Оператора БпЛА знайшли без голови, серця та з руками за спиною: перші версії

Правоохоронці розслідують загадкову смерть оператора БпЛА Мар’яна Пенкальського / © ТСН

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Стали відомі нові приголомшливі подробиці щодо загадкової історії українського військовослужбовця, оператора БпЛА Мар’яна Пенкальського, який на початку минулого року був знайдений мертвим у напівсидячому положенні з руками позаду, без голови, серця та інших внутрішніх органів.

У відповіді на інформаційний запит від ТСН.ua спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила: «Слідчими слідчого відділу Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025052230000071 від 01.02.2026 за фактом смерті військовослужбовця військової частини А1275 Пенкальського М.С. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2024 Пенкальський М.С. залишив місце тимчасового розташування за адресою м. Білецьке Покровського району Донецької області та в подальшому 31.01.2025 труп Пенкальського М.С. було виявлено в лісосмузі, яка розташована на відстані приблизно 7 км від міста Білецьке».

Своєю чергою дружина Мар’яна Пенкальського Ірина та її адвокатка Тетяна Садовська категорично спростовують те, що цей військовослужбовець скоїв СЗЧ. За словами захисниці, щоб детально з’ясувати це питання, вона відправляла відповідний адвокатський запит до ДБР та отримала відповідь, що Мар’ян Пенкальський під час служби не скоював кримінальних правопорушень.

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І за словами Садовської, і за даними Ірини Пенкальської, незважаючи на те, що Мар’ян Пенкальський загинув наприкінці 2024 року і вже відбулося його поховання, відкритим залишається питання про повернення окремих фрагментів його тіла.

Щодо цього у прокуратурі відповіли: «17.03.2025 слідчими у приміщенні Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи здійснено забір правої та лівої ключиць з тіла Пенкальського М.С. для проведення молекулярно-генетичної експертизи та встановлення особи загиблого. Необхідність їх зберігання зумовлена можливою необхідністю проведення додаткових експертиз, зокрема за клопотаннями потерпілої сторони. Після завершення молекулярно-генетичної експертизи потерпілі не зверталися до органу досудового розслідування з приводу повернення біологічних зразків з метою їх подальшого поховання. Окрім того, згідно з висновком судово-медичної експертизи, труп Пенкальського М.С. на момент проведення судово-медичної експертизи перебував у стані вираженого гниття, муміфікації та часткової скелетизації з відсутністю голови та всіх внутрішніх органів грудної порожнини і більшої частини внутрішніх органів черевної порожнини».

На уточнювальне запитання про версії смерті Мар’яна Пенкальського у прокуратурі на наш запит відповіли, що станом на зараз розслідування триває і в межах досудового розслідування перевіряються декілька можливих версій події, зокрема умисне вбивство та самогубство.

«Слово „самогубство“ дійсно було у фабулі справи, але у травні 2025 року були письмові вказівки від прокурора про виключення слова „самогубство“ з цієї справи. Було звернуто увагу, зокрема, на те, що руки загиблого були за спиною. Як тоді він міг стріляти в себе?» — ставить запитання адвокатка.

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За її словами, і вона, і дружина загиблого налаштовані з’ясувати правду про загибель Мар’яна Пенкальського та повернути фрагменти його тіла для другого захоронення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дружина загиблого оператора БпЛА півтора року з’ясовує деталі трагедії. Вона розповіла, що вимагає повернути рештки тіла чоловіка та понад рік з’ясовує таємні обставини його смерті.







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