"Оперативне вікно для нас і ворога скорочується": військові експерти розповіли про масштабну природню загрозу найближчих тижнів

Найближчими тижнями темпи війни можуть помітно уповільнитись. Військові експерти розповіли ТСН.ua, чому це має статись і як це може вплинути загалом на хід бойових дій.

«Зараз головною цікавою лінією розмежування в Харківській області залишається річка Оскол, - каже військовий експерт Петро Черник. - У певних точках важка техніка може перейти практично вбрід, але, коли почнуться дощі, то рівень води суттєво підвищиться. Це стосується і Сіверського Дінця в тому числі. На відміну від Херсонщині, де є мережа каналів, які відносно стабільні. Але і стабільність каналів є дуже цікавою. Вони – природна перешкода. Росіяни доволі успішно її використовують. Тому, дійсно, оперативне вікно і для нас, і для противника скорочується».

За словами Черника, якщо в кінці жовтня буде дощова погода, то форсування цієї мережі річок суттєво ускладниться. «Це і добра, і погана новина одночасно. Я лишаюсь прихильником концепції, що як тільки степ та ліс перетворяться в багнюку, а річки піднімуться до своєї критичної точки, то бойові дії можуть перейти в режим артилерійських дуелей», - додає експерт.

До цього Петро Черник додав: «Попри блискучу харківську операцію, яка увійде в історію війн як одна з найунікальніших, нам треба дуже різко знизити рівень ейфорії. Ми виграли битву, але ми ще не виграли війни. Нагадаю, що Іван Виговський розбив московське військо під Конотопом в 1659 році, але війна у підсумку була програна. Японці розгромили американців у Перл-Харборі та були упевнені, що перемога ось-ось. В підсумку, потерпіли стратегічну поразку. Найстрашніше, що зараз може статись – це впасти в ейфорію, що ось-ось все закінчиться».

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов про можливі сценарії війни в холодну погоду каже так: «Зазвичай низькі температури уповільнюють бойові дії, знижують їх інтенсивність. Але, в будь якому випадку, ми маємо досвід. Саме головне – екіпірувати особовий склад. Тоді інтенсивність бойових дій буде знижатись не дуже сильно. Завжди проблемою була розпутиця, але ми впорались весною, думаю, впораємось і зараз. Російська Федерація буде в таких самих умовах, я сказав би, що у нас рівні шанси в плані використання дорожньої інфраструктури для ведення бойових дій».

В той же час, Олег Жданов прокоментував новини про те, що ворожа армія може поповнитись мешканцями з півночі Росії, в тому чмслі - чукчами, які, своєю чергою, є більш пристосованими до низьких температур.

«Я думаю, що це черговий фейк, тому що ці народи, по-перше, малочисельні. На оленях вони можуть їздити і дуже швидко. На танках – навряд чи», - впевнений Олег Жданов.

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