Оренда квартири в Ужгороді: скільки коштує зняти найдешевше житло (фото)

Оренда квартири в Ужгороді

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В Ужгороді найдешевша пропозиція довготривалої оренди квартири, які зараз доступні на ринку нерухомості, коштує 27 060 грн на місяць. Житло розташоване у районі Великий Галагов.

ТСН.ua розповідає, який вигляд має квартира та скільки коштує оренда житла в місті.

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Оголошення про довготривалу оренду однокімнатної квартири за 27 060 грн опублікували на популярному сайті з пошуку нерухомості. Її загальна площа становить 45 кв. м. Житло розташоване на четвертому поверсі восьмиповерхового цегляного будинку, який збудували 2020 року.

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Оренда квартири в Ужгороді

Квартиру здають сім’ї без дітей і домашніх тварин. Пропозицію розмістив посередник, комісія за його послуги становить 50%.

Інших подробиць про квартиру в оголошенні немає — доступні лише фотографії житла.

Оренда квартири в Ужгороді

Як змінилися ціни на оренду квартир в Ужгороді

За статистикою Лун, в Ужгороді за останні пів року вартість оренди однокімнатних квартир зросла на 42%, а двокімнатних — на 47%.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири в місті сьогодні становить 36 000 грн. Двокімнатної квартири — 44 800 грн, трикімнатної — 27 100 грн.

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Оренда квартири в Ужгороді

Для порівняння, за даними Work.ua та моніторингу Мінфіну, середня заробітна плата в Україні станом на жовтень 2026 року становить близько 30 944 — 31 892 грн.

Отже, навіть найдешевша пропозиція оренди однокімнатної квартири в Ужгороді коштує майже всю середню місячну зарплату.

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