Оренда житла у Києві під ударом: у яких районах пустують квартири

Оренда житла у Києві: що відбувається на лівому та правому берегах

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У соцмережах ширяться тривожні обговорення: нібито кияни масово залишають Київ перед зимою, а ринок оренди переповнений порожніми квартирами. Як доказ користувачі публікують скриншоти із сотнями вільних пропозицій на Оболоні та лівому березі.

Чи справді місто порожніє напередодні сильних холодів та що насправді відбувається на столичному ринку оренди житла — з’ясовував ТСН.ua.

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Сотні квартир під оренду у Києві: чи варто довіряти Мережі

Експерти сумніваються, що опубліковані цифри про 363 вільні квартири на Оболоні та 465 на Позняках відображають реальну ситуацію у цих районах та загалом по місту.

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«Схоже, що ці дані взяті з популярної онлайн-платформи для пошуку житла та оренди нерухомості. Але ми точно не знаємо, які фільтри там стоять. Тобто про яку саме кількість квартир йдеться: ті, що виставлені на продаж, оренду. Невідомі їх параметри, і за який період часу зібрана ця інформація. Тому спиратися на скрини не дуже доречно і коректно», — розповідає ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, генеральний директор рієлторського об’єднання.

На Оболоні та Позняках з’являється все більше вільних квартир для оренди / Фото: соціальні мережі

Ситуація на Позняках і проблеми верхніх поверхів

Водночас експерт підтверджує, що тенденція до дострокового виїзду орендарів у Києві дійсно спостерігається.

«Наразі у Києві відбувається очікувана реакція деяких наймачів житла на ті події, які відбуваються у місті. Дійсно є певна кількість дострокових розірвань договорів оренди житла, і наймачі-орендарі з’їжджають з квартир. Але, як на мене, це відбувається не масово. Складнощі є з тим, щоб здати квартиру в оренду, особливо на Позняках. Це дуже проблематично, коли йдеться про верхні поверхи — 20, 21 і вище. І це попри те, що ці будинки мають альтернативні джерела живлення: є інвертори, генератори, є вода, працюють ліфти, є опалення. Але люди неохоче йдуть на такі поверхи. Тому з таким житлом спостерігаються складнощі, щоб здати його в оренду. Фіксується дуже низький попит серед потенційних орендарів», — розповідає Сергій Курганов.

Як удари по Південному мосту та блекаути вплинули на ринок оренди

На думку експерта, головна причина низького попиту на лівому березі полягає в логістичних проблемах, що виникли після ударів росіян балістикою по Південному та Північному мостах.

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«Потенційні орендарі не розглядають пропозицій через ситуацію з Південним мостом, а саме через відсутність звичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами столиці. Зелена гілка метро не працює через міст, а транспортне сполучення ускладнене — поїздка на власній автівці з лівого на правий берег значно розтягується у часі», — пояснює рієлтор.

Окрім транспортного чинника, орендарі змушені залишати квартири через особливості комунікацій у деяких новобудовах.

«Є ЖК, які побудовані за принципом „дорого-багато“: ймовірно, щоб зекономити на проєкті, або взагалі у них не було технічної можливості підключитися до централізованої системи опалення, і у таких будинках зробили електричне опалення. Тобто у таких будинках є підігрів підлоги, електричні конвектори та інше. Враховуючи наявні проблеми з відключенням світла, ці квартири надзвичайно складно здаються в оренду. І орендарі з цих квартир масово виїжджають, бо, на відміну від інших будинків, жити у таких, де все на електриці, практично неможливо», — каже Сергій Курганов.

Чи переїжджають кияни з лівого берега на правий: настрої на ринку нерухомості

Масової внутрішньої міграції орендарів із лівого берега на правий експерт не фіксує, хоча перші повітряні атаки на київські мости у вересні спричинили поодинокі подібні запити.

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«Люди працювали на правому березі Києва, а мешкали на лівому, тому ухвалювали рішення переїжджати на правий і винаймати житло там або навіть жити на дві квартири. Але таких випадків у нас було лише декілька. Зараз таких запитів немає», — зауважує рієлтор.

Загалом, за словами фахівця, попри складну ситуацію, масового відтоку мешканців чи паніки на ринку оренди столиці немає.

«У кого є можливість, той виїздить, але з цього приводу на ринку не помітно якоїсь істерики чи паніки. Якщо у людей є можливість змінити місце проживання, то вони нею користуються. А у кого такої можливості немає, вони залишаються на місці та пристосовуються до наявних умов», — розповідає Сергій Курганов.

Ціни на оренду в Києві просідають: за скільки зараз винаймають житло на лівому березі

Рієлтор зазначає, що вартість оренди квартир залежить від їх територіального розташування, стану самої квартири та наявності газу в помешканні. За цінами на житло лівий берег помітно просідає порівняно з правим.

«Скажу відверто: на лівому березі Києва, особливо на Позняках та Осокорках, спостерігається падіння цін на оренду житла. Станом на сьогодні вартість знизилася на понад 20%. А це, я вважаю, суттєве зниження цін. Якщо ми раніше здавали двокімнатну квартиру за 20 тисяч гривень, то зараз аналогічну не можемо здати навіть за 15. Вона вже стоїть в оголошенні другий місяць. Загалом на Позняках, Осокорках, Харківському є відчутне просідання по цінах на оренду. Нещодавно ми здали на Академмістечку однокімнатну квартиру за 15 тисяч гривень, а на Позняках трикімнатну квартиру за таку ж суму. Ось така зараз ситуація: все залежить від того, де знаходиться квартира», — розповідає Сергій Курганов.

До речі, попит просів на елітне житло, а також високі поверхи. Житло на низькому поверсі та з наявністю газу користується великим попитом. Таке наймають практично з першого перегляду.

Чому ринок оренди в Києві завмер і хто зараз шукає квартири

Експерт додає, що після російських ударів по мостах, аварійних відключень світла та транспортного колапсу між лівим і правим берегами ринок оренди на певний час завмер.

«Зараз наймачі квартир — це виключно ті, хто за певних життєвих обставин переїжджає до Києва і шукає житло. Того, що було раніше, немає. Я маю на увазі, коли у людей покращувався фінансовий стан і вони шукали краще чи якісніше житло, такого не спостерігається», — пояснює Сергій Курганов.

Крім того, по всьому місту виникають складнощі з організацією самих переглядів: через відсутність світла зустрічі часто зриваються, а потенційні орендарі не мають змоги перевірити справність побутової техніки, або ж агенти з оренди через затори на дорогах просто не можуть вчасно дістатися на об’єкт.

Тим не менш, рієлтор зазначає, що власники житла намагаються тримати ціни, але чимало й тих, хто підходить до питання з позиції «що будь-яка ціна — це краще, ніж нічого», і якщо є цікава пропозиція, розглядають її та ухвалюють рішення.

«Якщо власник житла знаходиться в Україні, то діалог із ним вести значно легше, а ті, хто виїхав за кордон, інколи вважають, що знають краще, скільки має коштувати оренда їхньої квартири. І з ними складніше», — підсумовує рієлтор.

Дата публікації 12:00, 18.10.26 Кількість переглядів 71 Куди тікати від ударів і яка ціна оренди житла у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному

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