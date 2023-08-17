Оренда квартир в Києві: який вигляд має диво-житло за 20 тис. доларів на місяць (фото)

У столиці можна орендувати квартиру з бивнем слона, перськими килимами або оздоблену золотом.
Вартість оренди квартир у Києві під час повномасштабної війни сягає майже мільйона гривень на місяць. Оголошень з прозиціями від 10 до 30 тисяч доларів у Мережі розміщено десятки. Найбільше елітної нерухомості за "космічні" ціни пропонують на Печерську. Власники таких квартир просять сплатити завдаток у розмірі вартості одного місяця, іноді виплачувати зарплату хатній робітниці та забороняють заселятися з тваринами.
Сайт ТСН.ua зібрав добірку з найдорожчих пропозицій на ринку.
Понад 500 квадратних метрів
Величезну дев’ятикімнатну квартиру на вулиці Ковпака здають в оренду за 20 тисяч доларів на місяць. Це майже 750 тисяч гривень. Її площа – 555 квадратних метрів. В оголошенні йдеться, що житло здається вперше.
Ремонт у помешканні виконаний у білих кольорах із темним деревом. Він, звісно, дизайнерський. Квартира тристороння і розташована на трьох поверхах. У ній встановлені 16 вітражних вікон висотою вісім метрів.
Окрім всіх необхідних для скромного життя кімнат, меблів та техніки, тут є камінний зал, ігровий поверх, шість спалень, сауна та відкрита тераса площею 200 квадратних метрів. Житло пропонують лише в довготривалу оренду.
Вартість оренди = 112 мінімальних зарплат
Зауважимо, що вартість оренди цієї квартири дорівнює 45,5 місячних зарплат середньостатистичного українця (16,5 тисяч гривень – дані Work.ua на серпень 2023 року). Мінімальна зарплата в Україні зараз складає 6 700 гривень. Щоб орендувати цю квартиру на місяць з такою зарплатою необхідно працювати понад дев’ять років. Це без урахування комунальних послуг, суми завдатку, коштів на їжу, одяг і життя. І це не найдорожчий варіант оренди.
Квартира із бивнем слона
Трохи дешевше, за 15 тисяч доларів на місяць (554 тисячі гривень), пропонують орендувати чотирикімнатну квартиру в елітному житловому комплексі на вулиці Мічуріна. Загальна площа помешкання 350 квадратних метрів.
За такі гроші орендар зможе насолоджуватися інсталяцією із справжнього бивня слона, яка прикрашає вітальню, перськими килимами на підлозі, елементами антикваріату 18-19 століття та шкіряними диванами. І золотом, яким щедро оздоблена квартира. З вікон та балконів житла на п’ятому поверсі відкривається панорама на Дніпро та монумент “Батьківщина-Мати”.
Меблі Fendi та Louis Vuitton
На вулиці Миколи Гастело здається в оренду п’ятикімнатна квартира за 20 тисяч доларів (близько 750 тисяч гривень). Її загальна площа 450 квадратних метрів. З вікон квартири відкривається панорама на ботанічний сад,
В оголошенні йдеться, що ремонт у квартирі зроблений від італійського дизайнера, а стиль “мікшований”. Помешкання обставлено меблями та технікою від світових брендів на мільйони гривень.
“Меблі фірми Fendi, колекція Bentley, Louis Vuitton, сантехніка Antonio Lupi з ручним доопрацюванням (галька вручну вклеєна на підлозі), стабілізований мох, кухня Armani Dada, килими ручної роботи, передпокій Roberto Cavalli”, – пише автор оголошення.
“Скромна” квартира за 10 тисяч доларів
У клубному будинку на вулиці Мічуріна здають в аренду трикімнатну квартиру за 10 тисяч доларів. Це майже 370 тисяч гривень. Площа помешкання всього 230 квадратних метрів. Власник пише, що ремонт у помешканні виконано у стилі готелей Armani.
Підписати договір оренди цієї квартири можна мінімум на один рік. Окрім сплати комунальних послуг, першого місяця і суми завдатку, необхідно також сплачувати зарплатню хатній робітниці – 300 доларів на місяць (11 тисяч гривень). З тваринами, попри космічну вартість оренди, заселятися не можна.
Для любителів золота
На цій самій вулиці, але в іншому будинку, пропонують орендувати “розкішні апартаменти” для любителів золота. Ним оздоблені усі стіни та меблі в помешканні. Вартість оренди цієї квартири – 12 тисяч доларів на місяць (443 тисячі гривень). Її загальна площа складає 302 квадратних метри.
Автор оголошення пише про “дорогоцінний ремонт” з використанням натурального каміння, сусального золота та ліпнини Gaudi. Розкішний килим лежить навіть у ванній кімнаті. У будинку цілодобово працює воєнізована охорона.
Варто зазначити, що подібних оголошень на популярних сайтах нерухомості – десятки. Квартири з вартістю оренди понад 500 тисяч гривень на місяць є на будь-який смак. Майже всі вони розташовані в елітних будинках у Печерському районі столиці.
Нагадаємо, в Україні продають квартиру за 1,4 млн доларів. В оголошенні йдеться, що це пентхаус у "найдорожчому палацовому стилі", на стелях та стінах всюди золото, янголи та мармур.
Читайте також: