Оренда квартири в Україні: які ціни зараз у великих містах та чого чекати далі

Скільки коштує орендувати житло в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.

Орендувати квартиру в Києві зараз можна дешевше, ніж у Львові. На заході в середньому зняти житло можна за 22,4 тисячі гривень. Високі ціни досі тримаються і у Дніпрі. А в Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць.

Які ціни на оренду та купівлю квартир у великих містах України станом на початок 2024 року і що з ними буде далі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зазначимо, що статистичні дані взяті з порталу нерухомості m2bomber, який аналізує всі оголошення в Мережі.

Київ

Орендувати квартиру

Середня вартість оренди житла в Києві зараз становить 15,5 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 12 тис. грн — 7,3%. Також багато пропозицій за 18 тис. грн.

Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 15,2 тис. грн — 10%. Ще 6,8% пропозицій орендують за 12,8 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 25 тис. грн та 13 тис. грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Деснянському районі — в середньому 11,5 тис. грн. Найдорожче житло в Печерському районі — 30,72 тис. грн.

Вартість оренди в інших районах міста Київ така:

Голосіївський район — 19 тис. грн

Дарницький район — 13,9 тис. грн

Дніпровський район — 13,7 тис. грн

Оболонський район — 14 тис. грн

Подільський район — 17 тис. грн

Святошинський район — 13 тис. грн

Солом'янський район — 15,25 тис. грн

Шевченківський район — 22,1 тис. грн

Купити квартиру

Середня вартість м² у Києві на вторинному ринку становить 1,4 тис. дол. У новобудовах — близько 1,16 тис. дол за м².

Львів

Орендувати квартиру

Середня вартість оренди житла в Львові зараз становить 22,4 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 21 тис. грн — 22,7%. Також багато пропозицій за 9 тис. грн і 15 тис. грн.

Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 15,2 тис. грн — 10%. Ще 6,8% пропозицій орендують за 26,4 тис. грн. Також багато пропозицій за 19,2 тис. грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Залізничному районі Львова — в середньому 15 тис. грн. Найдорожче житло в Шевченківському районі — 18,7 тис. грн.

Вартість оренди в інших районах міста Львів така:

Галицький район — 16 тис. грн

Личаківський район — 17,4 тис. грн

Сихівський район — 17,7 тис. грн

Франківський район — 18,68 тис. грн

Купити квартиру

Середня вартість м² у Львові на вторинному ринку становить 1,38 тис. дол. У новобудовах — близько 931 дол за м².

Дніпро

Орендувати квартиру

Середня вартість оренди житла в Дніпрі станом на середину січня 2024 року становить 9 тисяч гривень. Найбільше однокімнатних квартир здають за 10 тис. грн — 27,3%. Також багато пропозицій за 9,2 тис. грн.

Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 8 тис. грн — 14,3%. Ще 9,5% пропозицій орендують за 12 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 12 тис. грн та 10,2 тис. грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Індустріальному районі — в середньому 7 тис. грн. Найдорожче житло в Центральному районі — 11,25 тис. грн.

Вартість оренди в інших районах міста Дніпро така:

Амур-Нижньодніпровський район — 9,5 тис. грн

Новокодацький район — 8 тис. грн

Соборний район — 9,5 тис. грн

Чечелівський район — 8,5 тис. грн

Шевченківський район — 10,75 тис. грн

Купити квартиру

Середня вартість м² у Дніпрі на вторинному ринку становить 1 тис. дол. У новобудовах — близько 1,046 тис. дол за м².

Одеса

Орендувати квартиру

Середня вартість оренди житла в Одесі наразі становить 8 тис. грн. Найбільше однокімнатних квартир здають за 4 тис. грн — 9,8%. Також багато пропозицій за 5,1 тис. грн.

Двокімнатні квартири здебільшого здаються за 7,6 тис. грн — 9,8%. Стільки ж пропозицій є за 6 тис. грн. Найбільше трикімнатних квартир здають 7,8 тис. грн та 9 тис. грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Малиновському районі Одеси — в середньому 6 тис. грн. Найдорожче житло в Приморському районі — 10,8 тис. грн.

Вартість оренди в інших районах міста Одеса така:

Київський район — 7,1 тис. грн

Суворовський район — 5,5 тис. грн

Купити квартиру

Середня вартість м² в Одесі на вторинному ринку становить 992 дол. У новобудовах — близько 888 дол за м².

Що буде з цінами далі

Нагадаємо, що за прогнозами експерта з нерухомості Юрія Піти, до весни 2024 року якихось кардинальних змін на ринку оренди не очікується.

Ціни будуть триматися на такому рівні і можуть незначно коливатися в межах 5%. А вже навесні можливе чергове сезонне зростання.

На ціну, за словами Юрія Піти, здебільшого впливає попит. Якщо житло здається за один-два дні, це каже про те, що він дуже активний, і ціна буде зростати. Ще один чинник — безпекова ситуація в місті, регіоні.

Читайте також: