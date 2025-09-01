Оренда “з’їдає” мінімум півзарплати: скільки коштує зняти квартиру в Дніпрі

Оренда квартири в Дніпрі / © ТСН

Оренда однокімнатної квартири в Дніпрі «з’їдає» мінімум половину середньої зарплати. Для просторішого житла цей показник зростає аж до 77%. Водночас у високий сезон — наприкінці літа і на початку осені — ціни, ймовірно, підскочать ще вище.

Скільки коштує орендувати квартиру в Дніпрі та в якому районі дешевше, розповідає ТСН.ua.

Скільки коштує оренда квартири в Дніпрі

За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН, станом на середину 2025 року середня вартість оренди квартир у Дніпрі виглядає так:

1-кімнатні квартири : 12 000 грн. За останні півроку ціна незначно зросла — на 9%.

2-кімнатні квартири: 16 000 грн. Вартість збільшилась на 10%.

3-кімнатні квартири: 20 000 грн. Ціни зросли на 25%.

Оренда квартири в Дніпрі

Ціни на житло по районах Дніпра

Вартість оренди традиційно відрізняється залежно від розташування. Найдорожчими районами в Дніпрі є Соборний та Шевченківський, де ціни на житло є найвищими. Однокімнатна квартира тут в середньому коштує 15 000 і 14 000 грн відповідно.

Найдешевше житло можна орендувати в Новокодацькому та Самарському районах:

Новокодацький — 8 000 грн

Самарський — 8 000 грн

Чечелівський — 10 000 грн

Індустріальний — 11 000 грн

Центральний — 11 000 грн

Амур-Нижньодніпровський — 11 500 грн

Шевченківський — 14 000 грн

Соборний — 15 000 грн

Оренда квартири в Дніпрі

Скільки відсотків зарплати йде на оренду в Дніпрі

Дослідження ЛУН та Work.ua свідчить, що оренда житла в Дніпрі «з’їдає» щонайменше половину доходу. В середньому, на оренду 1-кімнатної квартири дніпряни витрачають 45% своєї зарплати. На 2-кімнатну квартиру може йти 61% зарплати, а на 3-кімнатну — 77%.

Оренда квартири в Дніпрі

Як і у Києві та Львові, це значно перевищує рекомендовані економістами 30% місячного доходу. Така пропорція вважається оптимальною, адже залишає можливість оплачувати основні витрати, робити заощадження й мати гроші на інші потреби. Однак із середнім рівнем зарплат в Україні дотриматися цього правила непросто.

Оренда квартири в Дніпрі

Чого чекати від цін далі

Експерти ринку нерухомості очікують можливе подальше зростання цін як у Дніпрі, так і по всій Україні. Найбільше на вартість житла сьогодні впливає попит. Кількість відгуків на оголошення у високий сезон в цілому по країні зросла, і ця тенденція спостерігається і в Дніпрі — попри наближеність міста до лінії фронту.

