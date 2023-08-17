Оренда квартир в Києві: який вигляд має диво-житло за 20 тис. доларів на місяць (фото)

У столиці можна орендувати квартиру з бивнем слона, перськими килимами або оздоблену золотом.

Вартість оренди квартир у Києві під час повномасштабної війни сягає майже мільйона гривень на місяць. Оголошень з прозиціями від 10 до 30 тисяч доларів у Мережі розміщено десятки. Найбільше елітної нерухомості за "космічні" ціни пропонують на Печерську. Власники таких квартир просять сплатити завдаток у розмірі вартості одного місяця, іноді виплачувати зарплату хатній робітниці та забороняють заселятися з тваринами.

Сайт ТСН.ua зібрав добірку з найдорожчих пропозицій на ринку.

Понад 500 квадратних метрів

Величезну дев’ятикімнатну квартиру на вулиці Ковпака здають в оренду за 20 тисяч доларів на місяць. Це майже 750 тисяч гривень. Її площа – 555 квадратних метрів. В оголошенні йдеться, що житло здається вперше.

Ремонт у помешканні виконаний у білих кольорах із темним деревом. Він, звісно, дизайнерський. Квартира тристороння і розташована на трьох поверхах. У ній встановлені 16 вітражних вікон висотою вісім метрів.

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

Окрім всіх необхідних для скромного життя кімнат, меблів та техніки, тут є камінний зал, ігровий поверх, шість спалень, сауна та відкрита тераса площею 200 квадратних метрів. Житло пропонують лише в довготривалу оренду.

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

Вартість оренди = 112 мінімальних зарплат

Зауважимо, що вартість оренди цієї квартири дорівнює 45,5 місячних зарплат середньостатистичного українця (16,5 тисяч гривень – дані Work.ua на серпень 2023 року). Мінімальна зарплата в Україні зараз складає 6 700 гривень. Щоб орендувати цю квартиру на місяць з такою зарплатою необхідно працювати понад дев’ять років. Це без урахування комунальних послуг, суми завдатку, коштів на їжу, одяг і життя. І це не найдорожчий варіант оренди.

Квартира із бивнем слона

Трохи дешевше, за 15 тисяч доларів на місяць (554 тисячі гривень), пропонують орендувати чотирикімнатну квартиру в елітному житловому комплексі на вулиці Мічуріна. Загальна площа помешкання 350 квадратних метрів.

Оренда квартири в Києві / Фото: OLX

За такі гроші орендар зможе насолоджуватися інсталяцією із справжнього бивня слона, яка прикрашає вітальню, перськими килимами на підлозі, елементами антикваріату 18-19 століття та шкіряними диванами. І золотом, яким щедро оздоблена квартира. З вікон та балконів житла на п’ятому поверсі відкривається панорама на Дніпро та монумент “Батьківщина-Мати”.

Оренда квартири в Києві / Фото: OLX

Оренда квартири в Києві / Фото: OLX

Меблі Fendi та Louis Vuitton

На вулиці Миколи Гастело здається в оренду п’ятикімнатна квартира за 20 тисяч доларів (близько 750 тисяч гривень). Її загальна площа 450 квадратних метрів. З вікон квартири відкривається панорама на ботанічний сад,

В оголошенні йдеться, що ремонт у квартирі зроблений від італійського дизайнера, а стиль “мікшований”. Помешкання обставлено меблями та технікою від світових брендів на мільйони гривень.

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

“Меблі фірми Fendi, колекція Bentley, Louis Vuitton, сантехніка Antonio Lupi з ручним доопрацюванням (галька вручну вклеєна на підлозі), стабілізований мох, кухня Armani Dada, килими ручної роботи, передпокій Roberto Cavalli”, – пише автор оголошення.

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

“Скромна” квартира за 10 тисяч доларів

У клубному будинку на вулиці Мічуріна здають в аренду трикімнатну квартиру за 10 тисяч доларів. Це майже 370 тисяч гривень. Площа помешкання всього 230 квадратних метрів. Власник пише, що ремонт у помешканні виконано у стилі готелей Armani.

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

Підписати договір оренди цієї квартири можна мінімум на один рік. Окрім сплати комунальних послуг, першого місяця і суми завдатку, необхідно також сплачувати зарплатню хатній робітниці – 300 доларів на місяць (11 тисяч гривень). З тваринами, попри космічну вартість оренди, заселятися не можна.

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

Оренда квартири в Києві / Фото: dom.ria.com

Для любителів золота

На цій самій вулиці, але в іншому будинку, пропонують орендувати “розкішні апартаменти” для любителів золота. Ним оздоблені усі стіни та меблі в помешканні. Вартість оренди цієї квартири – 12 тисяч доларів на місяць (443 тисячі гривень). Її загальна площа складає 302 квадратних метри.

Оренда квартири в Києві / Фото: OLX

Автор оголошення пише про “дорогоцінний ремонт” з використанням натурального каміння, сусального золота та ліпнини Gaudi. Розкішний килим лежить навіть у ванній кімнаті. У будинку цілодобово працює воєнізована охорона.

Оренда квартири в Києві / Фото: OLX

Оренда квартири в Києві / Фото: OLX

Варто зазначити, що подібних оголошень на популярних сайтах нерухомості – десятки. Квартири з вартістю оренди понад 500 тисяч гривень на місяць є на будь-який смак. Майже всі вони розташовані в елітних будинках у Печерському районі столиці.

Нагадаємо, в Україні продають квартиру за 1,4 млн доларів. В оголошенні йдеться, що це пентхаус у "найдорожчому палацовому стилі", на стелях та стінах всюди золото, янголи та мармур.

Читайте також: