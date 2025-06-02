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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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688
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Операція "Павутина": як СБУ знищила російські літаки і як відреагували на Заході

СБУ провела спецоперацію на території РФ, завдяки якій було знищено понад 40 літаків.

Операція "Павутина": як СБУ знищила російські літаки і як відреагували на Заході

Атака на російські літаки / © ТСН

Після операції СБУ на території РФ країна-агресорка втратила понад 40 літаків. У мережі вже з’явилося супутникове фото пошкоджених та знищених бомбардувальників одного з аеродромів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Черга вантажівок за десятки кілометрів від Іркутська. Це аж біля Монголії. Місцеві кажуть — тамтешня поліція зупиняє всі фури на перевірку. Напередодні саме вантажівки стали троянським конем, який привіз у Росію знищення її військової гордості.

Авіабаза «Бєлая» в Іркутській області, «Оленья», що неподалік Мурманська, навчальна база «Дяґілеве» в Рязанській області та база військових транспортників в Іваново на північний схід від Москви. Нечувана і небачена ніколи раніше спецоперація СБУ під назвою «Павутина» оповила країну-терористку.

Її готували півтора року. Спершу СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на ворожій території «пташки» заховали під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили і дрони полетіли бомбити російські бомбардувальники.

За даними президента Володимира Зеленського, в операції задіяли 117 дронів, стільки ж людей ними керували, вражено третину стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Це, як повідомив Зеленський, понад 40 одиниць стратегічної авіації.

У мережі з’явилися перші супутникові фото авіабази «Бєлая» в Іркутській області Росії після атаки українських дронів. Знімок оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біґґерс. На них видно ймовірне знищення чотирьох Ту-22М3, а також трьох Ту-95МС, і один пошкоджений Ту-95МС.

За даними американських ЗМІ, адміністрацію Білого дому Україна не попереджала про операцію «Павутина». Там її теж майже не коментують.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде нагадав — Україна має повне права вражати військові цілі на всій території ворога. А пані посол Євросоюзу в Україні Катарина Матернова нагадала, що саме з уражених напередодні російських авіабаз злітають літаки, щоб тероризувати мирні українські міста.

7 млрд. доларів — так оцінили в СБУ орієнтовну вартість стратегічної авіації ворога яку вразила «Павутина». У спецслужбі підкреслюють — люди, які брали участь у цій операції, уже давно перебувають в Україні. Тож, мовляв, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ. Одночасно було уражено чотири військові аеродроми у тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

За даними західних ЗМІ, таємна операція України з використанням безпілотників, під час якої в РФ уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, збентежила і «фюрера» Володимира Путіна, і президента США Дональда Трампа. Саме він неодноразово заявляв, мовляв, Україна «не має карт у цій війні».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 НАЖИВО! НОВИНИ 2 ЧЕРВНЯ - ПОНЕДІЛОК

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Дата публікації
Кількість переглядів
688
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