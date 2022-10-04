Оренда квартири в Києві: скільки коштує жити на лівому березі столиці (фото)

Жити на лівому березі Києва дешевше, ніж на правому. Ціни на оренду квартир тут стартують від 4 тисяч гривень.

ТСН.ua дізнався, скільки коштує зняти житло у Деснянському, Дніпровському і Дарницькому районах столиці.

Райони Києва / dom.ria.com

Деснянський район

(Лісовий масив, Троєщина, Биківня, Вигурівщина-Троєщина)

У Деснянському районі ціни на оренду стартують від 4 тисяч гривень. Тут найдешевше житло на лівому березі столиці. Однак бюджетні квартири розташовані далеко від метро. До станцій "Лісова" або "Чернігівська" доведеться добиратися транспортом або ж йти пішки. Чим ближче до метро - тим дорожча ціна.

На вартість, звісно, також впливає стан квартири. Але за 5 тисяч гривень можна легко знайти однокімнатну з "свіжим" ремонтом і усіма необхідними для життя меблями та технікою.

У Мережі розміщено багато оголошень з оренди квартир, куди заселяють з домашніми тваринами або дітьми.

Найдешевша однокімнатна - 4 тисячі гривень.

однокімнатна - Комфортна однокімнатна з усіма меблями та технікою - від 5 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Найдешевша двокімнатна - 4 тисячі гривень.

двокімнатна - Комфортна двокімнатна з усіма меблями та технікою - від 7 тисяч гривень

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Найдешевша трикімнатна - 6,5 тисяч гривень.

трикімнатна - Комфортна трикімнатна з усіма меблями та технікою - від 8 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Дніпровський район

(Березняки, Воскресенка, Гідропарк, ДВРЗ, Дарницький і Лівобережний масиви, Микільська Слобідка, Північно-Броварський і Райдужний масиви, Русанівка, Русанівські сади, Соцмісто, Стара Дарниця)

У Дніпровському районі Києва найдешевша квартира коштує 3 тисячі гривень на місяць. Однак вона із старими меблями і килимами на стінах, а до метро пішки не дістатись. Щоб орендувати однокімнатну квартиру ближче до станцій "Чернігівська", "Дарниця", "Лівобережна" або "Гідропарк" доведеться викласти щонайменше 7 тисяч гривень.

Найдешевша однокімнатна - 3 тисячі гривень.

однокімнатна - Комфортна однокімнатна з усіма меблями та технікою - від 6 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Найдешевша двокімнатна - 5 тисяч гривень.

двокімнатна - Комфортна двокімнатна з усіма меблями та технікою - від 7 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Найдешевша трикімнатна - 8 тисяч гривень.

трикімнатна - Комфортна трикімнатна з усіма меблями та технікою - від 12 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Дарницький район

(Бортничі, Західні Позняки, Нова Дарниця, Осокорки, Північні Осокорки, Рембаза, Східні Позняки, Харківський масив)

У Дарницькому районі найвищі ціни на оренду житла на лівому березі столиці. Наприклад, двокімнатну квартиру не вийде зняти менш ніж за 8,5 тисяч гривень. Найдешевша однокімнатна квартира без пішої доступності до метро коштує 4,2 тисячі гривень на місяць.

У цьому районі розташовано багато станцій метро: "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська", "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний Хутір". Тож знайти житло поруч із ними буде легше, оголошень в Мережі багато. Однак як завжди: чим ближче до станції - тим дорожче.

Найдешевша однокімнатна - 4,2 тисячі гривень.

однокімнатна - Комфортна однокімнатна з усіма меблями та технікою - від 6,5 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Найдешевша двокімнатна - 8,5 тисяч гривень.

двокімнатна - Комфортна двокімнатна з усіма меблями та технікою - від 9,5 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Найдешевша трикімнатна - 10 тисяч гривень.

трикімнатна - Комфортна трикімнатна з усіма меблями та технікою - від 10 тисяч гривень.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Отже, зняти однокімнатну квартиру можна, маючи бюджет від 4 тисяч гривень. Однак варто пам'ятати, що при заселенні необхідно також внести оплату за останній місяць проживання та заплатити за послуги ріелтора, якщо оголошення розміщено не від власника. Комісія складає переважно 50% від вартості оренди.

Нагадаємо, якщо після повномасштабного вторгнення Росії ціни на оренду житла в Києві впали майже на 50%, то станом на вересень вони повернулися на довоєнний рівень. Криза на трудовому ринку не минула, ціни на продукти та товари першої необхідності продовжують зростати, тому жити в столиці стає дедалі складніше фінансово.

Ще один варіант зекономити - переїхати до передмістя Києва. Найпопулярніші міста-супутники - Ірпінь, Буча, Бровари та Бориспіль. Усі вони мають добре транспортне сполучення із столицею, розвинену інфраструктуру. ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати житло в передмісті Києва, як туди дістатися та де можна відпочити.

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