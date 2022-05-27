Оренда житла під час війни: які наразі ціни у регіонах і що з вартістю буде далі

Оренда житла під час війни: які наразі ціни у регіонах і що з вартістю буде далі

Ринок оренди житла в Україні від початку повномасштабного наступу Росії змінився кардинально. У столиці ціни впали на 30%, а в деяких сегментах і на 60%. Геть інша ситуація на Заході країни, куди масово тікали люди від бойових дій. Там подекуди ціни зросли в два з половиною рази.

Про те, що буде далі з орендою житла в ефірі марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Ірина Коваленко.

Оренда у Києві

Так, оренда, наприклад, однокімнатної квартири у столиці впала на 2-3 тисячі гривень, звісно, залежно від району і стану самої оселі. Важливе питання - скільки тягне комуналка у квартирі.

"Якщо брати вартість до війни і вартість зараз, то можна сказати, що на бюджетних об’єктах ціна знизилася десь приблизно на 30 відсотків", - пояснює директорка рієлторського об'єднання Юлія Курганова.

Рієлтери пояснюють такий обвал ринку оренди в столиці тим, що чимало людей виїхало. А кількість пропозицій оренди зросла, а от попиту обмаль. Тому зараз можна бюджетно заселитися, приміром, на Печерськ.

"Зараз в принципі за 8 тисяч можна зняти квартиру на Печерську. Так, це буде старий будинок. Так це буде не супер ремонт. Але вона буде чиста, вона буде охайна. Вона буде більш сучасна", - говорить директорка рієлторського об'єднання.

Раніше, говорить Юлія Курганова, за 8 тисяч можна було заїхати в однокімнатну хіба що на віддалений спальний район, як от Троєщину чи Борщагівку. А от ринок оренди елітного сегменту – впав ще нижче.

Оренда на Заході України

Кардинально інша ситуація в західних регіонах. Бо саме туди переїхали люди, тікаючи від бойових дій. Найбільше попит на орендне житло у Львівській, Хмельницькій областях та на Закарпатті і Буковині. Подекуди ціна оренди зросла вдвічі.

Так, на Львівщині до 24 лютого середня вартість оренди квартири була 7,5 тисячі гривень, а вже у травні майже 13 тисяч. В Івано-Франківській області оренда була 5 тисяч 400 грн., а зросла до майже 8 тисяч. На Хмельниччині оренда здорожчала у більш ніж двічі – з 3 700 грн. до 8,5 тисячі.

Утім надалі фахівці прогнозують сповільнення зростання цін на оренду житла у західних областях. Тобто ціни ще не падатимуть, але так стрімко вже не йтимуть вгору. Але найголовніший фактор і барометр цін – це ситуація на фронті.

У західних областях ціни поступово почуть знижуватися, а в центральних регіонах навпаки підуть вгору. А от що справді парадоксально у прогнозах фахівців, що бум на оренду житла буде і в таких напівзруйнованих за місяць окупації містечках як Ірпінь і Буча. Рієлтори кажуть, що саме ті люди, які мешкали у цих містечках до війни - саме вони будуть повертатися і намагатися відновити своє житло. Відбудовувати і ремонтувати. І відповідно і знімати, і здавати в оренду.

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