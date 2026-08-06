Оренда квартири у Львові: скільки коштує зняти житло – ви будете шоковані

Оренда квартири у Львові / © ТСН

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Львів залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла. Через високий попит, обмежену кількість пропозицій та статус одного з відносно найбезпечніших великих міст країни ціни продовжують зростати.

За останні пів року вартість оренди суттєво зросла, а в окремих районах за однокімнатну квартиру доведеться викласти майже 25 тисяч гривень на місяць. ТСН.ua розповідає, за скільки у 2026 році можна орендувати житло у Львові.

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Оренда квартири у Львові: які ціни

За даними ЛУН, станом на початок серпня 2026 року медіанна вартість довгострокової оренди у Львові становить:

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1-кімнатна квартира — 22 500 грн (+20% за останні пів року)

2-кімнатна квартира — 27 000 грн (+18%)

3-кімнатна квартира — 31 500 грн (без змін)

Найпомітніше за останні місяці подорожчали саме одно- та двокімнатні квартири, які традиційно мають найбільший попит.

Ціни на оренду квартир у Львові за районами

Вартість житла у Львові суттєво відрізняється залежно від району. Найдорожче винаймати однокімнатні квартири у:

Шевченківському районі — 24 800 грн

Сихівському — 24 600 грн

Франківському районі — 23 600 грн

Водночас дещо дешевше можна знайти квартири у:

Залізничному районі — 22 500 грн

Личаківському — 20 300 грн

Галицькому — 18 000 грн

З цінами на 2-кімнатні квартири ситуація схожа. Лідером за вартістю є Шевченківський район, де медіанна ціна сягає 31 500 грн на місяць. Далі розташувалися Сихівський — 27 000 грн, Франківський — 25 800 грн, Залізничний — 24 900 грн, Галицький — 24 900 грн та Личаківський район — 24 800 грн.

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Трикімнатні квартири в середньому коштують 31 500 грн на місяць.

Львів дорожчий за Київ

Львів уже не просто входить до числа найдорожчих міст України за вартістю оренди житла, а очолює цей рейтинг разом з Ужгородом.

За даними ЛУН, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становить 22 500 грн на місяць. Така сама ціна й в Ужгороді. Водночас Київ посідає третє місце — у столиці винайняти однокімнатне житло можна в середньому за 19 200 грн, причому за останні півроку ціни там навіть знизилися на 4%.

Експерти з нерухомості пояснюють високі ціни у Львові одразу кількома чинниками. Насамперед це стабільно високий попит на житло у відносно безпечному регіоні, велика кількість внутрішньо переміщених осіб, релокація бізнесу, значна кількість студентів та туристів, а також обмежена пропозиція якісних квартир. Саме тому оренда у Львові сьогодні коштує дорожче, ніж у більшості інших великих міст України.

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Подобова оренда квартир у Львові

Високими залишаються й ціни на подобову оренду. Туристичний статус Львова навіть під час війни забезпечує стабільний попит протягом усього року, особливо у вихідні та святкові дні.

У середньому подобова оренда однокімнатної квартири в центральній частині міста стартує приблизно від 1,5–2 тисяч гривень за добу, тоді як сучасні апартаменти преміум класу можуть коштувати значно дорожче.

Майже вся зарплата — на квартиру

Оренда житла у Львові дедалі сильніше б’є по сімейному бюджету. За даними WORK.ua та ЛУН, медіанна орендна плата за однокімнатну квартиру зараз «з’їдає» близько 69% середньої зарплати у місті. Для двокімнатної квартири цей показник становить вже 83%, а для трикімнатної — 97%.

Наприклад, продавцю-консультанту для оренди двокімнатної квартири доведеться витратити близько 98% медіанної зарплати, касиру — 96%, комірнику — 90%, а баристі оренда такого житла фактично коштуватиме 100% доходу.

Для багатьох львів’ян оренда окремої квартири без спільного проживання або додаткових джерел доходу стає дедалі менш доступною.

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