Орбан йде у ва-банк: чому угорці раптово приїхали до Києва на "інспекцію"

Жодного тижня без скандалу. Відносини між Києвом та Будапештом досягли точки кипіння. Поки угорські силовики утримують мільйони доларів та золото українського банку, до Києва несподівано прибула неузгоджена делегація «перевіряти нафтопровід».

Чому угорці шукають пошкоджену трубу в столиці, а не в Бродах, та як Кремль допомагає Орбану ліпити з України «зовнішнього ворога» — у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

Приїзд угорців до Києва

У середу вранці кордон з Україною перетнули автівки на дипломатичних номерах. Угорський уряд надіслав заступника міністра енергетики Габора Чепека «оцінити стан трубопроводу Дружба». Проблема лише в тому, що візит не був узгоджений з українським МЗС.

Дипломатична нота МЗС України: «Запропоновані терміни візиту є неприйнятними. Пропонуємо Угорській стороні узгодити нові терміни здійснення візиту дипломатичними каналами».

Попри відсутність президента та міністра закордонних справ у Києві, угорці приїхали. Володимир Зеленський на запитання журналістів відповів коротко: «А що робить тут делегація? Мені невідомо».

Експерти впевнені: цей приїзд — вистава для Брюсселя, аби виставити Україну «недоговороздатною» та розблокувати 16 млрд євро допомоги для Угорщини.

Як Угорщина вкрала українські гроші

Найбільш зухвалий акт стався 5 березня. Угорський антитерористичний центр із бронетранспортерами та зброєю затримав 7 інкасаторів «Ощадбанку». Людей тримали із зав’язаними очима, без зв’язку та адвокатів.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України: «Ми вважаємо, що це акт державного рекету і тероризму. Це неприпустимо».

Хоча людей та машини згодом відпустили, Угорщина досі незаконно утримує:

40 млн доларів;

35 млн євро;

9 кг золота.

Цінності перевозилися законно в межах угоди з Райффайзен Банком. Аналітики зазначають: раніше цим транзитом займалися фірми з оточення Орбана, і щойно банки перейшли на пряму інкасацію — почалися «проблеми».

Орбан працює на Росію?

Чому це відбувається саме зараз? 12 квітня в Угорщині відбудуться вибори. Партія Орбана «Фідес» зараз програє опозиційній «Тисі». Щоб підняти рейтинг, політтехнологи (за даними експертів — скоординовані Кремлем) використовують старий метод: створення образу зовнішнього ворога.

Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини: «Українці втручаються в угорські вибори набагато жорсткіше і серйозніше, ніж будь-коли раніше. Чого вони хочуть?»

Паралельно з антиукраїнською істерією, Орбан запровадив «політичну гречку»: зафіксував ціни на бензин, попри загрозу дефіциту, та намагається зам’яти скандал із порушеннями на акумуляторному заводі Samsung.

«Антиукраїнська політика не давала сильного імпульсу рейтингу партії Фідес. Але зараз антиукраїнська риторика підкріплюється соціальними плюшками, банально гречкою, підкупом виборців», — каже політолог Ігор Чаленко.

Важко повірити, але Угорщина була першою країною, що відкрила посольство в незалежній Україні. Трансформація Орбана з ліберального друга Києва на союзника Москви почалася у 2009 році після його візиту на з’їзд путінської партії «Єдина Росія».

Сьогодні Кремль не шкодує грошей, аби допомогти Орбану втриматися у кріслі. Для України ж головне питання лишається відкритим: коли повернуться заручники-мільйони та золото, які Будапешт фактично вкрав у розпал війни.

