Оренда житла в Україні: яка ситуація в регіонах, де дешевше та що буде з цінами далі

Експерт з нерухомості розповів про актуальні ціни та дав прогноз на 2024 рік.

Після буму на оренду житла в Україні через повномасштабне вторгнення, ринок стабілізувався. Ціни восени 2023 року знову зросли і зафіксувалися. А в деяких регіонах навіть повернулися до довоєнних.

Скільки сьогодні коштує орендувати квартиру в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі та Запоріжжі, де дешевше та що буде з цінами далі, дізнався ТСН.ua.

Київ

Ринок оренди станом на кінець жовтня заспокоївся, певний бум спостерігався наприкінці серпня та на початку вересня. Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта. За його словами, ціни восени піднялися за рахунок активного попиту і зафіксувалися.

“Якщо порівнювати з весняними цінами, то оренда зросла в середньому десь на 10-15%. Найбільш популярні були однокімнатні та двокімнатні квартири за рахунок того, що більшість орендарів — студенти. Зазвичай великі площі вони не орендують”, — розповів Юрій Піта.

Середня ціна оренди в Києві в соціальному сегменті, за його словами, зараз становить 10 000 — 12 000 грн за однокімнатну квартиру. Однак є і дорожчі і дешевші варіанти. Двокімнатні квартири трохи дорожчі: 14 000 — 15 000 грн і вище.

“На сьогоднішній день ситуація стабілізувалася, попит вже не такий активний. У такому ціновому сегменті все і залишилось. Ціни зросли і зафіксувалися. Зараз чекаємо зиму”, — розповів експерт з нерухомості.

За даними порталу m2bomber.com, який аналізує усі наявні в Мережі оголошення, середня ціна оренди квартир у Києві за останні півроку в зросла на 42% — до 17 000 грн.

Найбільше однокімнатних квартир у столиці здається за 12 000 грн. Ще 7% — за 10 000 грн. Двокімнатні квартири найчастіше здаються за 12 000 грн та 15 200 грн. Трикімнатні — за 20 400 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Деснянському районі Києва, в середньому за 12 000 грн. Найдорожче в Печерському районі — 30 399 грн. У інших районах ціни такі:

Дарницький — 13 500 грн

Дніпровський — 13 800 грн

Оболонський — 14 000 грн

Святошинський — 15 000 грн

Солом’янський — 16 250 грн

Голосіївський — 18 000 грн

Подільський — 20 750 грн

Шевченківський — 29 416 грн

Оренда в Києві та Львові / Фото: ТСН.ua

Львів і захід України

Якщо говорити про західні регіони, то конкурувати з Києвом у ціновій категорії може тільки Львів, каже Юрій Піта. Місто Лева як і раніше залишається дорожчим від інших регіонів на заході України.

“Багато людей приїжджають до Львова, залишаються, шукають роботу. Місто все ж таки досить економічно активне і розвинене. Якщо порівнювати ситуацію зараз з тією, що була на початку війни, то тоді не ринкові були події, а короткотермінові. У зв’язку з тим, що була дуже велика навала людей. Ціни зросли спекулятивно” , — розповів Юрій Піта.

За його словами, якщо раніше люди були в паніці, стояли в чергах за житлом та були готові віддавати за нього будь-які гроші, то зараз такого вже немає.

“Такої кількості переселенців немає вже. Хто хотів, той залишився. Хтось поїхав у інші міста або навіть повернувся до своїх домівок. Ціни повернулися приблизно до довоєнних. Я маю на увазі Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк — куди в основному люди їхали на захід. На Закарпатті ціни дещо вищі, ніж довоєнні, але, знову ж таки, зараз вже не зростають. У середньому ціна однокімнатної квартири може коливатись від 8 000 до 10 000 грн”, — каже експерт з нерухомості.

Середня ціна оренди квартири у Львові, за даними m2bomber.com, станом на листопад 2023 року становить 19 821 грн. Однокімнатні квартири найчастіше здаються за 20 000 грн, а також 22 000 і 18 000 грн. Найпоширеніші ціни на двокімнатні квартири такі: 18 000 грн, 20 000 грн, 22 000 і 25 000 грн. Найбільше трикімнатних квартир здається за 20 000 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Залізничному районі Львова, в середньому за 15 000 грн. Найдорожче у Шевченківському районі міста — 18 727 грн. У інших районах ціни такі:

Галицький — 16 000 грн

Личаківський — 17 471 грн

Сихівський — 17 732 грн

Франківський — 18 680 грн

Дніпро

У Дніпрі ціни на оренду піднялися через бум на початку повномасштабної війни і тримаються за рахунок переселенців, каже Юрій Піта.

“З Донецької області туди переїжджають, Запоріжжя, Кривий Ріг. У Дніпрі все ж таки спокійніше. Попит тримається, тому ціни не опускаються. Однокімнатна 7 000 — 8 000 грн у середньому може коштувати. Близько 10 000 грн — двокімнатна. Ціни десь на 20% менші, ніж столичні”, — розповів експерт з нерухомості.

Середня ціна оренди квартири у Дніпрі зараз становить 11 000 грн. За даними m2bomber.com, найчастіше двокімнатні квартири здаються за 7 800 грн. Трикімнатні — 10 800 грн, 9 000 грн і 15 000 грн. Про однокімнатні квартири дані відсутні.

Оренда в Дніпрі / Фото: ТСН.ua

Найдешевше орендувати квартиру можна в Індустріальному районі Дніпра, в середньому за 7 000 грн. Найдорожче в Центральному — 11 250 грн. В інших районах міста ціни такі:

Новокодацький — 8 000 грн

Чечелівський — 8 500 грн

Соборний — 9 500 грн

Амур-Нижньодніпровський — 9 500 грн

Шевченківський — 10 750 грн

Харків і Запоріжжя

У прифронтових регіонах, таких як Запоріжжя та Харків більший попит спостерігається на короткострокову оренду — від одного до трьох місяців. Тому з урахуванням цих особливостей ринок підлаштовується під попит, розповів Юрій Піта. За його словами, ціну на таку оренду можуть бути високі — 7 000 грн, 8 000 грн, 10 000 грн за однокімнатну квартиру.

“Як правило, орендують двокімнатні, трикімнатні квартири, щоб декілька людей могли проживати. Якщо говорити про довгострокову оренду, то в Харкові вона подешевшала на 30-40% від довоєнної ціни. У Запоріжжі так само”, — розповів Юрій Піта.

Середня ціна оренди квартири у Харкові станом на листопад 2023 року становить 6 000 грн. Протягом останніх півроку, за даними m2bomber.com, ціна виросла на 9%.

Оренда житла в Харкові / Фото: ТСН.ua

Однокімнатні квартири в Харкові найчастіше здаються за 4 000 грн. Двокімнатні — за 4 000 і 5 120 грн. Найбільше трикімнатних квартир здаються за 6 080 і 9 880 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Холодногірському районі Харкова, в середньому за 5 850 грн. Найдорожче в Новобаварському — 8 190 грн. У Шевченківському і Основ’янському районах — 7 250 грн.

Одеса

На півдні України, зокрема в Одесі, ціни нижчі ніж у Києві та Львові, каже Юрій Піта. Це пов’язано з безпековою ситуацією: поруч Чорне море та Крим. Великого попиту та навали переселенців тут немає.

“Хоча з Миколаєва, Херсона люди переїжджали, та і зараз переїжджають. Так що за рахунок цього ціни там тримаються. Вони десь на рівні Дніпра, в середньому на 20% нижчі київських”, — розповів експерт з нерухомості.

В Одесі середня вартість оренди квартир, за даними m2bomber.com, становить 9 000 грн. Протягом останніх півроку вона зросла на 27%.

Оренда житла в Одесі / Фото: ТСН.ua

Однокімнатні квартири там найчастіше орендують за 5 040 грн, 3 920 та 7 000 грн. Найбільше двокімнатних квартир здається за 10 000 грн. Трикімнатні — 7 800 і 10 200 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Суворовському районі Одеси, в середньому за 6 000 грн. Найдорожче в Приморському — 10 000 грн. У Малиновському районі середня вартість оренди становить 6 015 грн, у Київському — 6 750 грн.

Що буде з цінами далі

Юрій Піта каже, що до весни 2024 року якихось кардинальних змін на ринку оренди не очікується. Ціни будуть триматися на такому рівні і можуть незначно коливатися в межах 5%. А вже навесні можливе чергове сезонне зростання.

“Для цього є певні передумови. Люди повертаються, працевлаштовуються, мають можливість орендувати. Столиця завжди була таким мегаполісом, а причини не їхати зараз немає”, — каже Юрій Піта.

На ціну, за його словами, здебільшого впливає попит. Якщо житло здається за один-два дні, це каже про те, що він дуже активний, і ціна буде зростати. Ще один чинник — безпекова ситуація в місті, регіоні.

“Так, ми чуємо про можливі блекаути, обстріли. Але це більше буде впливати на смаки і вибір орендарів. Якщо буде дуже важко, будуть обирати поверхи нижче, газифікація щоб була. Те, що ми спостерігали в минулому році. Зараз такого попиту немає. Восени людини орендували і на 10, 13, 18 поверхах”, — розповів Юрій Піта.

Експерт з нерухомості каже, що сьогодні ситуація на ринку оренди стабільна, з перспективами зросту цін. За словами Юрія Піти, зимою попит менший, бо переїжджати не так комфортно. Водночас можна знайти гарну квартиру за меншою ціною.

“Якщо є бажання знайти щось цікавіше і за ті ж гроші, то можна спробувати”, — розповів Юрій Піта.

Преміум житло

Попит на преміум житло зараз не дуже активний, тому що немає такого орендаря, каже Юрій Піта. Раніше це були переважно іноземці та іноземні компанії.

“Ті професії, які собі могли дозволити преміум житло, наприклад IT спеціалісти, у яких дистанційна робота, більше в західні регіони переїхали або навіть за кордон, якщо мали таку можливість. Але бувають і угоди і за 800, за тисячу доларів”, — розповів експерт з нерухомості.

Оренда з тваринами

Орендувати квартиру з невеликою твариною не складно, каже Юрій Піта. З його досвіду, близько 80% власників погоджуються на таких орендарів. Утім можуть брати додатковий гарантований платіж, щоб убезпечити себе, якщо тварина зіпсує меблі.

“Якщо це п’ять котів, то напевне важко здати. Якщо це одна кішка, вона стерилізована, то простіше. Собачка також. Якщо це, наприклад, шпіц або болонка — це одне. Якщо дог або бультер’єр — це буде інша справа. З великими або кількома вже важче. Преміум сегмент, якщо дорогий ремонт і меблі, з тваринами можуть не пустити. У квартирах середнього класу, з мого досвіду, категоричних власників, щоб взагалі не було тварин, не було. Все обговорюється”, — розповів Юрій Піта.

Нагадаємо, у Львові здають в оренду квартиру всього за 2 500 грн. Квартира розташована в особняку, однак має певні незручності. Дивіться, який вигляд вона має.

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