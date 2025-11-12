Хто і як крав на українській енергетиці: все, що відомо про схеми та “заробітки”

НАБУ провела операцію "Мідас" / © ТСН

Днями Національне антикорупційне бюро під час спецоперації «Мідас» провело масштабні обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, в державній компанії «Енергоатом» та в квартирі бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це йдеться у матеріалі «Хапуга.ua».

Що відомо про операцію «Мідас», яка викрила гучну корупційну схему

Влітку 2024 року НАБУ розпочало операцію «Мідас», яка тривала 15 місяців. До слідчих дій залучено весь особовий склад Національного бюро. В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності злочинної організації у сфері енергетики та оборони.

Аудіозаписи про корупцію в енергетиці й оприлюднені НАБУ шокували країну. Зокрема, на записах чути, як фігуранти справи фактично відмовляються будувати захисні споруди для об’єктів енергетики, поки не отримують відкат.

За даними детективів, схема передбачала відкати від 10 до 15 відсотків від кожного контракту державного «Енергоатому». Конкретних фінальних сум збитків не називають, але масштаби можна уявити з урахуванням річного доходу компанії. Це понад 200 мільярдів гривень.

Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. Відкати приватні фірми, контрагенти «Енергоатому» мусили платити, інакше їхні платежі за надані послуги чи поставлену продукцію блокували. Таку схему всередині організації називали шлагбаум.

На записах, що останніми днями просто розривають інформаційне поле країни, люди з прізвиськами «Рокет» та «Тенор».

Розмова фігурантів справи

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, «Рокет» — це колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, а «Тенор» — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури Дмитро Басов. Радник міністра та директор безпеки «Енергоатому» взяли під контроль всі закупівлі компанії та створили умови, за яких всі контрагенти «Енергоатому» повинні сплачувати неправомірну вигоду.

Формально Миронюк і Басов не мали жодних законних важелів впливу, але фактично виконували все це, кажуть слідчі. Гроші з чорних схем на енергетиці стікалися в окремий офіс злочинної організації, який займався легалізацією незаконно отриманих коштів. Приміщення в самому центрі Києва і належало родині колишнього народного депутата, зрадника України, нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Через цей офіс велося суворе обліковування грошей, підтримувалася чорна бухгалтерія і організовувалося відмивання коштів через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, здійснювалася за межами України. Там за певний відсоток відмивали гроші і для інших ділків.

Що відомо про Міндіча

За оцінками слідства, через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США. Вже з підозрами фігурують і ті, хто, як доводить слідство, реально організував цій вражаючий масштабом розкрадання. Керував схемою, вважають детективи, Тимур Міндіч.

Тимур Міндіч

Він, за інформацією нардепа Железняка, проходить у плівках під прізвиськом «Карлсон». Та й на офіційному відео НАБУ його можна впізнати.

Міндіч на найвищому рівні контролював цю «пральню», де відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом. З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського в Києві визначав кому і скільки видавати або перераховувати готівки.

Бізнесмен, за версією НАБУ, керував і тиснув на топ-посадовців центральної влади, щоб вирішити свої справи, зокрема у енергетиці та оборонці.

Зафіксовані детективами розмови ілюструють, як «Карлсон» керував фінансовими потоками. Обговорював бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування.

Міндічу оголосили підозру. Але буквально за кілька годин до обшуків в понеділок він виїхав з України. Нардеп Олексій Гончаренко пише, що бізнесмен утік до Варшави, оселившись у люксовому п’ятизірковому готелі.

За його даними, Міндіч проскочив кордон за ізраїльським паспортом. Журналіст Михайло Ткач вважає, що підприємець полетів до Ізраїлю.

Хто ще причетний до розкрадання в енергетиці

Колишньому віце-прем’єр-міністр України Олексій Чернишов, у якого на записах НАБУ, називаючи Че Геварою, також повідомили про підозру у незаконному збагаченні. За даними НАБУ і САП, він був серед тих, хто відвідував так звану пральню — офіс у центрі Києва, де відмивали гроші, здобуті на державних схемах. Слідство задокументувало, як учасники угрупування передавали колишньому посадовцю готівку.

Детективи встановили щонайменше кілька епізодів передачі грошей. Загалом понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро.

За даними детективів, коли експосадовець вже засвітився в антикорупційних розслідуваннях, останні півмільйона доларів отримала його дружина.

Підозри, за інформацією «Радіо Свобода», отримали четверо працівників так званого офісу з легалізації коштів. Серед них головний фінансист офісу Олександр Цукерман. На плівках це Шугамен. Йому вдалося виїхати з країни.

Підозру також вручили бухгалтеру груповання Ігорю Фурсенку, приватній підприємці Лесі Устименко, бізнес-вумен Людмилі Зоріній та виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову.

Вже несе політичну відповідальність ексміністр енергетики і діючий міністр юстиції Герман Галущенко, чий голос можна впізнати на скандальних плівках. Галущенка відсторонили від виконання обов’язків міністра юстиції на позачерговому засіданні уряду. Міністерка енергетики і колись заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук теж написала заяву про відставку.

