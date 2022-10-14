"Опір мобілізації практично неможливий" - білоруси висловились про настрої всередині країни

Після низки заяв самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка про військову загрозу, більшість пересічних білорусів перебувають в очікуванні, коли з’явиться новий момент для повалення його режиму.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила білоруська активістка Інна Зайцева, яку називають символом білоруської опозиції. Нагадаємо, на протести 2020 року в Білорусі вона виходила в білій сукні з червоною стрічкою. Після переслідування мітингувальників Інна виїхала з цієї країни до України.

Зараз вона розповіла нам про настрої всередині Білорусі.

"Зараз приблизно 20% населення підтримують режим Лукашенка, інші 80% бажають, щоб він згорів у вогні, - каже Зайцева. - Так ось, серед тих 20% лише 3% підтримують ідею про введення білоруських військ в Україну. Більшість населення чекає моменту, коли прийде зручний час для повалення диктатури Лукашенка. І чекаємо цього організованно. Наш президент Тихановська організувала про'кт "План "Перамога". Всі, хто готовий діяти - реєструються на цій платформі для подальшої кооперації. Коли? Тоді, коли з'явиться шанс. Зараз у білорусів немає ні зброї, ні можливості збиратись більше трьох людей".

Чи можлива мобілізація в Білорусі

Офіційно в Білорусі про мобілізацію поки не кажуть жодного слова. В той же час, ця тема серед цивільних жваво обговорюється. "В Білорусі є великий страх, пов’язаний з можливим оголошенням мобілізації. Але, водночас, будь-який протест в Білорусі неможливий, навряд чи люди зможуть чинити опір мобілізації, якщо її оголосять. Тому основний меседж, який є в білоруському суспільстві – не тільки здаватись в полон в разі призову, а і переходити на бік ЗСУ", - каже Зайцева.

Партизанам прострелили ноги

На запитання про те, чи дійсно в Білорусі є партизани, які перешкоджають росіянам воювати проти України, активістка відповідає так: "Про партизанський рух стає відомо вже постфактум. Будь яка організована діяльність неможлива, всі такі дії – приватна ініціатива. Це подвиг, не менший, ніж підривна діяльність на окупованих територіях України. Багато хто з українців не знає, що у нас затримували вчительку просто за те, що вона прийшла до школи з жовто-блакитною стрічкою в зачісці, партизанам, своєю чергою прострелили ноги та катували".

Багато - не визначились

Ще один з опитаних нами білорусів, який є публічною людиною в своєму місті, розповів нам, що більшість населення, звісно, підтримують Україну. "Водночас, багато хто ще не визначився зі свою позицією. Білоруське телебачення, треба визнати, теж має вплив, тому багато людей через таке промивання мізків, вибрали позицію залишитись осторонь, не коментуючи подій. Їх не дуже багато, але вони просто побоюються висловлюватись. Такі наші реалії", - сказала наша співрозмовниця.

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