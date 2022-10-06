Оренда квартири в Києві: скільки коштує жити на правому березі столиці (фото)

Скільки коштує орендувати житло в різних районах на правому березі столиці.

Орендувати житло на правому березі Києва дорожче, ніж на лівому. Ціни тут стартують від 4,5 тисяч гривень на місяць. Однак, маючи невеликий бюджет, доведеться обирати з-поміж квартир, які давно потребують ремонту, із старими меблями та далеко від метро. Щоб орендувати непогану квартиру із хорошим ремонтом доведеться викласти щонайменше 8-9 тисяч гривень.

ТСН.ua дізнався, скільки коштує зняти житло в Оболонському, Святошинському, Подільському, Шевченківському, Солом'янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

Райони Києва / dom.ria.com

Оболонський район

Найдешевша однокімнатна квартира в Оболонському районі столиці коштує 5 тисяч гривень на місяць. Вона із старим ремонтом та меблями, а до найближчої станції метро доведеться добиратися транспортом.

Фото: dom.ria.com

Більш комфортну квартиру з пішою доступністю до метро можна зняти за 7,5 тисяч гривень. Однак таких бюджетний пропозицій небагато. Однокімнатні квартири у хорошому житловому стані коштують від 8-8,5 тисяч гривень на місяць.

Фото: dom.ria.com

Ціни на двокімнатні квартири стартують від 6 тисяч гривень. Житло із "свіжим" ремонтом коштуватиме щонайменше 10-11 тисяч гривень.

Трикімнатні квартири в Оболонському районі столиці можна орендувати щонайменше за 7,6 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Святошинський район

У Святошинському районі Києва найдешевша однокімнатна квартира коштує 4 тисячі гривень на місяць. Там є усі необхідні меблі та техніка, однак стан квартири далеко не найкращий.

Фото: dom.ria.com

Непогану однокімнатну квартиру можна орендувати щонайменше за 6,5-7 тисяч гривень. У пішій доступності до метро ще дорожче - від 8 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Двокімнатні квартири в Святошинському районі коштують від 5,7 тисяч гривень, трикімнатні - від 6,5 тисяч гривень. Як завжди: чим краще ремонт і ближче до метро - тим дорожче.

Фото: dom.ria.com

Подільський район

Найдешевшу квартиру в Подільському районі здають за 5 тисяч гривень на місяць. Вона у житловому стані, однак із старим ремонтом і далеко від станції метро. Трохи кращу однокімнатну квартиру у пішій доступності до метро можна зняти за 7 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Подільському районі столиці стартують від 6 тисяч гривень. Комфортне житло із "свіжим" ремонтом коштуватиме щонайменше 10 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Трикімнатні квартири коштують від 7,5 тисяч гривень, однак таких пропозицій мало. Непогану квартиру можна орендувати за 9-10 тисяч гривень на місяць.

Фото: dom.ria.com

Шевченківський район

У Шевченківському районі Києва оренда найдешевшої однокімнатної квартири коштує 4,5 тисяч гривень. Житло у кращому стані коштуватиме 7,5 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Ціни на двокімнатні квартири стартують від 6 тисяч гривень. Квартира із "свіжим" ремонтом і усією необхідною для життя технікою коштуватиме 9 тисяч гривень.

Трикімнатну квартиру в Шевченківському районі можна орендувати щонайменше за 7 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Солом'янський район

У Солом'янському районі пропонують орендувати однокімнатну квартиру за 7 тисяч гривень. Це найдешевша пропозиція. Квартира укомплектована меблями та технікою, але давно потребує ремонту.

Фото: dom.ria.com

Непоганий варіант однокімнатної квартири можна знайти за 8-9 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Орендувати двокімнатну квартиру в Солом'янському районі можна щонайменше за 6 тисяч гривень - навіть дешевше, ніж однокімнатну. Однак пропозиції із більш-менш нормальним ремонтом стартують від 9 тисяч гривень.

Трикімнатна квартира коштуватиме від 8 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Печерський район

Печерський називають найдорожчим районом столиці. Зазвичай ціни на оренду квартир тут найвищі. Зняти однокімнатну квартиру можна щонайменше за 7 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Непогану однокімнатну квартиру із "свіжим" ремонтом можна знайти за 8 тисяч гривень. Однак таких пропозицій небагато. Орендувати квартиру біля метро коштуватиме в районі 10 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Ціни на двокімнатні квартири в Печерському районі стартують від 7 тисяч гривень на місяць. Оренда трикімнатної коштуватиме від 9 тисяч гривень. Однак, маючи невеликий бюджет, житло із хорошим ремонтом не знайти.

Фото: dom.ria.com

Голосіївський район

Найдешевша квартира в Голосіївському районі коштує 5 тисяч гривень. Вона із старим ремонтом, мінімум меблів, однак у пішій доступності до станції метро. Непогану однокімнатну квартиру можна знайти за 6 тисяч гривень. За 8 тисяч гривень - зняти невелику порожню квартиру в житловому комплексі.

Фото: dom.ria.com

Двокімнатні квартири в Голосіївському районі коштують від 5-6 тисяч гривень на місяць. Однак такі бюджетні квартири давно потребують ремонту. Пропозиції оренди житла із усіма необхідними для життя меблями, технікою та гарним ремонтом стартують від 8,5 тисяч гривень.

Трикімнатну квартиру можна орендувати щонайменше за 9 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Тож підсумуємо, що найдешевші квартири на правому березі Києва можна орендувати в Святошинському та Шевченківському районах Києва. Однак таке бюджетне житло буде із старим ремонтом та меблями, якщо пощастить - недалеко від станції метро.

Усі інші райони, за виключенням Печерського, не набагато дорожчі. Вартість оренди квартир там приблизно однакова. Печерський район - найдорожчий. За 7 тисяч гривень там можна орендувати хіба що "вбиту" однокімнатну квартиру.

Варто зазначити, що більшість оголошень про оренду квартир із "свіжим" ремонтом та усією необхідною для життя технікою та меблями розміщені від ріелторів. Комісія за їхні послуги складає 50% від вартості оренди. При заселенні найчастіше необхідно заплатити за два місяці оренди і оплатити послуги посередника.

Раніше ТСН.ua писав, що жити на лівому березі Києва дешевше, ніж на правому. Ціни на оренду квартир там стартують від 4 тисяч гривень.

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