрічалися. у різних центрах вакцинації від COVID-19. Це були справжні бійці на передньому краї цього процесу", – сказав Ґовея Е Мело у коментарі Contacto.

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Успіх також був "досягнутий лише завдяки масовому приєднанню португальського населення", наголосив віцеадмірал, нагадавши, що португальці протягом усього процесу продемонстрували ввічливість, зрілість, впевненість у вакцинах і що вони думають самостійно, а не слухають теорії змови.

Узгоджене керівництво, організація та спілкування, на його думку, складають трійку елементів успіху процесу вакцинації в Португалії. В інтерв'ю японському телеканалу TV Asashi Ґовея Е Мело назвав роботу кампанії з вакцинації "кораблем, який бореться з вірусом" і пояснив, "якщо ви імпровізуєте на підводних човнах, ви не підніметеся на вершину".

За словами Ґовея Е Мело, зосередженість, здатність працювати в умовах невизначеності, дисципліна, підзвітність і мобілізація були одними з переваг, які військові внесли до команди, яка керувала процесом вакцинації.

Аби заохотити вакцинуватися молодь, у Португалії вигадали оригінальних спосіб - лісабонські центри вакцинації в одні із вихідних були відкриті до ранку й туди запросили діджея. Ґовея Е Мело пояснив, що така ініціатива "не робить зла", але підвищить прихильність молоді.

Згідно з опитуванням Католицького університету для RTP Енріке Ґовея Е Мело є особистістю "з найвищим рівнем схвалення серед португальців". Водночас, коментуючи ці дані, він заперечив будь-які політичні амбіції і заявив, що лише військовий.

"Я не маю політичних амбіцій, я військовий. Мене не хвилює мій рейтинг популярності. Я стурбований тим, щоб виконати свою місію і зробити це максимально компетентно, що є моїм обов’язком і моїм способом буття як солдат", — відповів він виданню RTP.

А на 25-му врученні "Золотого глобусу" в неділю, 3 жовтня, віцеадмірал Енріке Ґовея е Мело змінив військову форму на смокінг і був відзначений нагородою "За заслуги та відмінність". Колишній керівник оперативної групи подякував португальцям, медсестрам і "32 товаришам", як і його супроводжували. за останні вісім місяців у цій "битві".

Які обмеження залишаються

Зважаючи на зменшення кількості випадків коронавірусу, 1 жовтня країна скасувала майже всі обмеження COVID-19, відновивши роботу барів і нічних клубів, які були зачинені від початку пандемії в березні 2020 року. Також скасовано комендантську годину, дозволено проводити в есілля, хрестини та подібні урочистості без жодних обмежень.

Як повідомляє Еuronews, рано вранці п’ятниці в лісабонському районі Байрру-Алту містяни святкували послаблення карантину, виголошуючи тости за відкриття барів і назвавши це "Днем Свободи".

Утім, деякі карантинні заходи залишаться і населення дотримується їх, пам'ятаючи, що пандемія все ще триває. Португальці, наприклад, все ще носять маски в громадських місцях, а до нічних клубів впускають людей із так званим "ковідним сертифікатом". Маски також є обов’язковими під час відвідування концертних або подібних заходів, їх носять працівники барів, клубів та ресторанів.

На пляжах захисні маски не потрібні, але люди повинні триматися на відстані 1,5 метра на під’їздах і доріжках. Крім того, цифровий "сертифікат вакцинації" або негативний тест на COVID-19 у Португалії потрібні не лише для барів і дискотек, а його перевіряють під час культурних, спортивних та ділових заходів, у лікарнях, у будинках для людей похилого віку.

Щоб отримати "зелений COVID-пропуск", потрібно мати тестування або вакцинацію. Цифрові медичні сертифікати й надалі також будуть необхідні для подорожей та масових заходів.

Утім, влада Португалії стурбована потенційною зимовою хвилею. Зокрема, у небезпеці люди похилого віку. Попри те, що у Португалії старші громадяни вакцинувалися на рівні 100%, багато з них були щеплені понад пів року тому. І багато досліджень вказують на деяке зниження рівня захисту до цього моменту. Аби убезпечити цю категорію населення у Португалії почнуть вводити третю дозу вакцини людям віком 65 років і старшим. Вводитимуть Pfizer/BioNtech через шість місяців після останньої дози.

Туризм у Португалії

Наразі Португалія приймає туристів, але серед вимог наявність:

цифрового сертифікату ЄС про вакцинацію

негативного ПЛР-тесту на SARSCoV-2 тесту, виконаного протягом останніх 72 годин або негативний швидкий тест на антиген (TRAg), виконаний протягом 48 годин після посадки.

Пасажири без негативного результату тесту можуть пройти обов’язкове тестування в аеропорту за власний рахунок після прибуття, на додаток до обов’язкового карантину з боку органів охорони здоров’я Португалії.

Неподання тесту на COVID-19 в аеропорту після прибуття до Португалії є порушенням, що тягне за собою штраф від 300 до 800 євро.

Яка ситуація з коронавірусом у Португалії зараз

Протягом літніх місяців кількість інфікованих на коронавірус в Португалії дещо зростала, але зараз, схоже, зменшується. Так, з а останніми даними порталу Worldometer, у Португалії за минулу добу, 3 листопада, зафіксовано 1 074 випадків коронавірусу і лише дев'ять смертей від наслідків хвороби.

Всього за час пандемії в країні зареєстровано 1,092,666 хворих, 18,180 летальних випадків.

Станом на 4 листопада в Португалії введено понад 16,2 млн доз вакцини, що становить 88,78% населення.

Вакцинація у Португалії за віковими групами станом на 24 жовтня

Міністерство охорони здоров’я Португалії, коментуючи високі показники вакцинації, тішиться "сильною прихильністю населення до цієї кампанії вакцинації, що є істотним внеском для країни у досягнення визначених цілей". У тамтешньому МОЗ зауважили, що "португальці довіряють науці, вакцинам і їхнім перевагам". Українська комунікація Речник Міністерства охорони здоров'я України Роман Борщ у коментарі для ТСН.ua розповів, що важливим елементом у вакцинальній кампанії є, зокрема, доступ до правдивої інформації. Задля того, щоб населення мало змогу отримувати лише перевірені дані, у МОЗ запустили спеціалізований сайт, де розповідається все про щеплення - https://vaccination.covid19.gov.ua/. Серед іншого, як пояснюють у МОЗ, важливо пояснювати людям необхідність вакцинації, чому необхідно зробити щеплення саме зараз, а не чекати певний час. Адже, згідно з дослідженнями, є значна частина людей, які ще не імунізувалися, бо їм, за словами спікера МОЗу, "не вистачає цього поштовху записатися на вакцинацію, піти і зробити щеплення". Також читайте "Думки суб'єктивні": інфекціоніст пояснив українцям, чи є різниця між ефективністю вакцин проти коронавірусу З цією метою МОЗ спільно з ЮНІСЕФ запустив інформаційну кампанію "Захищені", у якій взяли участь люди з пріоритетних груп, котрі розповідали, чому вони вакцинувалися. Іншою була кампанія "Бабуся, дідусю, вакцинуйся", коли акцент був на пріоритетну групу 60+. Адже це ті люди, які мають один із найвищих ризиків перенести коронавірус у тяжкій формі, але водночас мають один із найменших показників із вакцинації. "Зараз ключовим наративом є кампанія "Вакцинація чи реанімація" - фото з "ковідних" відділень, де показали той жах, який там відбувається. Бо ця пандемія є пандемією невакцинованих. І рішення, щоб не потрапити до лікарні, не померти - це є саме вакцинації", - уточнив Роман Борщ. Він також наголосив на важливості довіри людей саме до сфери охорони здоров’я, адже подібні сумніви можуть мати фатальні наслідки. "І зараз ми працюємо таким чином, щоб цю довіру підвищити, щоб довести людям, що треба довіряти доказовій медицині через те, що це ваше здоров’я і ваше життя", - сказав речник МОЗ. Боротьба з фейками У Мережі від початку запуску вакцинальної компанії почало з'являтися чимало фейків про щеплення, до поширення багатьох з них причетна російська мережа. Такі повідомлення, як заявляють у РНБО, мають на меті зірвати вакцинацію і збільшити кількість смертей від COVID-19. За даними дослідження РНБО, яке виявило низку Telegram-каналів із поширення в Україні неправдивих повідомлень про щеплення, йдеться про такі найпопулярніші фейки: Вакцинація є "вбивством"

Вакцина є "вкрай небезпечною"

Вакцинація є "медичним експериментом"

Українська влада намагається "скалічити дітей" новим етапом вакцинації

Вакцинація не зменшує захворюваності та смертності

Вакцинація є "примусом" та "порушенням прав людини" Сторонній вплив на інформаційну і вакцинальну кампанії в Україні підтвердив і речник МОЗ Роман Борщ. Він також нагадав, що нещодавно на Харківщині СБУ викрила ботоферму, де було 50 тисяч фейкових сторінок, звідки поширювали дані з РФ. А очільнику надходили кошти за роботу у рублях. Так, для боротьби з дезінформацією МОЗ на своїй Facebook-сторінці запустило рубрику "Міф/Факт", де спростовують найпоширеніші міфи щодо вакцинації. Також з проєктом "Стоп.Фейк" впроваджено ініціативу "Чистий мозок", де також спростовуються фейки, пов’язані і з вакцинацією. Також читайте Чи впливає вакцинація на вагітність і чому може збитися менструація: відповіді на головні запитання "Окрім того, у нас працює в ЮНІСЕФ команда, яка допомагає дослідити шкідливі антивакцинаторські наративи, які ми потім через різні канали комунікації спростовуємо. Останній звіт моніторингу соціальних мереж, до прикладу, показує кілька ключових тем, які антивакцинатори поширювали. Це було пояснення для перевізників, як уникнути вимоги надавати послуги тільки за наявності сертифікатів вакцинації. Це новини про переповнені лікарні, високу смертність, які були перебільшені і часто маніпулятивні. Канали противників вакцинації також намагалися інтерпретувати будь-яку картинку таким чином, щоб гіперболізувати факт, який насправді не є таким масовим. Також те, що вакцина начебто не діє. Проте, у нас є статистика, яку ми щотижнево оновлюємо, і ми зараз бачимо, що понад 93% госпіталізованих не мали жодного щеплення проти коронавірусу", - сказав Роман Борщ. Крім того, як розповів спікер МОЗ, міністерство співпрацює із Нацполіцією, СБУ і щодо фейкових довідок. За його словами, це також дискредитує, як вакцинальну кампанію, так і комунікаційну. "Проте, як показує досвід таких порушників знаходять, на них відкривають провадження. Були вже навіть прецеденти, коли людина купила довідку, звернулася зі скаргою, але не могла, бо в систему внесли її дані. Тому, ми закликаємо людей не вчиняти злочин, і лікарів, які це також можуть робити, і тих шахраїв, які йдуть на такі кроки, продаючи довідки, бо це життя і здоров’я людей. І також це злочин, за який ви понесете покарання", - наголосив речник МОЗ. Українські мотиватори вакцинуватися У МОЗ кажуть, що як показала практика, для людей дуже важливою є вакцинація їхнього оточення. Тобто, дуже великий відсоток людей може вакцинуватися, якщо почує, що знайомий вже зробив це. Щодо "червоних" зон, то їх вводять відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, і вони не є примусом до вакцинації, але стали таким собі мотиватором. Адже, як кажуть у МОЗ,у тих регіонах, де посилили обмеження, щонайменше удвічі спостерігалося збільшення охочих вакцинуватися. Натомість у міністерстві закликають громадян не чекати погіршення ситуації і не йти уже в останній момент вакцинуватися, а зробити це раніше, щоб потім не створювати черги. Також читайте Ляшко розповів, як завдяки вакцинації вдалося "збити" зростання кількості COVID-госпіталізацій в Україні "Як показують дослідження, страх навіть перед хворобою, коли людина стикалася з цим, це є таким мотиватором, щоб вакцинуватися. Або, коли в оточенні хтось захворів, це теж є поштовхом ухвалити рішення про щеплення", - каже Роман Борщ. Іншим мотиватором у МОЗ вважають те, що люди розуміють, що після вакцинації мінімізується ризик захворіти на коронавірус, потрапляння із важким перебігом до шпиталю чи летального випадку. Адже, за останніми даними Національної служби здоров'я України, у період від 15 червня до 15 вересня 2021 року - 99,2% померлих не мали щеплення взагалі. Вакцинація чи реанімація: фоторепортаж із COVID-стаціонару, реанімації та пацієнтами, яким привозять кисень (30 фото) Щодо фінансового заохочення громадян, то на державному рівні наразі це не розглядається, але у МОЗ вітають подібні ініціативи, які часто приватний бізнес впроваджує задля охоплення більшої кількості вакцинованих працівників. Вакцинація медиків У кампанії вакцинації, як раніше неодноразово заявляли у МОЗ, ключове місце мають медики. Вони повинні не лише закликати громадян щеплюватися, а й власним прикладом показувати, що вакцинувалися проти COVID-19, адже щоб перемогти коронавірус, нам необхідний колективний імунітет, який неможливо створити без вакцинації. Так, за останніми даними МОЗ від 27 жовтня, відсоток вакцинованих працівників медичної сфери першою дозою – 85% в Україні, з них другою дозою щепилися – 66%. "Якщо говорити у цифрах, то першою дозою понад 618 000 і другою дозою з них – понад 480 000. А загальна кількість їх становить 725 000. Тобто лишилося, якщо рахувати, що це зібрані дані тижневої давності, то зараз ця цифра вже більша", - уточнив Роман Борщ. Як повідомлялося, в Україні все більше людей хворіє на коронавірус. Але якщо раніше його перебіг був у легкій формі, наразі лікарні переповнені, а деякі вже просто відмовляються приймати пацієнтів через відсутність місць. Водночас вакцинація є доступною та безкоштовною і здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання. Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут. А записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Безпліддя, "чіпування" і зміна ДНК: 7 міфів про вакцинацію від COVID-19

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