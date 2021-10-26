Описане Лесею Українкою озеро в "Лісовій пісні" перетворюється на болото: що сталося

Йдеться про озеро Нечимне на Волині.

Озеро, яке описала у своїй "Лісовій пісні" Леся Українка, може зникнути. Волинська водойма із назвою Нечимне почала всихати ще кілька років тому, а нині вже майже перетворилася на болото.

Чи можна врятувати озеро і чим воно унікальне, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 26 жовтня.

Раніше на цьому місці було озеро. Тепер – багнюка. Саме це озеро у своїй "Лісовій пісні" описала Леся Українка. Втім, у те, що це оспіване саме Нечимне, спершу не віриться. Пан Петро Рудень - місцевий мешканець. Він каже, що дитиною ще купався тут, рибалив.

Натомість тепер човен - у хащах. На те, що сохне на очах, одразу кілька причин, кажуть фахівці, - погодні умови, меліорація і в’єтнамський рис. "Свого часу єгерями був засіяний рис в’єтнамський для підгодівлі диких качок. Озеро з часом почало обмілівати, заростати", - розповів лісничий Павло Бойко.

Аби все виправити десять років тому підготували проєкт на десять мільйонів гривень. Однак через брак фінансування усе зупинилося. У місцевій громаді пояснюють, що самотужки чистити озеро не мають права, бо воно на території заказника державного значення. "Сюди вкидати якісь кошти фактично ми не маємо права. Лише можливо, коли це буде якесь співфінансування", - розповів секретар Колодяжненської сільради Павло Кухта.

Новини України: озеро, описане в "Лісовій пісні", може зникнути

Аби здешевити роботи, кажуть посадовці, хочуть залучити фірми, які займаються видобутком сапропелю - мулу з дна озера. Але чи не зашкодять такі масштабні роботи з очищення екосистемі, треба вивчати. "Можна здійснювати тільки ту діяльність, яка не завдає шкоди довкіллю. Крім того, ця діяльність має бути науково обгрунтованою", - наголосив професор ВНУ імені Лесі Українки Василь Фесюк.

Ппоки чиновники шукають гроші, туристи їдуть до урочища Нечимне, аби побачити озеро, яким надихалася Леся Українка. Втім, замість оспіваного озера споглядають нині лише чагарники. Якщо роботи не почати найближчим часом - за кілька років водойма може зникнути назавжди.

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