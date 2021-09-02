Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло для студентів та чи є здорожчання у вересні

Почався новий навчальний рік, і студенти масово шукають житло.

В Україні заклади освіти вже працюють у повноформатному режимі. Студенти не завжди мають бажання або можливість проживати у гуртожитках, тому традиційно у вересні на ринку нерухомості спостерігаються коливання та зміни.

Як вплинув початок навчального року на вартість кімнат та квартир у Києві та які варіанти пропонують студентам - у матеріалі ТСН.ua.

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Важливим показником є те, що у навчанні студентів є невизначеність. Хоча міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що поки Київ перебуває в "зеленій" зоні, усі виші працюють в повноформатному режимі, студенти низки університетів розпочали навчання в онлайн-режимі.

Як кажуть фахівці з нерухомості, у серпні вартість оренди квартир зросла, але не суттєво. Приміром, малогабаритні квартири у будинках радянської забудови зросли в ціні на 2-3%.

Правий берег

Голосіївський район

Ціни на оренду у Голосіївському районі стартують від 700 грн - саме за таку суму коштів ви орендуєте ліжко у кімнаті, яка розрахована на чотирьох студентів. За ці кошти обіцяють свіжий ремонт, побутову техніку та постійну наявність гарячої води. Таких пропозицій багато, але це - хостели. Умови обіцяють мінімальні, у вартість найчастіше входить прибирання кімнат, заміна постільної білизни та доступ до Wi-Fi.

У середньому, ціна за кімнату у квартирі з підселенням (проживання з господарем) стартує від 1200 грн на місяць. Найбільше пропозицій варіюються у межах 1600-2500 грн. За ці кошти орендодавці пропонують кімнати зі свіжим ремонтом та близьке розташування до станцій метро. Присутня також необхідна побутова техніка: холодильник, телевізор, пральна машина, мікрохвильова піч, електрочайник, праска, іноді кондиціонер. Можна також знайти варіант без проживання з господарем, а з іншими квартирантами. У такому випадку вартість кімнат вища - 1700-4500 грн за кімнату в залежності від необхідних для проживання умов. Вартість кімнат у квартирах, що перебувають біля метро, а також кімнат з євроремонтом - дорожча. Невеличкі кімнати з мінімальними умовами вартують дешевше.

Якщо ви хочете орендувати однокімнатну квартиру у Голосіївському районі - варто розраховувати на суму від 7000 гривень. Є дешевші пропозиції, але найчастіше вони стосуються смарт-квартир - їхні ціни стартують від 4000 гривень. Найбільше пропозицій 1-к квартир у Голосіївському районі - за ціною 10 000-12 000 грн.

Оболонський район

Кімната у квартирі з господарем обійдеться студенту у мінімум 1500 грн. Знову ж таки: чим ближче житло до станції метро - тим дорожча його вартість. Кімната у квартирі з іншими студентами вартує близько 3000 грн. Пропонують свіжий ремонт, наявність бойлеру, Інтернету, ліжка та пішої доступності до метро. Найбільше пропозицій за ціною 3000-4000 грн.

Вартість оренди однокімнатної квартири у Оболонському районі на сайтах з пошуку житла стартує від 5500 грн. Але за таку ціну пропонують мінімальні умови або ж відсутність необхідних меблів (або техніки). Вже за 6500 грн можна знайти варіант з усіма необхідними умовами. Найбільше пропозицій - за ціною 7500-11000 грн. Такі квартири - зі свіжим ремонтом, облаштовані необхідними меблями, технікою та перебувають недалеко від метро.

Печерський район

Вартість оренди у Печерському районі стартує від 1400 грн. За таку ціну пропонують проживання з іншими студентами (до 4 людей у кімнаті), що можна розглядати як хостел. У вартість вже враховані комунальні послуги та доступ по Wi-Fi. Умови стандартні: ліжко, наявність гарячої води, свіжий ремонт та піша доступність до метро.

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Ціни на кімнати у квартирі з господарем варіюються у межах 2500-5000 грн. Якщо плануєте орендувати кімнату у квартирі без господарів (часто буває, що іншу кімнату просто закривають на ключ) - доведеться заплатити не менше 5500 грн.

Оренда однокімнатної квартири у Печерському районі обійдеться студенту у мінімум 8000 грн. За ці кошти пропонують або смарт-квартири, або квартири, що перебувають далеко від станцій метро. Найбільше пропозицій за цінами від 11 000 гривень.

Подільський район

У Подільському районі багато пропозицій оренди ліжок у кімнатах хостелів. Їхня вартість - від 1200 грн на місяць (4 студента у кімнаті), кімнати на двох - від 4000 грн. До вартості включають усі умови, що необхідні для комфортного проживання: ліжко, кондиціонер, доступ до Інтернету, бойлер, холодильник.

Оренда кімнати (проживання у квартирі з господарем) обійдеться від 3000 грн за місяць проживання. Якщо плануєте проживання у кімнаті з євроремонтом - від 4500 грн.

Вартість однокімнатної квартири у Подільському районі стартує від 6000 грн. Але таких пропозицій не багато, найчастіше зустрічаються оголошення з ціною 7000-11000 гривень.

Святошинський район

Проживання у квартирі з господарем у Святошинському районі вартує від 2000 грн. За ці кошти пропонують власну кімнату з ліжком, наявність гарячої води та доступу до Мережі, пральну машину, іноді кондиціонер. До метро майже всі оголошення обіцяють пішу доступність (до 15 хвилин пішки).

Також є пропозиції оренди місця у гуртожитку - від 1200 грн. Обіцяють необхідне для комфортного проживання: праску, телевізор, чайник, мікрохвильову піч, WI-FI, холодну і гарячу воду, двоярусні ліжка, шафи, тумбочки, змінну постільну білизну. У багатьох оголошеннях акцентують на можливій потижневій оплаті.

Вартість оренди однокімнатної квартири у Святошинському районі - від 7500 грн. За таку суму пропонують квартиру з "простим ремонтом" та пішою доступністю до метро. Квартира з євроремонтом обійдеться у суму від 10 000 грн, оренда однокімнатної у новобудові - від 12 000 грн.

Солом'янський район

Спальне місце у кімнаті з іншими студентами у Солом'янському районі вартує від 1200 грн на місяць. Знову ж, за ці кошти пропонують умови, як у хостелі: наявність ліжка, гарячої води, пральної машини та ще трьох сусідів по кімнаті.

Якщо ж плануєте орендувати окрему кімнату у квартирі з господарями у цьому районі столиці - плануйте витратити мінімум 3000 грн. Господарі житла обіцяють наявність всіх необхідних умов для проживання, Wi-Fi, пральну машину, гарячу воду та метро у пішій доступності.

Вартість однокімнатної квартири - від 7000 грн. За ці кошти пропонують затишні квартири з необхідними меблями і побутовою технікою, хорошою транспортною розв'язкою та розвиненою інфраструктурою. Середня ціна за оренду однокімнатної квартири у Солом'янському районі Києва - 8500 грн.

Шевченківський район

Якщо хочете орендувати місце у кімнаті з іншими студентами - плануйте витратити близько 2000 грн за місяць. За ці кошти обіцяють ліжко, холодильник, мікрохвильову піч та пральну машину. У оголошеннях також акцентують: у кімнаті проживатимуть 4 людини. За 3000 грн можливо орендувати кімнату для двох людей (найчастіше пропонують двом дівчатам або двом хлопцям).

Проживання з господарем квартири обійдеться у 3000-3500 грн. Обіцяють можливість користуватися усім необхідним, власну кімнату, комфортне проживання, меблі та побутову техніку. За 4000 гривень є можливість орендувати кімнату без проживання господарів.

Вартість однокімнатної квартири у Шевченківському районі - від 6000 грн. За ці кошти пропонують наявність у квартирі всіх необхідних меблів, пральної машини та бойлеру. Найбільше пропозицій за ціною у 8000-9000 грн.

Лівий берег

Дарницький район

Вартість оренди проживання у кімнаті з іншими студентами у Дарницькому районі Києва - від 1200 грн. Але найбільше таких оголошень з ціною у 1500-1600 грн. У вартість враховані комунальні послуги та доступ по Wi-Fi. Умови стандартні: ліжко, наявність гарячої води, свіжий ремонт та наявність пральної машини.

Проживання у квартирі з господарем обійдеться дорожче - 2500-4500 грн. За ці кошти можна орендувати власну кімнату з ліжком, необхідну побутову техніку та наявність Інтернету.

Однокімнатні квартири вартують від 6000 гривень. За ці кошти пропонують мінімальні умови для проживання, у багатьох оголошеннях акцентують на відсутності бойлеру або меблів. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дарницькому районі - 8000 грн. Включають меблі, холодильник, телевізор та пральну машину.

Деснянський район

Вартість оренди місця у кімнаті стартує від 1700 грн (проживання з іншими студентами). У вартість вже враховані комунальні послуги та Інтернет. Умови: ліжко, наявність гарячої води, свіжий ремонт.

Кімната у квартирі (проживання з господарем) вартує дорожче. Середня ціна за окрему кімнату - від 3000 грн. За ці кошти обіцяють необхідні меблі та техніку, а також хорошу транспортну розв'язку.

Однокімнатна квартира у Деснянському районі обійдеться від 5000 гривень. Але за такі кошти пропонують мінімальні умови: наявність основних меблів, часто відсутність побутової техніки. За 7000-8000 гривень є можливість орендувати однокімнатну квартиру з усією необхідною технікою та меблями.

Дніпровський район

Місце у кімнаті гуртожитку у Дніпровському районі вартує від 1200 грн за місяць. За ці кошти надають такі умови: ліжко, Інтернет, побутова техніка, холодильник, фен, праска.

Оренда кімнати (проживання у квартирі з господарем) обійдеться від 3500 грн (1 людина) або 4500 грн (дві людини у кімнаті). Обіцяють можливість користуватися усім необхідним, власну кімнату, комфортне проживання, меблі та побутову техніку.

Якщо ви хочете орендувати однокімнатну квартиру у Дніпровському районі - варто розраховувати на суму від 7500 грн. У вартість включають всі необхідні меблі, відмінну транспортну розв'язку та інфраструктуру. Середня вартість однокімнатних квартир у столичному районі - 9000 грн.

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