Оператор морського дрона: у ВМС розповіли, у чому складність та особливість підготовки (відео)

Оператор, який управляє повітряним дроном, відрізняється від того, який управляє підводним дроном. Для цього треба мати певні здібності і відчувати, як стихія впливає на засіб.

Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів віце-адмірал, командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа.

Підготовка пілота з нуля займає чотири місяці. Для цього необхідно вивчати морську справу. Без відповідної фахової підготовки вона доволі складна.

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа / Скриншот із фільму

“До морської термінології треба звикнути. Морська міля, швидкість вимірюють у вузлах. Перестроїтись на цей тип мислення, коли тобі кажуть: швидкість десять вузлів. Ну, я розумію, там кілометрів на годину, метр на секунду. Тут вузли якісь”, — розповів підполковник військової контррозвідки СБУ “Єнот”.

Оператори, які управляли морськими дронами під час операції з ураження Кримського мосту, пройшли пришвидшення курси виявлення, розпізнавання, модифікації всіх суден, які є в Чорному морі.

“Ми спеціально призначили старшого офіцера, який приймав у них екзамени з матеріальної частини надводного флоту, який тільки є в Російській Федерації”, — розповів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер”.

Морські дрони "SeaBaby", тобто "Морське немовля" / фото СБУ

Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!

Читайте також: