Операція, яку побачив увесь світ: як українські лікарі з ліхтариками рятують життя під час блекауту

Навіть за надскладних умов українські лікарі проводять операції, рятуючи життя українцям.

Українські лікарі в Києві провели операцію на серці пацієнту з Чернівців у напівтемряві. З освітлення у медиків були лише налобні ліхтарики.

Як вдається працювати лікарям за умов відсутності світла, води, опалення та не втратити жодного пацієнта, йдеться у сюжеті ТСН.

Відео, як кардіохірурги в умовах повного блекауту завершують надскладну операцію, облетіло світ.

"Це було дуже важко в операційній, бо йшли 5 операцій паралельно", - розповів кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.

Інститут живиться від двох ТЕЦ, але вчора настала суцільна темрява. 190 пацієнтів, три сотні співробітників на декілька годин залишилися без електрики, води та опалення. У цей момент на операційному столі був Давид, він приїхав із Чернівців на протезування аортального клапану.

Це був головний етап операції, коли серце відключене і організм існує завдяки апарату штучного кровообігу. Бо там і баня, яка зігріває хворого, і потужні насоси, які перекачують кров, і дихальний апарат, і монітори.

Що відчували батьки Давида тієї миті - важко й уявити.

"Година-півтори - це ціла вічність, коли ти дивишся у віконечко і там, де операційна, вимкнули світло....це важко", - розповів батько пацієнта Олег Майкан.

Передбачаючи можливі перебої з електрикою, українські лікарні ретельно готувалися до подібних ситуацій. Окрім того, що критичне медичне обладнання має власні акумулятори, що дозволяє завершити операції, нині всі медзаклади, як запевнили в Міністерстві, мають генератори, утім вистачає їх найчастіше лише для операційних, реанімацій та холодильників. І усе це за умови достатньої кількості пального.

"Всі генератори включені, всі працюють, пальне має бути в достатньому резерві на декілька діб - мінімум 5 діб має лікарня мати запас. Ми готуємся до ще гірших сценаріїв. Та кількість генераторів, яка зараз є, не дозволить проходити тривалі на кілька діб відключення елетроенергії", - каже заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

Тож у МОЗ планують закупити ще понад тисячу генераторів. Та найголовніше новина цієї темної ночі - вона минула без людських жертв на операційному столі.

Операції в напівтемряві

Нагадаємо, в Інституті серця в Києві електроенергія зникла просто під час операції, яку проводили дитині, проте хірурги продовжили роботу.

Також у Львові кардіохірурги через відключення електрики робили складну операцію на серці в напівтемряві. Попри складну ситуацію, лікарі не здаються та продовжують рятувати життя українців.

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