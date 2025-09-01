- Дата публікації
Оренда “з’їдає” мінімум півзарплати: скільки коштує зняти квартиру в Дніпрі
Скільки коштує оренда квартири в Дніпрі та в якому районі житло дешевше.
Оренда однокімнатної квартири в Дніпрі «з’їдає» мінімум половину середньої зарплати. Для просторішого житла цей показник зростає аж до 77%. Водночас у високий сезон — наприкінці літа і на початку осені — ціни, ймовірно, підскочать ще вище.
Скільки коштує орендувати квартиру в Дніпрі та в якому районі дешевше, розповідає ТСН.ua.
Скільки коштує оренда квартири в Дніпрі
За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН, станом на середину 2025 року середня вартість оренди квартир у Дніпрі виглядає так:
1-кімнатні квартири: 12 000 грн. За останні півроку ціна незначно зросла — на 9%.
2-кімнатні квартири: 16 000 грн. Вартість збільшилась на 10%.
3-кімнатні квартири: 20 000 грн. Ціни зросли на 25%.
Ціни на житло по районах Дніпра
Вартість оренди традиційно відрізняється залежно від розташування. Найдорожчими районами в Дніпрі є Соборний та Шевченківський, де ціни на житло є найвищими. Однокімнатна квартира тут в середньому коштує 15 000 і 14 000 грн відповідно.
Найдешевше житло можна орендувати в Новокодацькому та Самарському районах:
Новокодацький — 8 000 грн
Самарський — 8 000 грн
Чечелівський — 10 000 грн
Індустріальний — 11 000 грн
Центральний — 11 000 грн
Амур-Нижньодніпровський — 11 500 грн
Шевченківський — 14 000 грн
Соборний — 15 000 грн
Скільки відсотків зарплати йде на оренду в Дніпрі
Дослідження ЛУН та Work.ua свідчить, що оренда житла в Дніпрі «з’їдає» щонайменше половину доходу. В середньому, на оренду 1-кімнатної квартири дніпряни витрачають 45% своєї зарплати. На 2-кімнатну квартиру може йти 61% зарплати, а на 3-кімнатну — 77%.
Як і у Києві та Львові, це значно перевищує рекомендовані економістами 30% місячного доходу. Така пропорція вважається оптимальною, адже залишає можливість оплачувати основні витрати, робити заощадження й мати гроші на інші потреби. Однак із середнім рівнем зарплат в Україні дотриматися цього правила непросто.
Чого чекати від цін далі
Експерти ринку нерухомості очікують можливе подальше зростання цін як у Дніпрі, так і по всій Україні. Найбільше на вартість житла сьогодні впливає попит. Кількість відгуків на оголошення у високий сезон в цілому по країні зросла, і ця тенденція спостерігається і в Дніпрі — попри наближеність міста до лінії фронту.
