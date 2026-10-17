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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Оренда на заході України: де можна зняти квартиру за 8000 грн, а де ціни захмарні

Через посилення обстрілів українці масово переїжджають до західних областей. Скільки коштує орендувати квартиру у Львові, Франківську, Житомирі, Рівному, Луцьку та Хмельницькому.

Автори публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
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У деяких містах на заході квартиру можна орендувати за 8000 гривень

У деяких містах на заході квартиру можна орендувати за 8000 гривень / © ТСН

Чимало українців, які не в силі терпіти щоденні російські обстріли, релокуються у західні області. Разом із попитом догори полізли й ціни. Фахівці з нерухомості кажуть: на ринку зараз «правлять бал» виключно орендодавці.

Кореспондентки ТСН Алла Пасс, Анна Махно та Марічка Кужик спробували дізнатися, де легше знайти вільну квартиру та скільки коштує оренда у різних регіонах.

Львів та область: дефіцит житла і зростання цін на 35%

Ціна на квартири у Львові збільшилася більше ніж на третину, втім, як і попит. Восени до міста почали масово переїжджати жителі міст, які перебувають під постійними обстрілами. Але хоч у Львові й відносно безпечніше — вільних помешкань не так уже й багато.

Лише за останній місяць, каже рієлтор та керівник агенції нерухомості Любомир Жмінковський, кількість звернень щодо пошуку квартир збільшилася вдвічі.

Керівник агенції нерухомості Любомир Жмінковський: «Найбільше запитів на двокімнатні квартири, адже в основному переїжджають до Львова сім’ї з дітками».

Журналістка Анна Лодигіна розпочала пошуки квартири ще у серпні. Вона переїхала з Києва разом із сином, бо переживала за його безпеку.

Анна Лодигіна: «У метро ходили час від часу ночувати, а коли балістика летить дуже миттєво і багато ночей були в коридорі — це дуже страшно з дитиною. Це триває роками, і обстріли посилюються. І в момент я зрозуміла, що треба переїжджати».

Основні критерії до квартири — наявність укриття та безпечна локація (без енергообʼєктів чи складів поруч).

Анна Лодигіна: «Не так багато таких квартир. Коли мені запропонували житло, яке для мене було, я погодилася, бо це першій поверх і дворівневе укриття в сусідні двері».

Оренда двокімнатної квартири у Львові нині коштує від 30 до 40 тисяч гривень на місяць, однокімнатної — від 20 до 30 тисяч. Вартість залежить від району, площі та стану помешкання.

Керівник агенції нерухомості Любомир Жмінковський: «Ціна зросла. У відсотковому співвідношенні я порахував — приблизно на 35% від ціни з попереднього року. Знову ж таки це зумовлено тим, що збільшується попит і пропозиція не встигає за надмірним попитом. Немає такої кількості житла у Львові».

Ось, наприклад, двокімнатна квартира на шостому поверсі з ремонтом: за місяць проживання тут власники просять 31 тисячу гривень. Рієлтори кажуть, що є й вдвічі дешевші варіанти, та знайти їх — завдання з нелегких.

Керівник агенції нерухомості Любомир Жмінковський: «Будинок вісімдесятих років, площа 30 квадратних метрів: має кімнату, санвузол і кухню. Вартість такої нерухомості — 12 тисяч гривень. Ось така квартира здається за 3 години».

Альтернативою може стати житло за межами міста — знайти будинок за кількадесят кілометрів від Львова можна за 10 000 гривень. Також переселенцям пропонують номери у санаторіях курортних містечок. Втім, там на людей може чекати інша проблема: через наплив родин з дітьми, наприклад, у трускавецьких школах у класах уже по 35 учнів.

Івано-Франківськ: попит зріс на 372%, а на 1 квартиру — до 30 претендентів

На одну квартиру до 30 претендентів — в Івано-Франківську це тенденція оренди житла кількох останніх тижнів. Попит у рази перевищує пропозицію, незважаючи на будівельний бум, який почався під час повномасштабної війни, коли запит на житло в умовно безпечному місті став високим. Але готового житла, кажуть фахівці з нерухомості, все одно поки мало.

Представниця Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Атаманюк: «На 372% збільшився попит на пошук житла в Івано-Франківську. Якщо ми порівнюємо з іншими містами — наприклад, Чернівці, Ужгород, — там немає такого вибору саме новобудов».

Більше половини запитів надходить від киян. За словами рієлторів, вони шукають не просто дах над головою, а якісне житло з підземним паркінгом або укриттям.

Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Нестор Слюсаренко: «З’являється квартира — вмикається секундомір. Через 1–3 хвилини ти починаєш отримувати дзвінки. Але ми повинні розуміти, що ці люди перебувають дистанційно і, крім Івано-Франківська, розглядають інші області Західної України. Тобто якщо це пара, чоловік телефонує в одне місто, вона — в друге. І вони дзвонять, дзвонять, дзвонять…».

Разом із попитом зростають ціни. За новеньку однокімнатну з ремонтом, технікою та меблями, яку ще влітку здавали за 500 доларів на місяць, тепер просять 700 доларів. Але є й інші варіанти.

Представниця Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Атаманюк: «Буквально сьогодні забронювали квартиру за 350 доларів. Такі варіанти трапляються вкрай рідко, але все ж таки вони є».

Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Нестор Слюсаренко: «Я бачив навіть квартиру за 8 тисяч гривень. Звичайно, вона здалася за один день. Минулого тижня в нас були квартири за 15 тисяч гривень — вона також швидко здалася».

І це ще квіточки порівняно з тим, що просять власники квартир в Ужгороді чи Чернівцях, кажуть фахівці з нерухомості.

Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Нестор Слюсаренко: «На 20–30 відсотків ціна може бути вищою, тому що попит більший, а пропозиції менше. В Франківську, слава Богу, в нас до війни багато будували, а війна — це новий виклик, і на цей виклик будівельні компанії вдало, я вважаю, відповіли».

Наразі до запитів 2022 року, коли люди орендували будь-де і будь-що, ще далеко. Рієлтори прогнозів уникають, але готуються до можливого ускладнення ситуації вже на початку зими.

Що пропонують у Житомирі, Рівному, Луцьку та Хмельницькому?

Житомир

У Житомирі сервіси пропонують близько 225 оголошень. Перша пропозиція — двокімнатна квартира за 13 500 гривень (мебльована, з класичною стінкою, килимами та газовою колонкою на кухні). А от трикімнатна з більш сучасним ремонтом коштує вже 42 000 гривень на місяць.

Рівне

У Рівному пропозицій значно менше — близько 120 оголошень. Перша двокімнатна квартира коштує 15 000 гривень. Довгострокова оренда однокімнатної становить 17 000 гривень. Рієлторка пані Ольга пояснює різницю в цінах позицією орендодавців:

Рієлторка пані Ольга: «У нас люди, коли почалося більше тривог і коли Київ потерпає найбільше, здають своє житло навіть за комунальні платежі. Якщо це буде елітний комплекс — відповідно й ціни будуть дорожчими».

Луцьк

У Луцьку вибір ще менший — близько 80 оголошень. Оселі розлітаються миттєво, зазначає рієлтор Устим.

Рієлтор пан Устим: «Люди бронюють наперед квартири, не встигаємо публікувати — напряму відправляємо людям і вони бронюють. Їдуть взагалі з усієї України, і місцевих вистачає, хто шукає житло».

Попри значний попит, суттєвого стрибка цін пан Устим не відзначає: є елітні пропозиції за 40 000 гривень на місяць, а є й у чотири рази дешевші варіанти.

Хмельницький

У Хмельницькому ринок пропонує найбільший вибір — понад 377 оголошень. Двокімнатна квартира з косметичним ремонтом коштує від 10 000 гривень. Однокімнатна у новобудові — 15 000 гривень.

Рієлтор у Хмельницькому: «Якщо сім’я і потрібно зняти двокімнатну квартиру — це мінімум потрібно 9 тисяч гривень, це за застарілий ремонт. І 14 тисяч у „хрущовці“ можуть бути, якщо є косметичний ремонт, або 13 тисяч. Якщо будинок із гарним наповненням, то може коштувати й 1500 доларів».

Фахівці з нерухомості нагадують: при оформленні оренди заплатити доведеться одразу за 2 місяці (перший та заставний), а також сплатити комісію рієлтору й комунальні платежі. Втім, через безпекову ситуацію та постійні обстріли попит на житло у більш безпечних регіонах України продовжує зростати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 16 жовтня | МАРАФОН «ЄДИНІ НОВИНИ» НАЖИВО

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